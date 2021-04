Ciclismo, La Course by Le Tour de France 2021 cambia data e percorso

La Course by le Tour de France, gara facente parte del Women’s World Tour che si tiene, ogni anno, durante la Grande Boucle, non si terrà il 27 giugno, come era stato inizialmente stabilito. La manifestazione, infatti, come annunciato sul sito ufficiale della stessa, è stata anticipata di un giorno e, dunque, si svolgerà il 26 di luglio. Questo poiché il 27 è in programma il secondo turno delle elezioni regionali francesi.

Per questo motivo, cambierà anche il percorso de La Course. Inizialmente, infatti, le ragazze, proprio come i maschi, dovevano affrontare il Mur de Bretagne, salita proposta con una certa continuità, dalla Grande Boucle, nell’ultimo decennio. Il nuovo tracciato, invece, misurerà 107,4 chilometri e andrà da Brest a Landerneau. Nel finale ci sarà un circuito di 14 chilometri da ripetere tre volte, nel quale il gruppo scalerà l’era principale di questo nuovo percorso: la côte de la Fosse aux Loups.

Stante quanto riportano gli organizzatori, il tracciato continuerà a strizzare l’occhio ad atlete adatte a percorsi vallonati. E’ lecito aspettarsi, dunque, un duello tra le fuoriclasse che, in questi ultimi giorni, stanno dando spettacolo alle classiche delle Ardenne. Campionesse come Marianne Vos, Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten ed Elisa Longo Borghini saranno le principali favorite.

La Course è nata nel 2014 ed è diventata, sin da subito, una delle manifestazioni più ambite del panorama ciclistico femminile. Marianne Vos e Annemiek van Vleuten sono state le uniche due atlete capaci di conquistarla per due volte. La campionessa uscente, invece, è la britannica Elizabeth Deignan, la quale, nel 2020, ha bruciato la sopraccitata Vos sul traguardo di Nizza negandole, così, uno storico tris.

Foto: Lapresse