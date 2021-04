L’Uci annuncia ufficialmente che la Commissione Disciplinare ha deciso di sospendere l’UCI ProTeam Vini Zabù per un periodo di 30 giorni in applicazione dell’articolo 11.2 del Regolamento Antidoping Uci.

La sospensione, come riporta TuttoBiciWeb, entra in funzione dal 7 aprile, giorno in cui la squadra si era autosospesa, e terminerà quindi il 6 maggio prossimo.

Il regolamento prevede la sospensione di una squadra dopo la notifica di due corridori positivi in meno di dodici mesi. Il 22 ottobre 2020 il corridore Matteo Spreafico era risultato positivo all’Enobosarm (Ostarina) e il 30 marzo scorso a Matteo De Bonis era stata notificata la positività all’Epooin un campione prelevato durante un controllo a sorpresa il 16 febbraio scorso.

La procedura di gestione di risultati in questione è ancora in corso per entrambi i corridori e quindi l’UCI chiude il suo comunicato affermando che non ci saranno ulteriori commenti al riguardo fino alla conclusione delle procedure. La Vini Zabù, notizia di qualche giorno fa, aveva già rinunciato a prendere parte al Giro d’Italia 2021 dopo essersi autosospesa e sta collaborando con l’UCI per fare luce sul caso De Bonis.

Foto: Lapresse