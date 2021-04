Dinamo Sassari-ERA Nymburk oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League basket 2021

Per la Dinamo Sassari arrivano gli ultimi due impegni continentali della stagione: la Basketball Champions League inizia a chiudersi, dopo le quattro sconfitte nella seconda fase a fungere da condanna definitiva per le ambizioni in quest’annata 2020-2021.

Una delle sconfitte brucianti di queste ultime settimane è stata proprio quella con l’ERA Nymburk, avversario di stasera al PalaSerradimigni: un 90-89 diventato quasi fattore, se non principale, quantomeno importante nell’eliminazone. Squadra ancora imperniata sui veterani Petr Benda e Vojtech Hruban, quella allenata da Oren Amiel ha un’età media anche decisamente giovane, 25 anni, in quello che è un percorso che la porterà alle Final Eight in sede ancora da decidere. La Dinamo arriva da una pesantissima sconfitt aper 108-77 in campionato contro la Virtus Bologna.

Dinamo Sassari-ERA Nymburk, quinta gara del secondo girone (formalmente playoff) di Basketball Champions League, si giocherà questa sera alle ore 20:30. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su Eurosport Player.

DINAMO SASSARI-ERA NYMBURK, CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021: PROGRAMMA

MARTEDÌ 6 APRILE

Ore 20:30 Dinamo Sassari-ERA Nymburk

DINAMO SASSARI-ERA NYMBURK, CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

Credit: Ciamillo