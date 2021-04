Fernando Alonso, dopo due anni trascorsi in altre categorie motoristiche (specialmente WEC e Dakar), è tornato in Formula 1 con Alpine per disputare il Mondiale 2021. Lo spagnolo ha già esordito ufficialmente con la nuova macchina in occasione del round inaugurale del campionato, andato in scena lo scorso 28 marzo in Bahrain, mettendo in evidenza delle ottime prestazioni dal punto di vista del pilotaggio.

Il mirino dell’asturiano però è già puntato verso il 2022, quando la rivoluzione regolamentare potrebbe stravolgere completamente i valori in campo tra i team: “Voglio provare le regole del 2022, ma dopo penso che vedrò come mi sento. Vedrò come mi trovo con la macchina, perché ci sono grandi speranze che con i nuovi regolamenti la lotta sarà migliore. Saremo in grado di correre più vicini ad un’altra macchina, quindi ci sono molte cose che dobbiamo scoprire nel 2022″, spiega l’ex pilota Ferrari (fonte: Corriere dello Sport).

“In Bahrain non ero ancora al mio 100% – prosegue Alonso, commentando il primo GP della stagione – È stato un bel Gran Premio, abbiamo avuto alcune buone battaglie. Alcune di queste sono andate a lieto fine, alcune di loro no poiché abbiamo subìto il sorpasso, ma ho bisogno di trovare più ritmo e più fiducia, da me stesso e in macchina. Devo estrarre di più dalla vettura, dai freni, devo ancora migliorare in partenza. Non è andata male, ma penso che ci sia molto potenziale da sfruttare da parte mia“.

Il due volte campione del mondo ha già dimostrato di poter essere ancora competitivo in Formula 1 a 39 anni, ma il suo obiettivo è chiaramente quello di tornare a lottare stabilmente per le posizioni da podio. Nel 2021 questo non sarà possibile, alla luce della netta superiorità di Red Bull e Mercedes nei confronti del resto della concorrenza, ma il nativo di Oviedo proverà a farsi trovare pronto per sfruttare ogni singola occasione a disposizione.

