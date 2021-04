Oggi domenica 18 aprile (ore 15.00) si disputa il GP di Imola 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito romagnolo. Il celeberrimo tracciato del Santerno è pronto per ospitare questa attesissima gara, la prima stagionale in Europa dopo l’apertura in Bahrain. Appuntamento imperdibile in Italia, anche se purtroppo non ci potrà essere il pubblico sugli spalti. Si preannuncia un pomeriggio di fuoco, anche perché le previsioni meteo sono incerte e permane il rischio pioggia che potrebbe scombussolare tutte le carte in tavola.

Lewis Hamilton scatterà dalla pole position per la 99ma volta in carriera e andrà a caccia del successo al volante della sua Mercedes, ma il sette volte Campione del Mondo è atteso da una lotta senza quartiere. Il britannico dovrà infatti stare particolarmente attento alle due Red Bull che scatteranno alle sue spalle: Sergio Perez dalla seconda piazzola, Max Verstappen dalla terza posizione dopo una qualifica non al meglio delle sue potenzialità. Sulla carta dovrebbero essere questi i tre piloti in lizza per il successo.

La Ferrari si affida all’ottimo Charles Leclerc, che partirà in quarta posizione. Il monegasco può puntare a un risultato di prestigio, anche se per il podio servirà una vera e propria magia, oltre a un pizzico di fortuna. Probabilmente il primo pilota della Scuderia di Maranello dovrà vedersela con le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Servirà una rimonta a Valtteri Bottas, ottavo con l’altra Mercedes, e a Carlos Sainz, soltanto undicesimo con la seconda Ferrari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e Now TV oltre che su tv8, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GP IMOLA F1 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 18 APRILE:

15.00 GP Imola 2021, gara

GP IMOLA F1 2021: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Gara in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Gara in diretta tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite).

Gara in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Gara in diretta streaming su tv8.it.

Gara in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara in replica su Sky Sport F1 alle ore 19.00, 20.00, 22.00 e nel rullo notturno.

Foto: Lapresse