DIRETTA F1, GP Imola LIVE: orari, tv, programma, streaming, guida TV8

Il secondo round del Mondiale 2021 di F1 è ormai alle porte. Sul circuito di Imola andrà in scena un nuovo appuntamento (16-18 aprile) del Circus delle quattro ruote e le attese non mancano.

La Ferrari si presenta ai nastri di partenza di questo fine-settimana con la speranza di migliorare i riscontri in Bahrain. Secondo alcune indiscrezioni, la Rossa dovrebbe presentarsi con nuovo fondo per migliorare il comportamento aerodinamico della monoposto, che soprattutto in gara a Sakhir ha fatto molta fatica con le gomme. L’obiettivo di Charles Leclerc e di Carlos Sainz sarà quello di monopolizzare la terza fila dello schieramento di partenza, partendo dal presupposto che Mercedes e Red Bull siano di un’altra categoria per le loro prestazioni.

Le attese, in questo contesto, sono anche per il confronto tra il sette volte iridato Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen. Il britannico, autore di una gara eccellente nel deserto, ha saputo precedere l’avversario al termine di un confronto molto serrato e pertanto ci si aspetta un nuovo episodio della saga. Da considerare anche quanto sapranno fare i rispettivi compagni di squadra in Mercedes e in Red Bull, ovvero il finlandese Valtteri Bottas e il messicano Sergio Perez, utili per mettere in difficoltà i due primattori della corsa sulla pista dell’Enzo e Dino Ferrari.

PROGRAMMA GP IMOLA F1 2021 SU SKY SPORT

Giovedì 15 aprile

Ore 14.00: Conferenza stampa piloti

Ore 17.30: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 16 aprile

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11.00: prove libere 1 F1

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.30: Formula Made in Italy

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: prove libere 2 F1

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: Conferenza stampa Team (differita)

Ore 17.30: Paddock Live Show

Sabato 17 aprile

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11.00: prove libere 3 F1

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 13.15: #SkyMotori

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.00: qualifiche F1

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live Show

Domenica 18 aprile

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: gara F1 (63 giri)

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19: Race Anatomy F1

COME GUARDARE IN TV IL GP IMOLA F1 2021

La copertura televisiva del GP di Imola di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà andare in onda in diretta le qualifiche e la gara, mentre andranno in differita (ore 13.00) le prove libere 3. Non vi sarà, invece, copertura per le due sessioni FP1 e FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Imola di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) in diretta le qualifiche e la gara, mentre andranno in differita (ore 13.00) le prove libere 3. Non vi sarà, invece, copertura per le due sessioni FP1 e FP2.

STREAMING – Il GP di Imola di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Sabato 17 aprile

Ore 13.00 Prove libere F1 – Differita

Ore 14.00 Qualifiche F1 – Diretta

Domenica 18 aprile

ore 15.00 Gara F1 (63 giri) – Diretta

Foto: LaPresse