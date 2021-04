I problemi fisici derivanti la caduta dello scorso Giro di Lombardia sembrano essere definitivamente superati. Ora Remco Evenepoel, stella del ciclismo belga e uomo di punta della Deceuninck Quick-Step verso il futuro, può iniziare a pianificare al meglio i propri obiettivi per questa stagione.

Il giovane fenomeno belga si è trasferito in Spagna, in altura, ad oltre 2000 metri di altitudine, per preparare al meglio i prossimi appuntamenti. Evenepoel è al Centro de Alto Rendimiento sulla Sierra Nevada assieme agli altri due capitani dello squadrone di Lefevere: il campione del mondo Julian Alaphilippe ed il portoghese Joao Almeida.

Il programma di Remco è già delineato: non ci saranno corse prima del grande esordio al Giro d’Italia. Partirà dalla cronometro di Torino, dunque, il 2021 del belga e l’obiettivo non può che essere quello di giocarsi già il podio in classifica generale.

Proprio in chiave prove contro il tempo, una delle caratteristiche migliori del belga, ci saranno degli allenamenti specifici nelle prossime settimane all’Eddy Merckx Cycling Center di Gand: importante ritrovare la posizione e le sensazioni giuste per essere al top nella Corsa Rosa e tentare l’assalto al podio olimpico a Tokyo.

Foto: Lapresse