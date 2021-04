L’Italia sarà presente alla Coppa del Mondo di canottaggio di Zagabria, prima delle tre tappe del circuito 2021, con tre delle cinque imbarcazioni che non hanno staccato il pass olimpico ai Mondiali di Linz 2019, ovvero otto senior maschile, doppio senior maschile e quattro senza senior femminile, mentre non sarà al via nel singolo senior femminile e nell’otto femminile, le altre due specialità in cui non ha il pass olimpico, né nelle nove specialità in cui il pass è già arrivato.

Lo si evince dall’elenco dei convocati per il raduno che precederà la partenza per la Croazia: a Sabaudia si ritroveranno 15 atleti (11 uomini e 4 donne) della categoria senior, che saranno in collegiale fino al 27 aprile, quando partiranno per Zagabria, dove si gareggerà dal 30 aprile al 2 maggio.

Il gruppo olimpico che compone gli equipaggi che hanno già il pass per i Giochi, invece, dopo il Memorial Paolo d’Aloja, resterà a Piediluco da domenica 18 aprile a sabato 1 maggio, per il raduno a cui prenderanno parte 24 atleti (20 senior e 4 pesi leggeri).

L’Italia ai Mondiali di Linz 2019 ha staccato il biglietto per le Olimpiadi in nove specialità, per un totale di 23 pass individuali. Gli azzurri convocati per Piediluco invece sono 24, in quanto sono presenti sia Simone Martini, che ha centrato il pass nel singolo senior maschile, sia Gennaro Di Mauro, che ha gareggiato agli Europei nella specialità.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LA COPPA DEL MONDO DI ZAGABRIA

SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Chiara Ondoli (CC Aniene), Mario Paonessa (Fiamme Gialle), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Enrico D’Aniello (Fiamme Oro), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Cesare Gabbia (Marina Militare/SC Elpis), Salvatore Monfrecola (RYCC Savoia), Nicolò Carucci (SC Gavirate), Matteo Della Valle (SC Moltrasio), Alessandra Patelli (SC Padova).

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER IL RADUNO DI PIEDILUCO

SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Gennaro Di Mauro, Valentina Iseppi, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Matteo Lodo, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/Moto Guzzi), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Veronica Lisi, Simone Martini (SC Padova).

PESI LEGGERI MASCHILI E FEMMINILI: Stefano Oppo (Carabinieri), Valentina Rodini (Fiamme Gialle-SC Bissolati), Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), Federica Cesarini (Fiamme Oro-SC Gavirate).

I QUALIFICATI DELL’ITALIA PER LE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 NEL CANOTTAGGIO

Due senza senior femminile (conquistato da Aisha Rocek e Kiri Totodonati)*

Doppio pesi leggeri maschile (conquistato da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta)*

Due senza senior maschile (conquistato da Matteo Lodo e Giuseppe Vicino)*

Quattro senza senior maschile (conquistato da Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo)*

Quattro di coppia senior maschile (conquistato da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili)*

Doppio pesi leggeri femminile (conquistato da Valentina Rodini e Federica Cesarini)*

Quattro di coppia senior femminile (conquistato da Ludovica Serafini, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Chiara Ondoli)*

Doppio senior femminile (conquistato da Stefania Gobbi e Stefania Buttignon)*

Singolo senior maschile (conquistato da Simone Martini)*

Foto: LM/Danilo Vigo