Filippo Ganna sta preparando il prossimo Giro d’Italia dove aspira a un ruolo da protagonista. L’azzurro nella scorsa Corsa Rosa ha dimostrato le sue infinite qualità. Lo specialista delle prove contro il tempo della Ineos-Grenadiers ha raccontato le aspettative in un’intervista concessa a Eurosport.

Così l’azzurro: “Il 2020 è finito alla grande, speriamo di riuscire a riproporci allo stesso modo e siamo qua appunto in preparazione anche al Giro d’Italia. Sono fiducioso e speriamo che le gambe reggano e mi diano le stesse soddisfazioni dell’anno scorso“.

Spostando lo sguardo, invece, sul grande obiettivo a cinque cerchi Ganna sottolinea: “Sarà una grande emozione tornare ai Giochi Olimpici. A Rio era stato il calcio di rigore dell’ultimo minuto: quest’anno ci arriveremo molto più preparati e con un grande obiettivo in testa. A Tokyo farò pista e cronometro, di comune accordo con i commissari tecnici Davide Cassani e Villa. Non dovrei partecipare alla prova in linea lasciando il posto a qualcuno che può essere più di aiuto di me“.

Tornando al discorso Giro d’Italia il campione piemontese è sicuro di poter far bene: “Spero di essere ancora in gara, di sicuro non i tirerò indietro, proverò ad arrivarci con più energie possibili. Il giorno dopo ci sarà la cronometro di Milano dove potrebbe anche ribaltarsi la classifica e cercherò di emergere come ho fatto nelle crono precedenti. Cominciamo a partire e poi vediamo giorno dopo giorno“.

Foto: Lapresse