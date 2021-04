Dopo le prime due prove del Mondiale 2021 di F1, per alcuni piloti è già arrivato il momento di subire le prime critiche. I tanti cambi di sedile per il momento sembrano non aver giovato soprattutto ai piloti più esperti, fra cui Sebastian Vettel.

Il tedesco infatti, passato dalla Ferrari all’Aston Martin, appare molto appannato e in difficoltà, come sottolineato in maniera ironica e tagliente da Ralf Schumacher, ex pilota (fratello di Michael e zio di Mick), che oggi fa l’opinionista per Sky Deutschland: “Vettel, Perez e Ricciardo non hanno ancora preso confidenza con le loro nuove auto”.

“I loro team principal – ha poi proseguito il vincitore di 6 GP in F1 – dicono sia questione di tempo, cosa che con noi in passato non c’era. Naturalmente avevamo più test a disposizione, ma se i risultati non arrivavano rapidamente, si veniva messi da parte”.

“Vettel? A Imola gli sono andate tutte storte e ci ha detto, quando l’abbiamo intervistato, che non cerca simpatia da parte degli altri, ma vuole ottenere risultati. In qualche modo molto ricorda il suo ultimo anno Ferrari, solo che ora è tutto vestito di verde”.

Poi un’incoraggiamento: “Sebatian deve recuperare nelle prossime gare: raggiungere il suo compagno di squadra (Stroll, ndr) e provare a superarlo”.

Infine un pensiero sul nipote Mick Schumacher, non protagonista di un inizio brillantissimo in F1 con la Haas: “Le cose vanno avanti per Mick. Certo, ha sbagliato quando ha riscaldato le gomme: è andato contro il muro e ha demolito il musetto nell’incidente. È stato imbarazzante per lui. Ma una tale manovra può far parte del gioco e non gli succederà più. Ha comunque tenuto a bada il suo compagno di squadra. Era chiaramente più veloce di Mazepin, in qualifica e in gara. Sta andando molto bene nel suo primo anno, in cui può realmente prendere confidenza con una F1″.

FOTO: Lapresse