F1, conferenza stampa GP Portogallo 2021: orari, programma, tv, chi parlerà

Anche se non è ancora tempo di scendere in pista (quello accadrà solamente nella giornata di domani) oggi prende il via il fine settimana del Gran Premio del Portogallo 2021 di Formula Uno. Sul tracciato di Portimao tutto è pronto per il terzo appuntamento della stagione (dopo Bahrain e Imola) e oggi toccherà alla conferenza stampa dei piloti.

I venti protagonisti del Circus parleranno nel corso del pomeriggio lusitano dalle ore 13.00 italiane (le 14.00 locali) e saranno suddivisi in coppie di due. Rispetto alla scorsa stagione, non si procederà scuderia per scuderia, bensì vedremo i piloti collocati in maniera sparsa. Si inizierà, per esempio, con Pierre Gasly e Fernando Alonso, quindi si concluderà con la coppia McLaren composta da Lando Norris e Daniel Ricciardo.

COME SEGUIRE IN TV – La conferenza stampa piloti del GP del Portogallo non avrà copertura televisiva nè in streaming. Sarà disponibile una sintesi su Sky Sport F1 (207) alle ore 20.30.

PROGRAMMA CONFERENZA STAMPA GP PORTOGALLO 2021 – F1

Giovedì 29 aprile

Dalle ore 14.00 italiane:

Pierre Gasly (Alpha Tauri) – Fernando Alonso (Alpine)

Esteban Ocon (Alpine) – Lance Stroll (Aston Martin)

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

Sebastian Vettel (Aston Martin) – George Russell (Williams)

Charles Leclerc (Ferrari) – Mick Schumacher (Haas)

Carlos Sainz (Ferrari) – Lewis Hamilton (Mercedes)

Nikita Mazepin (Haas) – Max Verstappen (Red Bull)

Valtteri Bottas (Mercedes) – Sergio Perez (Red Bull)

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) – Nicholas Latifi (Williams)

Lando Norris (McLaren) – Daniel Ricciardo (McLaren)

Foto: Lapresse