Fabio Jakobsen, oggi, ha riattaccato il numero alla schiena per la prima volta dalla bruttissima caduta di cui è stato vittima al Giro di Polonia dell’anno scorso. Lo sprinter neerlandese della Deceuninck-Quick Step ha fatto il suo esordio stagionale nella prima tappa del Giro di Turchia 2021, nella quale è giunto al traguardo, senza problemi, insieme al grosso del gruppo.

Chiaramente, per il momento, il velocissimo Tulipano non può porsi obiettivi ambiziosi. In questo Giro di Turchia, innanzitutto, Jakobsen punta a riabituarsi a pedalare in gruppo e a ritrovare una buona condizione in vista dei prossimi appuntamenti. In futuro, però, Fabio cercherà, ovviamente, di tornare a essere una delle ruote veloci di riferimento della Deceuninck-Quick Step.



Fabio Jakobsen, dopo l’odierna tappa del Giro di Turchia, ha parlato delle sensazioni provate nel tornare in gruppo, queste le sue parole: “Oggi è stato un giorno bellissimo. Quando ho indossato il kit della Deceuninck mi sono emozionato tantissimo, amo il ciclismo e amo gareggiare. All’inizio ero un po’ spaventato, ma col passare dei chilometri mi sono rilassato e nel finale volevo anche essere davanti. Durante la gara tanti corridori sono venuti a parlarmi. Dopo la tappa, invece, ho guardato il cellulare ed era pieno di messaggi. Mi ha fatto veramente piacere ricevere così tanto supporto. Nei prossimi giorni aiuterò i miei compagni e mi godrò ogni singolo momento“.

Ancora non si sa quali saranno le prossime gare di Jakobsen. Sicuramente il neerlandese eviterà di fare corse importanti, ove il livello di nervosismo in gruppo è particolarmente alto, almeno per qualche mese. Per lui è sicuramente meglio rientrare in modo graduale. Il suo ritorno in un grande palcoscenico potrebbe avvenire ad agosto, quando si tiene quella Vuelta ove già due anni fa ha conquistato due successi di tappa.

