La Mercedes è uscita con il sorriso dal primo GP del Mondiale 2021 di F1. Nonostante alcune problematiche che si erano evidenziate nel corso dei test, a Sakhir, Lewis Hamilton è stato abilissimo a massimizzare il pacchetto a disposizione e a imporsi davanti un combattivo Max Verstappen (Red Bull), che ha cercato in ogni maniera di imporsi.

Tuttavia, oltre alla soddisfazione di aver ottenuto un successo, c’è anche un po’ di amarezza rispetto alle decisioni prese dal punto di vista regolamentare da parte della Federazione Internazionale dell’Automobile. Come dichiarato da Hamilton, le modifiche attuate sulle monoposto, piuttosto che essere in funzione della sicurezza, sono dettate dalla volontà di porre un freno all’egemonia delle Frecce Nere.

Da questo punto di vista il Team Principal della Mercedes Toto Wolff ha chiarito il proprio punto di vista, come riportato da The-race.com: “Non sopporto la disonestà in F1 perché la considero un’offesa personale. Ci sono alcune persone che hanno perso il mio rispetto per sempre negli ultimi tempi nel Circus. In questo contesto, sono assolutamente contrario a tutti quelli espedienti (balance of performante e sprint race ndr.) che possano andare a ledere il senso stesso della competizione. Vero à che c’è un regolamento non favorevole alla Mercedes: ci sono state azioni chiare allo scopo di farci male e io le combatterò“, le parole di Wolff.

Riferimenti più o meno precisi quelli del manager austriaco alle decisioni della FIA, ricordando anche quanto accaduto l’anno passato con l’eliminazione del cosiddetto “party mode”.

Foto: LaPresse