Valtteri Bottas non dovrà cambiare la power unit sulla sua Mercedes in occasione del GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 in programma il 2 maggio sul circuito di Portimao. Il violento incidente di Imola con George Russell non ha compromesso l’unità, come è emerso dalle verifiche effettuati dalla scuderia Campione del Mondo presso il suo reparto di Brixworth.

In occasione della trasferta in terra lusitana verrà utilizzata una scocca nuova, su cui verrà montata la stessa power unit impiegata a Imola. Il finlandese cercherà di riscattare un inizio di stagione deludente e proverà a battagliare con il compagno di squadra Lewis Hamilton e con la Red Bull di Max Verstappen per le posizioni che contano.

Foto: Lapresse