Camila Giorgi non potrà difendere i colori dell’Italia nel playoff di Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) contro la Romania. La tennista marchigiana è infatti risultata positiva al Covid-19 e al momento si trova in isolamento a Charleston (USA), dove avrebbe dovuto partecipare al WTA 500 della Carolina del Sud. La 29enne non potrà dunque essere della partita il 16-17 aprile a Cluj-Napoca (Romania), nel confronto che mette in palio l’accesso al tabellone mondiale.

Camila Giorgi ha commentato in questo modo ai microfoni della Federtennis: “Mi dispiace molto non poter partecipare alla sfida in Romania al fianco delle mie compagne, ci tenevo tantissimo a giocare con la maglia della nazionale e dare il mio apporto alla squadra”.

La capitana Tathiana Garbin ha dichiarato: “So quanto ci tenesse a questa partecipazione. È stata indispensabile nel conquistare questo importante traguardo. Proveremo a vincere anche per lei. Ora c’è da augurarle solo una pronta ripresa”. L’Italia si affiderà a Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e Bianca Turati.

Foto: Lapresse