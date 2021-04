Ciclismo, Ellen van Dijk salterà Freccia del Brabante e Amstel Gold Race poiché positiva al Covid

Brutte notizie in casa Trek-Segafredo: la neerlandese Ellen van Dijk, una delle punte di diamante del team italoamericano, è risultata positiva al Covid. A confermarlo è la stessa atleta con un post su Instagram. Van Dijk, per questo motivo, stante quanto riporta Cylingnews.com, sarà costretta a saltare sia la Freccia del Brabante, che si terrà mercoledì, sia l’Amstel Gold Race, la quale è in programma tra una settimana esatta.

Questa notizia è particolarmente negativa, ovviamente, anche per la leader della Trek-Segafredo, nonché campionessa d’Italia, Elisa Longo Borghini. La fuoriclasse azzurra, infatti, sarà al via della prossima Amstel Gold Race con l’obiettivo di conquistare la grande classica neerlandese. Dover fare a meno di una compagna del rango di van Dijk è una botta davvero pesante.

Van Dijk aveva iniziato la stagione in modo decisamente convincente. La neerlandese, infatti, ha vinto l’Healthy Ageing Tour e si è piazzata in top-10 sia alla Strade Bianche che alla Dwars door Vlaanderen. Le classiche delle Ardenne, per lei, sono un obiettivo fondamentale e, fortunatamente, dovrebbe riuscire a tornare per quella Liegi-Bastogne-Liegi che ha concluso tre volte in top-5 nell’ultimo lustro e che l’anno scorso l’ha vista arrivare sul podio.

Vale la pena ricordare, oltretutto, che anche la Trek-Segafredo maschile ha avuto problemi con il Covid. A causa di alcune positività all’interno del gruppo squadra presente in Belgio per fare le classiche del Nord, infatti, il sodalizio italoamericano è stato costretto a saltare la Gand-Wevelgem.

Foto: Comunicato Trek-Segafredo