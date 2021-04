F1 oggi, GP Imola 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 18 aprile, prenderà il via alle ore 15.00 il GP di Imola, secondo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato del Santerno assisteremo a una gara molto interessante, il cui esito non è affatto scontato.

Lewis Hamilton partirà dalla pole-position. Il britannico ha ottenuto la p.1 n.99 in carriera e continua ad aggiornare i suoi record. La voglia è di fare lo stesso anche in gara e con la Mercedes vista nel corso dei turni di prove ne ha tutte le possibilità. Lewis, però, dovrà guardarsi dal duo Red Bull Sergio Perez/Max Verstappen che partirà immediatamente alle sue spalle.

Un’occasione persa per entrambi gli alfieri di Milton Keynes quella del time-attack, dal momento che avrebbero potuto estrarre qualcosa di meglio dalla monoposto anglo-austriaca. Su di una pista dove il sorpasso è complicato, la partenza sarà determinante per dare un connotato ben preciso.

E la Ferrari? La Rossa, con il monegasco Charles Leclerc, partirà dalla quarta piazzola. Ancora una volta il pilota del Principato si è esaltato nelle qualifiche, massimizzando la propria prestazione. In gara però si fanno i punti e Charles dovrà guardarsi alle spalle perché l’AlphaTauri del francese Pierre Gasly e soprattutto le due McLaren sono assai pericolose. In questo contesto, spera di recuperare delle posizioni l’altro ferrarista Carlos Sainz, solo undicesimo ieri.

PROGRAMMA GP IMOLA F1 2021 SU SKY SPORT

Domenica 18 aprile

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: gara F1 (63 giri)

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19: Race Anatomy F1

COME GUARDARE IN TV IL GP IMOLA F1 2021

La copertura televisiva del GP di Imola di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà andare in onda in diretta la corsa. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Imola di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) in diretta la gara.

STREAMING – Il GP di Imola di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Domenica 18 aprile

ore 15.00 Gara F1 (63 giri) – Diretta

Foto: LaPresse