DIRETTA MotoGP, GP Doha 2021 LIVE: Quartararo il migliore nelle FP3, in ripresa Valentino Rossi

15.12 La classifica delle FP3:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 1’56.064

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1’56.347 0.283 / 0.283

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1’56.450 0.386 / 0.103

4 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 332.3 1’56.614 0.550 / 0.164

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 1’56.647 0.583 / 0.033

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 1’56.660 0.596 / 0.013

7 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 331.2 1’56.668 0.604 / 0.008

8 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 333.3 1’56.701 0.637 / 0.033

9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 332.3 1’56.718 0.654 / 0.017

10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 332.3 1’56.789 0.725 / 0.071

11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.2 1’56.855 0.791 / 0.066

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.3 1’56.933 0.869 / 0.078

13 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 332.3 1’56.981 0.917 / 0.048

14 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 336.4 1’57.335 1.271 / 0.354

15 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.2 1’57.378 1.314 / 0.043

16 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 332.3 1’57.450 1.386 / 0.072

17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.4 1’58.633 2.569 / 1.183

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 328.2 2’03.348 7.284 / 4.715

5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati

10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati

43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati

89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati

15.10 La Ducati ha pressoché disertato in blocco questa sessione di prove: la scuderia di Borgo Panigale punterà tutto su FP4 e qualifiche.

15.09 E’ stata una sessione decisamente interlocutoria e poco indicativa, con la pista che ha consentito tempi di 3 secondi più lenti rispetto a ieri. Valentino Rossi ha mostrato qualche piccolo passo in avanti, ma è presto per giudicare. Ne sapremo di più durante le FP3, quando i piloti gireranno in assetto da gara.

Questi dunque i 10 piloti qualificati per la Q2 tenendo conto della classifica combinata delle prove libere:

1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’55.984 12 1’53.145 13

2 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’56.119 7 1’53.458 15 0.313 0.313

3 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’56.743 9 1’53.537 17 0.392 0.079

4 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.303 16 1’53.583 15 0.438 0.046

5 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’55.019 15 1’53.593 17 0.448 0.010

6 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’54.779 11 1’53.646 10 0.501 0.053

7 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’55.125 10 1’53.699 11 0.554 0.053

8 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’54.839 15 1’53.713 15 0.568 0.014

9 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’54.864 13 1’53.872 18 0.727 0.159

10 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’55.393 17 1’53.914 18 0.769 0.042

15.07 Non sono neanche scese in pista le Ducati di Miller, Martin e Zarco.

15.06 Gli altri italiani: 14° Bagnaia, 15° Savadori, nessun tempo per Marini.

15.03 Fabio Quartararo completa le FP3 davanti a tutti. 2° Rins a 0.283, 3° Mir a 0.386, 4° Petrucci con la Ktm Tech3 a 0.550, Vinales chiude la top5 a 0.583. Seguono Morbidelli, Bastianini, Alex Marquez, Valentino Rossi e Pol Espagarò.

15.01Quartararo chiude davanti a tutti! 1’56″064 con gomme soft!

15.01 Morbidelli perde tantissimo nel quarto settore.

15.01 Si stanno migliorando le Yamaha nel giro finale.

14.59 Vinales sale in terza piazza alle spalle delle Suzuki. 4° Morbidelli.

14.59 Bastianini si conferma un ottimo rookie e sale in quarta posizione.

14.57 Altro buon giro di Valentino Rossi. Si migliora, ma resta settimo a 0.593 dalla vetta.

14.57 Scala la classifica Franco Morbidelli, quarto a 0.362 da Rins.

14.56 Rins vola in testa con la Suzuki in 1’56″347.

14.55 Bel salto in avanti ora di Valentino Rossi, settimo a 0.957 da Mir, che resiste al comando.

14.53 Si migliore Valentino Rossi, ma resta 11° a 1″6 da Mir. Il Dottore non se la sente di spingere a fondo con tutta questa sabbia in pista.

14.52 In pista anche Luca Marini con la Ducati VR46.

14.52 Ovviamente, come vi avevamo anticipato, siamo lontanissimi dai migliori tempi di ieri. Pensate che Miller aveva realizzato un crono di 1’53″145. Ora Mir è in testa in 1’56″450…Oltre tre secondi di differenza.

14.51 Alex Marquez sale in decima piazza e fa perdere una posizione a Valentino Rossi, ora 11°.

14.50 Si fa vedere in pista anche Maverick Vinales a 10 minuti dal termine. Gomme soft usate per l’iberico.

14.49 Gli italiani: 5° Bastianini, 7° Savadori, 10° Valentino Rossi, 12° Morbidelli, 14° Bagnaia, senza tempo Petrucci e Marini.

14.47 Mir e Quartararo hanno ottenuto i loro migliori tempi con gomme soft usate. Rins monta invece due gomme hard, Lecuona ha una soft all’anteriore e hard al posteriore.

14.44 Bagnaia è 14° ad oltre 5 secondi, ma ha effettuato appena 2 giri. Le altre Ducati di Miller, Zarco e Martin non sono neppure scese in pista.

14.43 Molto attivo Iker Lecuona con la Ktm Tech3. Stupisce Savadori: è settimo con l’Aprilia!

14.42 Suzuki protagoniste in questa fase. Rins è terzo a 0.385 dal compagno di squadra Mir.

14.40 Lampo del campione del mondo. Joan Mir vola in testa in 1’56″450, 0.273 meglio di Quartararo.

14.38 Tanti piloti non sono proprio scesi in pista: Zarco, Petrucci, Marini, Vinales, Alex Marquez e Martin.

14.37 Mir scala la classifica ed è terzo a sei decimi dalla vetta.

14.37 Risale Valentino Rossi con le gomme hard. E’ nono a 1″7 da Quartararo.

14.35 Al comando Fabio Quartararo in 1’56723, seguito da Lecuona a 0.310 e Bastianini a 0.772. 4° Oliveira a 0.885, 12° Valentino Rossi a 2″669.

14.33 Jack Miller se la ride amabilmente con i tecnici. Non ne vuole proprio sapere di scendere in pista. Considera inutile farlo: fa caldo, c’è vento, si vede poco, questa sera le condizioni saranno agli antipodi. Dunque l’australiano preferisce non rischiare.

14.31 Valentino Rossi, dopo una breve sosta ai box, rientra in pista ancora con gomme hard.

14.30 Al momento Franco Morbidelli è 10°, Valentino Rossi 11°, Francesco Bagnaia 14°.

14.28 Guardate in che condizioni stanno girando i piloti…Il vento sta alzando una sorta di “nebbia di sabbia”.

14.27 Momento di gloria per Lorenzo Savadori, ottavo con l’Aprilia.

14.26 Lecuona si porta in seconda piazza a 0.121 da Quartararo. Ottimo 3° Bastianini a 0.583.

14.25 Il miglior italiano è Enea Bastianini, 5° a 1″3. Classifica molto interlocutoria.

14.24 Si migliora Quartararo, 1’56″912. Seguono a 0.905 e 0.923 le Suzuki di Rins e Mir.

14.23 1’57″296, il francese Quartararo sale in testa con la Yamaha. Ieri aveva affermato di non aver avuto buone sensazioni.

14.22 Miller per ora se ne sta bello comodo ai box con la Ducati. In questa sessione le condizioni sono completamente differenti rispetto a quelle che i piloti troveranno in qualifiche e gara.

14.20 Lo spagnolo Iker Lecuona (Ktm Tech3) al comando in 1’58″979, un tempo altissimo. 2° Mir a 0.125.

14.19 Immagini di Valentino Rossi…sulla sabbia!

MotoGP FP3 goes green! 🚥 These conditions will pose a real challenge! 💨#DohaGP 🏁 pic.twitter.com/oAaD6Pd3vJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 3, 2021

14.17 Nonostante la sabbia sull’asfalto, quasi tutti i piloti sono scesi in pista. Occhio alle scivolate, le condizioni sono molto pericolose…

14.16 Coppia di soft invece per il campione del mondo Joan Mir (Suzuki).

14.15 Valentino Rossi e Franco Morbidelli non perdono tempo. Entrambi scendono in pista con una coppia di gomme hard nuove.

14.15 INIZIATE LE FP3!

14.10 Cinque minuti all’inizio delle FP3.

14.07 Le FP3 dureranno 45 minuti.

14.03 Il commento delle prove libere di ieri di Francesco Bagnaia: “Sono molto contento di come abbiamo lavoro oggi. Ho cercato di compiere un po’ più di giri con la gomma soft e il ritmo era abbastanza costante, tanto che l’ultima tornata prima di fermarmi per il time attack ero ancora sull’1:54.4, quindi siamo quasi più preparati del weekend scorso”.

13.59 Ieri Franco Morbidelli ha accusato problemi tecnici a ben due motori della Yamaha Petronas! Questo il commento del romano: “Abbiamo avuto un problema uguale ad entrambi i motori, che non sembra essere grave. Per sicurezza comunque abbiamo deciso di sbloccare un motore perché la FP2 era molto importante e non potevamo permetterci di sbagliare. In generale ho avuto sensazioni migliori dall’ammortizzatore e dalla moto. La direzione è giusta. Se più avanti ci saranno dei venerdì più calmi, cercheremo di capire meglio cos’è successo esattamente domenica scorsa”.

13.55 Questa la nube di sabbia che avvolge la pista durante la terza sessione di libere di Moto2.

13.54 E’ un momento difficile per Valentino Rossi, che non sta riuscendo a trovare il feeling con la Yamaha Petronas. Questo il commento sconsolato di ieri del Dottore: “Sono più in difficoltà di venerdì scorso. Ho tanti problemi con il posteriore, ho fatto nove giri con un ritmo troppo lento rispetto ai rivali. Domani (oggi, ndr) sarà impossibile entrare in Q2 e quindi dovremo lavorare. L’altra volta la gomma mi ha abbandonato dopo pochi giri, in questo caso ho più costanza, ma gli altri sono più prestazionali“.

13.52 Valentino Rossi ha accusato Brad Binder di averlo portato largo in curva 1 del GP del Qatar domenica scorsa. Il Dottore è stato molto chiaro, affermando che alcuni piloti, tra cui il sudafricano, non hanno lo stesso rispetto in pista di altri. L’alfiere della KTM ha voluto replicare al centauro di Tavullia in un’intervista concessa ad Autosport: “Ho avuto due episodi con lui. Uno in Austria lo scorso anno, quando entrambi siamo andati completamente fuori dalla pista. Questo è comprensibile. Quindi penso che per una seconda volta sia normale essere un po’ infastiditi”.

Binder ha proseguito: “Ad essere onesti non l’ho toccato per niente e credo che forse sia un po’ sensibile. Ma oltre quello, non penso di aver fatto qualcosa di male. Ero accanto a lui, ho iniziato a frenare, ha lasciato il freno e voleva chiudere la traiettoria. Quindi ho lasciato i freni anche io, fine della storia”. Oggi sono in programma le qualifiche del GP del Doha 2021, seconda tappa del Mondiale MotoGP, sempre sul circuito di Losail. Si definisce la griglia di partenza per la gara di domani.

13.50 Al momento c’è tanto vento e sull’asfalto si è riversata davvero tanta sabbia.

13.48 Come già accaduto la scorsa settimana, sarà impossibile migliorare nelle FP3 i tempi delle FP2. Il motivo? Al pomeriggio fa molto caldo e ciò rende l’asfalto molto più lento rispetto alla sera. Questo significa che Joan Mir e Valentino Rossi saranno obbligati a transitare per la Q1, mentre i top10 sono già certi di disputare la Q2.

La classifica combinata delle prime due sessioni di prove libere di ieri:

1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’55.984 12 1’53.145 13

2 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’56.119 7 1’53.458 15 0.313 0.313

3 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’56.743 9 1’53.537 17 0.392 0.079

4 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.303 16 1’53.583 15 0.438 0.046

5 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’55.019 15 1’53.593 17 0.448 0.010

6 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’54.779 11 1’53.646 10 0.501 0.053

7 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’55.125 10 1’53.699 11 0.554 0.053

8 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’54.839 15 1’53.713 15 0.568 0.014

9 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’54.864 13 1’53.872 18 0.727 0.159

10 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’55.393 17 1’53.914 18 0.769 0.042

11 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’55.770 5 1’53.944 16 0.799 0.030

12 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’55.263 10 1’53.969 15 0.824 0.025

13 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.349 14 1’54.012 17 0.867 0.043

14 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’55.925 6 1’54.112 18 0.967 0.100

15 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’55.448 18 1’54.127 9 0.982 0.015

16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’55.597 17 1’54.148 13 1.003 0.021

17 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.507 18 1’54.205 13 1.060 0.057

18 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’55.846 16 1’54.237 13 1.092 0.032

19 23 E.BASTIANINI ITA Esponsorama Racing DUCATI 1’55.677 15 1’54.516 14 1.371 0.279

20 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama DUCATI 1’55.454 16 1’54.680 16 1.535 0.164

21 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’56.561 16 1’54.971 11 1.826 0.291

22 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’56.023 5 1’55.369 15 2.224 0.398

13.42 Alle 14.15 scatterà la terza sessione di prove libere sul circuito di Losail.

13.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di questo sabato dedicato al GP di Doha di MotoGP.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Doha 2021, secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il weekend di Losail 2 entra nel vivo con gli ultimi 45 minuti a disposizione per evitare il Q1, anche se considerando le condizioni della pista sarà quasi impossibile migliorare i tempi ottenuti in notturna durante le FP2.

Si profila una FP3 importante soprattutto per quanto riguarda il lavoro sul passo gara, tuttavia non è esclusa a priori la possibilità che qualcuno possa effettuare un disperato tentativo di time-attack per entrare nella top10 della combinata. Ducati favorite per la pole position con il trio formato da Jack Miller, Francesco Bagnaia e Johann Zarco, ma anche il rookie iberico Jorge Martin sembra essere in grado di ambire alle prime due file in griglia.

Yamaha proverà a mettere in discussione lo strapotere delle Desmosedici a Losail con gli ufficiali Maverick Vinales e Fabio Quartararo, oltre alla coppia del Team Petronas composta dagli italiani Franco Morbidelli e Valentino Rossi. Buone sensazioni da confermare quest’oggi in casa Aprilia per Aleix Espargarò, mentre il campione del mondo in carica Joan Mir dovrà presumibilmente passare dal Q1 con la Suzuki.

Si comincia alle ore 14.15 italiane con il semaforo verde del terzo turno di prove libere, mentre il programma proseguirà nel tardo pomeriggio dalle 18.20 con FP4 e qualifiche. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

