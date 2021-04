Conegliano-Novara oggi: orario, tv, programma, streaming gara-1 Finale Scudetto volley femminile

Oggi sabato 17 aprile (ore 20.30) si gioca Conegliano-Novara, gara-1 della Finale Scudetto di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso incomincia la serie che assegna il tricolore: servono due vittorie per conquistare il tricolore, massimo nel giro di una settimana sapremo chi si fregerà del titolo di Campione d’Italia dopo che l’anno scorso il campionato venne interrotto a causa della pandemia senza l’assegnazione del titolo.

Conegliano è indiscutibilmente la grande favorita della vigilia. Le Pantere si presentano all’appuntamento forti di una striscia impressionante di 61 vittorie consecutive e sembrano davvero imbattibili. La corazzata veneta vuole incominciare brillantemente il proprio cammino e punta a trionfare tra le mura amiche, spinta dalla solita fuoriclasse Paola Egonu, supportata da altre stelle come Joanna Wolosz, Miriam Sylla, Kimberly Hill, Monica De Gennaro, Robin De Kruijf.

L’Imoco ha vinto gli ultimi due scudetti e punta al tris, ma dovrà stare comunque attenta a Novara, che tenterà il tutto per tutto per provare a mettere in difficoltà la dominatrice indiscussa della stagione (ha già vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana, oltre ad essere in finale di Champions League). Le piemontesi si affideranno alle attaccanti Britt Herbots, Caterina Bosetti, Malwina Smarzek per sovvertire il pronostico della vigilia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Novara, gara-1 della Finale Scudetto di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CONEGLIANO-NOVARA, GARA-1 FINALE SCUDETTO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 17 APRILE:

20.30 Gara-1: Imoco Volley Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara

CONEGLIANO-NOVARA, GARA-1 FINALE SCUDETTO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

