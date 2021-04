F1 in tv, GP Imola 2021: programma Sky e TV8, orari, streaming

Mancano poche ore alle prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, secondo atto del Mondiale di F1 2021. Lo spettacolo è assicurato ad Imola, la prima delle due location italiane che toccherà la massima formula.

Dopo l’esordio in quel del Bahrain ci aspettiamo una nuova lotta tra il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) e l’olandese Max Verstappen (Red Bull). Il pluricampione inglese ha vinto l’opening round sotto i riflettori di Manama, un successo non scontato dopo le qualifiche.

Ferrari cerca conferme nella competizione di casa. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, rispettivamente sesto e nono, sono chiamati alla conferma nel round emiliano dopo la discreta prestazione nel deserto di Sakhir. La Rossa insegue McLaren, attualmente terza forza del Mondiale con il britannico Lando Norris e l’australiano Daniel Ricciardo.

Attendiamo un ottima prestazione anche da parte dell’AlphaTauri. La compagine di Faenza insegue una Top5 nel circuito di casa dopo gli ottimi segnali mostrati in Bahrain. Le due monoposto motorizzate Honda hanno tutte le carte in regola per entrare con costanza nella Top10, obiettivo raggiunto nel 2020 con il russo Daniil Kvyat.

Il Gran Premio di questo fine settimana sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) ed in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky). SkyGO e NowTV sono a disposizione per il live streaming, mentre OA Sport seguirà come sempre tutto il fine settimana con la Diretta Live.

PROGRAMMA GP IMOLA F1

Venerdì 16 aprile:

Prove libere 1 – 11.00 – 12.00

Prove libere 2 – 14.30 – 15.30

Sabato 17 aprile

Prove libere 3 – 11.00 – 12.00

Qualifiche – 14.00 – 15.00

Domenica 18 aprile

Gara – 15.00

DOVE SEGUIRE IL GP IMOLA F1

Diretta TV su Sky Sport (canale 208) ed in chiaro su TV8 (canale 8 de digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Diretta Live su OA Sport

Foto: LaPresse