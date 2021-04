L’Italia rinuncia a prendere parte alla prima tappa della Coppa del Mondo di canottaggio, in programma a Zagabria dal 30 aprile al 2 maggio: due casi di positività al Covid sono stati accertati all’interno dei componenti dell’otto senior maschile, che comunque non sarebbe stato in gara in Croazia.

Dato che al momento, però, gli atleti del doppio senior maschile e del quattro senza senior femminile, che sarebbero dovuti partire alla volta di Zagabria, si stanno allenando a Sabaudia assieme ai componenti dell’otto senior maschile, per precauzione, in attesa dei risultati di tutti i tamponi, l’Italia ha scelto di rinunciare alla Coppa del Mondo.

Questo imprevisto però non dovrebbe impedire alle tre barche azzurre sopraccitate di partecipare alla Regata Finale di Qualificazione Olimpica, in programma a Lucerna, in Svizzera, da sabato 15 a lunedì 17 maggio, in quella che sarà l’ultima occasione di staccare il pass per i Giochi.

Stando a quanto comunicato dalla Federazione saranno questi tre equipaggi a tentare di centrare il biglietto per le Olimpiadi, così l’Italia dovrebbe aver già rinunciato all’idea di provare a qualificare il singolo senior femminile e l’otto senior femminile, che pure erano stati portati in gara agli Europei.

Foto: LM / Danilo Vigo