Antonio Giovinazzi sarà l’unico pilota italiano presente al via del prossimo Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, seconda tappa stagionale del Mondiale di F1. Il prodotto della Ferrari Drivers Academy, attualmente in forza all’Alfa Romeo Racing Team, andrà a caccia di un piazzamento in zona punti dopo i buoni riscontri raccolti in Bahrain tra test e primo GP dell’anno (chiuso in 12ma posizione).

“Quello che abbiamo visto in Bahrain ci ha dato una grande spinta in termini di fiducia e non vediamo l’ora di sapere quanto possiamo essere competitivi ad Imola. Sappiamo di poter essere nella lotta, ma sappiamo anche di dover disputare un weekend praticamente impeccabile per massimizzare il risultato finale“, ha dichiarato il nativo di Martina Franca al sito ufficiale del team in vista delle prove libere di venerdì 16 aprile.

Giovinazzi è consapevole di dover spremere al massimo il potenziale della vettura soprattutto al sabato, sul giro secco: “I margini sono molto piccoli nel midfield, soprattutto in qualifica, e ogni piccolo dettaglio fa la differenza. Mi piacerebbe andare a punti ad Imola, in terra di casa: avere tre gare casalinghe la scorsa stagione non mi ha messo pressione, è sempre una sensazione speciale correre in casa e questo fine settimana non sarà diverso“.

Buone sensazioni anche per Frederic Vasseur, team principal Alfa Romeo: “Abbiamo avuto un buon inizio di stagione e questa è una buona base su cui costruire, a partire da questo fine settimana. Abbiamo fatto un notevole passo avanti nelle prestazioni, forse uno dei più importanti di tutta la griglia, e ora siamo nella lotta di centro classifica, ma la top10 è dove devi finire per portare a casa i punti, quindi questo deve essere il nostro obiettivo per Imola. Abbiamo visto quanto sia difficile sorpassare su questo circuito, quindi la nostra prestazione di sabato sarà fondamentale“.

Foto: LPS/DPPI/Florent Gooden