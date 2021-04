Ciclismo, Tom Pidcock cambia idea e sarà al via della Liegi-Bastogne-Liegi

Dopo aver sfiorato il successo all’Amstel Gold Race e aver conquistato la sesta piazza alla Freccia Vallone, Tom Pidcock ha deciso di presentarsi al via anche della Liegi-Bastogne-Liegi, gara che inizialmente non era nel suo programma. A riportare per prima la notizia è stata la testata belga Het Nieuwsblad. Dopo la Doyenne, Tom Pidcock metterà da parte la bici da strada per dedicarsi alla mountain bike.



Proprio come Mathieu van der Poel, infatti, Tom Pidcock prenderà parte alle Olimpiadi nella specialità del cross country con l’obiettivo di vincere l’oro. Il giovanissimo britannico ha iniziato a disputare gare di mountain bike solo l’anno scorso, ma i risultati sono stati subito eccellenti. Il portacolori del Team Ineos, infatti, ha vinto il titolo iridato riservato agli U23.

Per quanto riguarda la Doyenne, Tom Pidcock sarà una delle punte del Team Ineos. L’enfant prodige che viene dal ciclocross gode di un eccelso stato di forma, come testimoniano i risultati ottenuti negli ultimi dieci giorni, e il tracciato della Liegi-Bastogne-Liegi è perfetto per lui. L’unica incognita è il chilometraggio dato che sembra ancora soffrire un po’ quando si superano i 220 chilometri di gara.

Oltre a Pidcock, alla Doyenne il Team Ineos dovrebbe schierare anche Michal Kwiatkowski, Richard Carapaz, Adam Yates e Tao Geoghegan Hart. Una formazione di assoluta qualità che risulterebbe ancor più forte se, oltre al re della Freccia del Brabante, vi si aggiungesse quel Gianni Moscon che ha vinto due tappe al Tour of the Alps.

Foto: Valerio Origo