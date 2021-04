F1 oggi, GP Imola 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 17 aprile, sarà giorno di FP3 e di qualifiche a Imola, sede del secondo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato del Santerno le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per arrivare pronti all’appuntamento del time-attack che delineerà il quadro della situazione per la griglia di partenza.

La Ferrari nel corso delle prove libere del venerdì ha fatto vedere ottime cose, ma ci dovranno essere delle riconferme. La Rossa sembra andare piuttosto bene con le temperature basse, riuscendo a portare in temperatura le gomme con una certa facilità. Scopriremo se queste sensazioni si replicheranno anche in uno dei momenti più importanti del weekend.

Tuttavia, per la pole-position, l’impressione è che sarà la solita lotta tra le Mercedes e Max Verstappen. Le Frecce Nere hanno svettato nei turni di libere finora disputati, mentre Max ha dovuto fare i conti con alcune problematiche tecniche che l’hanno rallentato in pista. L’affidabilità potrebbe rappresentare il vero punto debole della monoposto di Milton Keynes.

Di seguito il programma di oggi, sabato 17 aprile:

PROGRAMMA GP IMOLA F1 2021 SU SKY SPORT

Sabato 17 aprile

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11.00: prove libere 3 F1

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 13.15: #SkyMotori

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.00: qualifiche F1

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live Show

COME GUARDARE IN TV IL GP IMOLA F1 2021

La copertura televisiva del GP di Imola di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà andare in onda in diretta le qualifiche e la gara, mentre andranno in differita (ore 13.00) le prove libere 3. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Imola di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) in diretta le qualifiche e la gara, mentre andranno in differita (ore 13.00) le prove libere 3.

STREAMING – Il GP di Imola di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Sabato 17 aprile

Ore 13.00 Prove libere 3 F1 – Differita

Ore 14.00 Qualifiche F1 – Diretta

Domenica 18 aprile

ore 15.00 Gara F1 (63 giri) – Diretta

Foto: LaPresse