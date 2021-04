Fernando Alonso esprime il proprio commento durante la conferenza stampa del GP di Imola, secondo atto della F1 2021. Il pilota spagnolo si prepara per l’appuntamento in Emilia Romagna in un circuito che lo vide trionfare nel 2005 durante la penultima edizione del GP di San Marino.

L’alfiere dell’Alpine, ritirato per una noia tecnica nell’appuntamento in Bahrain, si prepara a dare battaglia sulle rive del Santerno in un tracciato dove l’esperienza può fare la differenza. Alla stampa l’iberico ha dichiarato: “Per me è speciale tornare qui. Imola è uno di quei posti pieni di storia e tradizione. A tutti mancano i tifosi, cercheremo di far divertire chi ci guarderà a casa. Non è mai bello finire primi davanti ad una Rossa in Italia, ma ho un bellissimo ricordo del 2005”.

Il due volte vincitore della 24h di Le Mans ha espresso una parere dopo il primo round in Bahrain, pronto a riscattarsi per la tappa italiana: “La stagione 2021 è una continuazione del 2020. Abbiamo visto diversi cambiamenti sulle vetture. Dobbiamo ancora capire varie aree della vettura che stanno dando risultati diversi. Dobbiamo estrarre il meglio della vettura. Il centro gruppo è molto ravvicinato e 3-4 decimi fanno la differenza”.

Il due volte campione del mondo ha evidenziato le differenze tra la F1 e le altre esperienze avute in questi anni come l’Indy500 o il FIA World Endurance Championship: “Ci sono diversi aspetti che ho imparato all’esterno della F1. La massima formula è un ambiente molto chiuso con una routine simile per tutti i week-end. Il tuo stile di guida non cambia nella tua carriera. Tutto è molto controllato a differenza delle prove endurance dove devi essere te stesso. Hai il traffico da affrontare ed ogni giro è diverso. Serve un lavoro di squadra con i tuoi compagni di macchina, un aspetto che non hai in questo mondo”.

Il pilota dell’Alpine ha completato il suo intervento con la consapevolezza di non poter aver riscontri con le altre squadre. Ricordiamo infatti che nessuno, ad eccezione del costruttore francese, gareggia con il propulsore Renault. Alonso ha dichiarato: “Attualmente siamo l’unico team con il motore Renault e non possiamo fare paragoni con le altre squadre. Sono abbastanza fiducioso e cercheremo di arrivare il prima possibile alla McLaren”.

Foto: LaPresse