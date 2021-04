Federica Cesarini e Valentina Rodini hanno vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021 di canottaggio che si sono conclusi oggi a Varese. Il doppio pesi leggeri ha regalato un bellissimo trionfo all’Italia e può guardare con grande ottimismo alle Olimpiadi di Tokyo, dove si cercherà di fare molto bene. Le due azzurre hanno rilasciato le loro dichiarazioni ai microfoni della Federcanottaggio.

Federica Cesarini (capovoga): “Vincere l’Europeo qui per me ha un sapore speciale. È il mio lago, e nel 2012 da timoniera vinsi il bronzo sull’otto. Oggi mi godo una grande soddisfazione, ma è solo il primo passo di un lungo percorso. Sappiamo di dover lavorare molto, e dopo questa gara c’è solo voglia di lavorare ancora di più. Siamo felici, la gara è stata perfetta, solo negli ultimi 200 metri avevo timore per un risentimento ad un avambraccio, e contavo letteralmente le palate per arrivare alla fine, ma tutto è stato perfetto. Grazie alla mia famiglia, alle Fiamme Oro e alla Canottieri Gavirate per tutto”.

Valentina Rodini (numero due): “Questo è solo il primo mattone. Vogliamo vincere sempre, e per questo cercheremo di migliorarci ancora. Ci siamo oggi e lotteremo per esserci in ogni altra situazione. Non mi aspettavo sinceramente di vincere, quindi mi godo ancora di più questo titolo europeo. Il nostro obiettivo è comunque tra quattro mesi, questo deve essere solo l’inizio. grazie alle Fiamme Gialle”.

Photo LiveMedia/Danilo Vigo