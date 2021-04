DIRETTA MotoGP, GP Portogallo LIVE: orari, tv, programma, streaming, guida TV8

Da domani al 18 aprile il terzo round del Motomondiale 2021 andrà in scena. Sul tracciato di Portimao, in Portogallo, il Circus delle due-ruote si esibirà e le emozioni non mancheranno di certo.

Nella classe MotoGP la grande attrazione sarà il ritorno dello spagnolo Marc Marquez. L’iberico, out per il suo infortunio al braccio praticamente tutta la stagione scorsa, ha avuto il benestare dei medici per tornare in sella alla sua Honda. La fine di un incubo per Marc? Lo scopriremo in pista e sarà sicuramente facile per l’asso nativo di Cervera. Il circuito lusitano è tra i più tecnici e impegnativi dal punto di vista fisico che ci siano nel calendario iridato e per questo quanto saprà ottenere sarà tra gli elementi più importanti.

Una categoria, quella della massima cilindrata, assai equilibrata. La Yamaha si è imposta nei primi due round a Losail (Qatar), ma l’ha fatto con due piloti diversi: Maverick Vinales all’esordio e Fabio Quartararo nel secondo appuntamento. Di fatto, in testa alla classifica generale c’è il transalpino Johann Zarco, giunto secondo con la Ducati Pramac nei primi due round e quindi il più costante di tutti. Si prospetta, quindi, in questo weekend un andamento assai incerto.

Per quanto riguarda Valentino Rossi e il Team Petronas, l’obiettivo sarà quello di invertire il trend visti i tantissimi problemi nella gestione delle gomme. Un discorso simile riguarda la Ducati ufficiale, che non ha trovato la quadra come si aspettava in Qatar e ha voglia di riscattarsi.

Guarda la MotoGP live su DAZN

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2021

Venerdì 16 aprile

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 17 aprile

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 18 aprile

ore 10.00-10.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, Moto2, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto3, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 15.30, Moto2, Gara, diretta

GP PORTOGALLO 2021 IN TV

La copertura televisiva del GP del Portogallo del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le differite delle qualifiche (sintesi delle tre classi) e delle gare domenicali (esclusi i turni di prove libere e i warm-up). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP del Portogallo del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche (sintesi delle tre classi) e delle gare domenicali (esclusi i turni di prove libere e i warm-up).

STREAMING – Il GP del Portogallo del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 17 aprile

ore 17.45 sintesi Qualifiche MotoGP, Moto2, Moto3

Domenica 18 aprile

ore 17.35, Moto3, Gara, differita

ore 19.05, MotoGP, Gara, differita

ore 20.35, Moto2, Gara, differita

Credit: MotoGP.com Press