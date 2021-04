F1, la Sprint Race sta per diventare realtà. Annuncio previsto per questo week-end!

Nelle prossime ore è atteso l’annuncio relativo all’avvento delle Sprint Race, prove che determineranno la griglia di partenza in tre corse da qui al termine della stagione del Mondiale di F1 2021. Alla vigilia del Gran Premio del Portogallo, terzo atto dell’anno, le squadre ed i titolari dei diritti commerciali della FIA e della F1 voteranno per l’approvazione definitiva di questa novità assoluta.

Ogni membro chiamato avrà a disposizione un voto, 10 per le squadre e 20 per i restanti componenti della commissione chiamata ad esprimere il proprio parere. Per l’approvazione è necessaria la maggioranza di 28 preferenze su 30, una soglia che non sembra un problema visto il parere positivo di quasi tutto il paddock.

L’introduzione delle competizioni sprint modifica il fine settimana in modo sostanziale. Il venerdì si svolgerà una qualifica che determinerà la griglia di partenza della nuova competizione, prevista al sabato pomeriggio sulla distanza dei 100 chilometri. I primi tre classificati riceveranno dei punti validi per la classifica del Mondiale. Tre andranno al vincitore che scatterà dalla pole-position per la manifestazione della domenica.

Silverstone (Gran Bretagna), Monza (Italia) ed Interlagos (Brasile) sono al momento in circuiti indicati per questa sperimentazione che potrebbe diventare realtà per tutte le prove a partire dal 2022, stagione in cui la F1 adotterà i nuovi regolamenti tecnici.

Foto: LaPresse