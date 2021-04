Il Mondiale 2021 è già entrato nel vivo con lo svolgimento dei primi due Gran Premi a Sakhir e Imola, ma c’è grande attesa nel circus della Formula 1 in vista della rivoluzione regolamentare che entrerà in vigore a partire dall’anno prossimo. Nel 2022 le macchine subiranno grandi modifiche rispetto a quelle di questa stagione per quanto riguarda telaio, aerodinamica e gomme, mentre le power-unit attuali verranno sostanzialmente confermate.

Max Verstappen, vincitore dell’ultimo Gran Premio dell’Emilia Romagna con la Red Bull, non ha ancora provato i nuovi pneumatici Pirelli da 18 pollici (da utilizzare nel 2022) che sono invece già stati testati da alcuni team in questi primi mesi della stagione. Il talento olandese ha comunque fornito il proprio punto di vista sulle nuove regole del prossimo anno, con la speranza di presentarsi al via del 2022 nel ruolo di campione del mondo in carica.

“Naturalmente non l’ho ancora provata, quindi non posso ancora rispondere con tutte le certezze del caso, ma sappiamo che le macchine saranno molto più lente. Ho capito che richiederà anche caratteristiche di guida molto diverse. I motori saranno gli stessi, quindi con la stessa potenza, forse avremo meno grip e dunque sarà difficile. Vedremo come ci adatteremo“, ha spiegato Verstappen sul suo sito ufficiale.

“A livello di aderenza credo che torneremo ai livelli del 2014 o del 2015, sarà un grande cambiamento – prosegue l’ex pilota della Toro Rosso – I fan di Formula 1 avranno uno spettacolo piuttosto diverso. Ma la cosa più importante, e lo speriamo tutti, è che le corse miglioreranno. Questo è ciò che piacerà loro”.

