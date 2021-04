La Ferrari ha incominciato in maniera convincente il weekend del GP di Imola, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito emiliano. Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono distinti durante le prime due sessioni di prove libere, riuscendo a chiudere subito alle spalle delle Mercedes e dell’AlphaTauri di Pierre Gasly nella FP2. Prestazioni confortanti che lasciano ben sperare non soltanto per quanto riguarda l’appuntamento in terra italiana, ma anche per il prosieguo della stagione: dopo un 2020 estremamente difficile, la Scuderia di Maranello si sta pian piano riprendendo e può guardare all’immediato futuro con discreto ottimismo.

Il team principal Mattia Binotto è sembrato molto convinto ai microfoni di Sky Sport: “Segnali incoraggianti, ma è ancora troppo presto per giudicare. La macchina è migliorata in rettilineo e in curva. Qui a Imola le condizioni sono molto diverse rispetto al Bahrain, ci sono delle condizioni fredde. Questa pista ci piace particolarmente, sappiamo anche quanto è importante per Ferrari, è una pista storica ed è ancora vicina a casa nostra, a pochi chilometri da Maranello”.

L’uomo guida della Ferrari sta comunque già pensando alla prossima stagione, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento e il Cavallino Rampante spera di poter tornare a lottare per la vittoria: “Questa è una stagione molto difficile, il 2022 è la nostra priorità assoluta. Dobbiamo anche fronteggiare il budget cup, affrontare il tetto di spesa, decidere come mettere le priorità, le risorse e i nostri sforzi. La macchina è già pronta al computer, si sta già vedendo in galleria del vento, poi come sempre sono i dettagli che faranno la differenza, aerodinamici e di altro tipo“.

Foto: Florent Gooden – LPS