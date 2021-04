Charles Leclerc è sceso in pista a Fiorano nella giornata odierna per una sessione in allenamento in vista del GP di Imola, in programma nel weekend del 16-18 aprile sul mitico tracciato romagnolo. Il monegasco si è messo al volante della Ferrari SF71H, completando alcune tornate per tenersi caldo dopo il buon esordio stagionale in Bahrain, dove concluse in sesta posizione nella gara vinta da Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen.

Nel frattempo il Cavallino Rampante ha regalato al proprio pilota un esemplare della SF90, la monooposto con cui il giovane del Principato trionfò nei GP del Belgio e d’Italia nel 2019. A renderlo noto è stato lo stesso Charles Leclerc attraverso alcune fotografie pubblicate sul suo profilo Instagram. Non si tratta di una prima volta per il Cavallino Rampante, visto che aveva donato a Kimi Raikkonen la SF71H con cui si impose nel GP di Austin.

VIDEO CHARLES LECLERC SI ALLENA A FIORANO

CHARLES LECLERC RICEVE LA SF90 IN REGALO

Foto: Lapresse