A breve dovrebbero essere definiti gli ultimi dettagli, ma il Mondiale F1 2021 presenterà presumibilmente tre sprint race nell’arco del calendario. Si tratta di un esperimento per un possibile nuovo format da utilizzare in futuro, anche se al momento l’idea non sembra entusiasmare buona parte degli addetti ai lavori. Il debutto della gara sprint (in programma il sabato pomeriggio) dovrebbe avvenire il prossimo 17 luglio in quel di Silverstone, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna.

“Siamo in un mondo guidato dai dati. Noi simuliamo ogni aspetto di questo mondo per avere un’idea di cosa andremo ad affrontare, qui invece stiamo parlando di gareggiare subito con un format mai provato prima e che di sicuro non è stato simulato a dovere. Non bloccheremo nulla, perché l’esperimento vale la pena. Ma dobbiamo essere molto attenti con il format che abbiamo in mente di realizzare e con la responsabilità che abbiamo per la Formula 1“, dichiara Toto Wolff.

Il team principal della Mercedes è scettico a proposito di un eventuale cambio permanente del format dei weekend di gara: “Noi tutti condividiamo l’impostazione secondo la quale la gara della domenica ha un’importanza assolutamente superiore, siamo puristi delle corse. È sempre stato così e non dobbiamo spostare l’attenzione da quello che accade la domenica pomeriggio“.

“Ho visto alcuni esperimenti in altre categorie, in cui hanno messo una seconda gara al sabato, e il pubblico era davvero molto interessato – prosegue il manager austriaco (fonte: gpfans.com) – Detto questo, di gran lunga non avevano l’importanza e la tradizione della Formula 1, quindi dobbiamo stare molto attenti a come andremo a modificare il format”, conclude Wolff.

Foto: Lapresse