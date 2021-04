Sono iniziati i quarti di finale della Champions League 2021 di calcio, oggi si sono disputati i primi due incontri d’andata. Il Real Madrid ha sconfitto in casa il Liverpool per 3-1, mentre il Manchester City ha sconfitto il Borussia Dortmund per 2-1. Entrambe le contese restano aperte in vista dei match di ritorno.

Gli spagnoli sono passati in vantaggio al 27′: lancio millimetrico di Kroos per Vinicius, il quale controlla di petto e conclude direttamente in rete. Nove minuti più tardi le merengues pareggiano: ancora lancio di Kroos, Alexander-Arnold devia il pallone, Asensio anticipa il portiere avversario e insacca. La compagine inglese accorcia le distanze al 51′ con il solito Salah, bravo a controllare il pallone deviato da Modric sulla conclusione di Jota. I Reds inseguono il pareggio, ma il Real Madrid ne ha di più e al 65′ arriva la doppietta di Vinicius: Modric entra in area, pesca il compagno nei pressi del dischetto del rigore e il brasiliano firma il 3-1.

Gli inglesi sono passati in vantaggio al 19′: grande errore di Emre Can, triangolazione perfetta aperta da Foden e conclusa in maniera vincente De Bruyne. Al 29′ viene concesso un calcio di rigore al Manchester City per un contatto tra Rodrigo ed Emre Can, ma l’arbitro visiona le immagini al Var e torna sui suoi passi. I padroni di casa spingono e De Bruyne si divora un paio di ghiotte occasioni da gol nel cuore della ripresa. I tedeschi faticano a reagire, ma la partita rimane aperta e Reus trova un insperato pareggio in trasferta grazie al piattone di Reus, impeccabile sul perfetto assist di Haaland. Al 90′, però, Gundogan appoggia per Fedon, il quale firma il 2-1.

Foto: Lapresse