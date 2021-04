Ciclismo, Zdenek Stybar sottoposto ad ablazione cardiaca. Salta il Giro delle Fiandre

Zdenek Stybar ha accusato un problema di aritmia cardiaca e si è sottoposto a una procedura di ablazione, eseguita con successo dal professor Pedro Brugada un paio di giorni fa all’ospedale di Bruxelles. Il ciclista è stato autorizzato all’allenamento, ma si prenderà qualche giorno libero da trascorrere insieme alla famiglia, dunque non prenderà parte al Giro delle Fiandre, in programma domenica 4 aprile. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step aveva riferito al medico sociale di non sentirsi bene dopo la Gent-Wevelgem di domenica scorsa e sono così partite le indagine mediche, le quali hanno portato a questo risultato. Fortunatamente il problema è stato risolto, lo rivedremo in gruppo prossimamente.

Il ceco ha dichiarato: “Sono ovviamente deluso di non poter correre il Fiandre domenica. Mi ero allenato bene e sentivo che la mia forma in questo fine settimana era al top. Fortunatamente l’intervento cui mi sono sottoposto è stato lieve e mi garantirà una ripresa in tempi brevi. Dopo un controllo approfondito è stato bello sapere che non era niente di più serio. Adesso mi prenderò qualche giorno libero per rilassarmi con mio figlio e mia moglie e poi non vedo l’ora di ricominciare ad allenarmi. Vorrei ringraziare i medici della squadra, il professor Brugada, e il personale dell’ospedale di Uccle per le cure che mi hanno offerto e allo stesso tempo auguro il meglio ai miei compagni di squadra per domenica“.

kovop58 / Shutterstock.com