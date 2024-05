OLTRE I LIMITI! Francesco Passaro piega Griekspoor e si guadagna il 3° turno agli Internazionali di Roma!

La favola degli Internazionali d’Italia 2024 è senza alcun dubbio quella di un eroico Francesco Passaro. Un gladiatore al Foro Italico il 23enne di Perugia che si regala un clamoroso terzo turno, dopo aver vinto la sua terza partita consecutiva al tie-break dell’ultimo set. Dopo il croato Ajdukovic nelle qualificazioni e successivamente il francese Rinderknech al primo turno, questa volta è stato l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 23, ad uscire sconfitto contro l’azzurro, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 7-6 dopo poco meno di due ore e mezza di gioco.

Adesso ci sarà il portoghese Nuno Borges e sulla carta è un terzo turno tutto da giocare per sognare un clamoroso approdo agli ottavi di finale. Da capire quanta energia sarà rimasta in corpo del tennista umbro, che si presentava al Foro Italico da numero 240 della classifica mondiale. Un vero e proprio miracolo già essere arrivato a questo punto del torneo, ma certamente Passaro non vuole smettere di sognare.

L’azzurro ha concluso il suo match con più vincenti rispetto al suo avversario (21 contro 16), mentre l’olandese ha commesso più errori non forzati dell’italiano (18 contro 12). Grieekspoor ha ottenuto l’80% dei punti quando ha servito la prima, mentre Passaro il 74% ed il 65% con la seconda (rispetto al 46% dell’olandese).

Il match si è messo subito in salita per il nativo di Perugia, che ha perso a zero il servizio in apertura. Passaro ha comunque dovuto difendere una palla break anche nel terzo e nel quinto gioco, riuscendo comunque a rimanere attaccato all’olandese. L’occasione per l’azzurro è arrivata nell’ottavo game, quando ha avuto due palle del controbreak, ma Griekspoor le ha annullate, andando a chiudere il primo set sul 6-4.

Nel secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio all’inizio. Si arriva al sesto gioco con Passaro che si procura tre palle break consecutive, ma l’olandese si aggrappa al servizio e si salva. C’è però una quarta occasione e questa volta il dritto di Griekspoor finisce in rete, facendo esplodere il campo 2. Passaro sale 4-2, non si volta più indietro e va a chiudere sul 6-3, allungando al terzo set il match.

Il terzo set si gioca in un clamoroso equilibrio. I due tennisti tengono anche abbastanza agevolmente i propri turni di servizio e la normale conseguenza è il tie-break, il terzo consecutivo per Passaro. L’azzurro scappa sul 4-2, ma viene ripreso dall’olandese che pareggia sul 5-5. Ace dell’umbro e sul match point Passaro trova ancora il passante di dritto (come con Rinderknech), facendo esplodere in un boato tutto il Foro Italico. Un’altra impresa e la favola non è ancora finita.