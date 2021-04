Venerdì positivo ma non eccezionale in casa Alpine per Fernando Alonso, in occasione delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, secondo round stagionale del Mondiale di F1. Il due volte campione del mondo, reduce da un ottimo weekend inaugurale del campionato in Bahrain, ha disputato una giornata di prova senza sbavature attestandosi però in 13ma piazza al termine della simulazione di qualifica in FP2.

“È stato un buon venerdì e oggi abbiamo completato il nostro programma senza problemi. A parte le bandiere rosse e altri incidenti che hanno fermato le due sessioni, sono stato contento dei nuovi elementi che abbiamo testato sulla macchina e ho sentito un miglioramento nelle prestazioni“, ha dichiarato l’asturiano al sito ufficiale del team Alpine.

“Vediamo dove siamo domani e si spera che ci sia ancora qualcosa in più da migliorare. Come sospettavamo, saremo di nuovo tutti molto vicini, quindi le qualifiche dovrebbero essere interessanti. È stato fantastico guidare di nuovo ad Imola e sentire la macchina in queste condizioni di grip elevato“, prosegue l’ex ferrarista. Obiettivo Q3 non scontato dunque per Alonso, che dovrà inventarsi qualcosa di speciale come a Sakhir per entrare tra i migliori 10 in qualifica.

Foto: Lapresse