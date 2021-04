Ormai ci siamo: manca una settimana all’inizio del Giro d’Italia 2021. La Bardiani CSF Faizanè ha ufficializzato la composizione della squadra che disputerà la Corsa Rosa. I leader saranno Giovanni Visconti ed Enrico Battaglin che avranno il compito di provarci con qualche fuga da lontano e fare da chioccia ai giovani del team.

Roberto Reverberi, team manager della squadra, ha spiegato come la sua Bardiani CSF Faizanè cercherà di mettersi in luce nel corso del Giro d’Italia: “La formazione è stata allestita cercando di prendere soprattutto uomini di esperienza e che ovviamente siano in forma e in grado di resistere sulle tre settimane perché il livello di competizione è altissimo. Giovanni Visconti ed Enrico Battaglin non ci deluderanno nelle loro tappe e saranno degli importantissimi registi in corsa”.

Ovviamente spazio anche ai giovani talenti della fucina Bardiani: “Filippo Fiorelli è stata la rivelazione del Giro 2020, si è messo in evidenza e farà gli sprint di gruppo insieme ad Enrico Battaglin, prediligendo ovviamente quelli non per velocisti puri, ma più impegnativi. Giovanni Carboni e Alessandro Tonelli sono due importanti corridori per le tappe più impegnative, mentre Davide Gabburo e Umberto Marengo, entrambi al loro primo grande Giro, sono atleti dotati di importante spunto veloce e resistenza se indovineranno le fughe giuste potranno sorprendere“.

Uno schema ben delineato quello della Bardiani CSF Faizanè che, secondo quanto raccontato da Reverberi a tuttobiciweb, punta a far bene al Giro: “Sarà una corsa impegnativa, di alto livello in cui anche per andare in fuga prevedo ci sarà bagarre, per questo è fondamentale farsi trovare pronti. Arriviamo all’appuntamento più importante della stagione in fiducia e buona condizione dopo due mesi nei quali abbiamo raccolto già molti risultati“.

Foto: LiveMedia/Roberto Bartomeoli