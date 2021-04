F1, annunciato il GP di Miami nel calendario del Mondiale 2022

La stagione 2022 della F1 sarà quella dei cambiamenti. C’è attesa, infatti, per le nuove monoposto che competeranno nel prossimo Mondiale viste le novità tecniche.

Tuttavia, un’altra novità riguarda l’inserimento nel calendario dell’anno venturo del GP di Miami. Ad annunciarlo è stata la F1, attraverso una comunicazione ufficiale. Il circuito è localizzato nella zona dei Miami Gardens, nelle vicinanze del noto Hard Rock Stadium, la casa dei Miami Dolphins.

La pista sarà lunga 5.41 km e prevede 19 curve, tre rettilinei e potenzialmente tre zone DRS, con una velocità massima stimata di 320 km/h. L’idea di organizzare una gara in Florida ha, chiaramente, dei riflessi economici importanti e nello stesso tempo si vuol attirare l’attenzione del pubblico americano nei confronti della F1.

“Siamo entusiasti di annunciare che la F1 correrà a Miami a partire dal 2022. Gli Stati Uniti rappresentano per noi un mercato molto importante e soprattutto siamo contenti di organizzare una seconda prova mondiale in questo Paese. Siamo grati ai nostri fan, ai funzionari del Miami Gardens e all’industria del turismo locale per il loro supporto. Non vediamo l’ora di portare a Miami per la prima volta il Circus“, ha dichiarato Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1.

La gara sarebbe dovuta entrare in calendario nel 2021, ma questo progetto era stato rallentato per le proteste dei residenti di Miami, i quali ritenevano poco rispettosa l’organizzazione dell’evento nei confronti della collettività. Per questo motivo, nessuna sessione potrà essere disputata prima delle 14:30 locali se le scuole sono aperte e l’attività in pista dovrà terminare prima del tramonto. Inoltre, saranno disposte barriere fonoassorbenti di qualità industriale per proteggere i cittadini dal rumore generato dalle monoposto.

Foto: LaPresse