Ha un conto aperto con il Giro d’Italia. La delusione del 2018, la sfortuna del 2020: Simon Yates vuole provare a riscattarsi nella Corsa Rosa, partendo ovviamente tra i favoriti nell’edizione che scatterà il prossimo 8 maggio da Torino. Il britannico ha ambizioni altissime: sulla carta dovrebbe essere il rivale n.1 per il titolo per Egan Bernal, capitano del Team Ineos Grenadiers.

Sulle strade del Bel Paese si è sempre trovato bene il corridore della Bike-Exchange che in salita spesso e volentieri è riuscito a fare la differenza. Rispetto alla Vuelta di Spagna, dove si è imposto nel 2018, è sempre venuta a mancare la costanza: per un motivo o per l’altro qualche giornata di crisi (è successo anche due anni fa, quando partì al meglio nel prologo di San Luca) è andata a rovinare la sua performance in chiave classifica generale.

Lo stato di forma, dimostrato nelle ultime settimane, sembra essere eccezionale. Adattamento tra Tirreno-Adriatico e Vuelta Catalunya, poi devastante al Tour of the Alps, dove non ha neanche scoperto tutte le proprie carte. Vittoria nella seconda tappa e dominio nella classifica generale, gestendosi nelle giornate successive.

La speranza per lui è quella di non essere già al top così in anticipo: la paura ormai è quella di crollare nuovamente nelle ultime giornate, dopo una partenza a razzo.

Foto: Lapresse