Ciclismo, Fabio Jakobsen uomo simbolo del Giro di Turchia, consola lo sfortunatissimo Noah Granigan

Fabio Jakobsen ha mostrato ancora una volta la sua classe, il suo carattere così forte, la sua determinazione, il suo cuore così grande, con un semplice gesto, un battito di pugni con lo sfortunatissimo Noah Granigan. Lo statunitense della Wildlife Generation Pro Cycling infatti, è stato uno dei corridori maggiormente coinvolti nella caduta avvenuta nello sprint conclusivo della quarta tappa del Giro di Turchia vinta da Mark Cavendish, compagno di squadra di Jakobsen in Deceuninck-Quick Step.

Tra l’incidente e la celebrazione del vincitore, Fabio non ci ha pensato un attimo nell’avvicinarsi al povero Granigan per mostrargli un piccolo atto di incoraggiamento mentre il collega si trovava ancora a terra assistito dai medici, al termine di una caduta che, per certi versi, ha ricordato molto l’incidente che ha cambiato la vita allo stesso Jakobsen al Giro di Polonia dello scorso anno.

Non è ancora facile per l’olandese riuscire a tornare in gruppo con la stessa sicurezza e tranquillità di prima, ma sicuramente la tripletta del compagno Cavendish, che continua a supportare giorno dopo giorno, gli sta dando la carica giusta per affrontare le corse con più serenità. “So che non è bello per lui vedere delle cadute nel finale – ha dichiarato l’ex campione del mondo dopo la sua terza vittoria consecutiva – Dopo il traguardo era un po’ scosso, ma vedendolo nello sprint, così vicino a me, mi ha inorgoglito, e sapevo che dovevo concludere bene”.

L’immagine del giorno è stata catturata dal fotografo Mario Stiehl. È un fotogramma simbolo assoluto di questo sport, di grande rispetto reciproco e della forza di volontà esemplare di Jakobsen. La speranza è soltanto quella che il suo incidente sia, in un certo modo, servito per cambiare radicalmente le regole del tanto caro e amato ciclismo.

Incredible shot by Mario Stiehl after today’s crash at the Tour of Turkey.

Fabio Jakobsen (Deceuninck) stops to check on Noah Granigan (Wildlife Pro Cycling), who ended up having to get some stitches, but didn’t break anything.#TUR2021 🇹🇷 pic.twitter.com/7OtveGn9XA — La Bicicleta News (@LaBicicletaNews) April 14, 2021

Foto: © Deceuninck – Quick-Step Cycling Team / Getty Images – ufficio stampa