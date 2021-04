Calendario Serie A oggi: orari 7 aprile, tv, programma, streaming DAZN e Sky

Finite le vacanze di Pasqua, torna in campo la Serie A di calcio 2021, che vedrà disputarsi quest’oggi due recuperi, con Juventus e Napoli che disputeranno finalmente la loro sfida della terza giornata, mentre Inter e Sassuolo si affronteranno per il match previsto per il turno 28.

Entrambe le partite si svolgeranno alle ore 18.45, con Juventus-Napoli che sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Online anche Inter-Sassuolo, questa volta su DAZN, ed in tv su DAZN1, canale 209 del bouquet di Sky Sport.

PROGRAMMA SERIE A OGGI

Serie A calcio 2021

Mercoledì 7 aprile 2021

Ore 18.45 Juventus-Napoli

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Ore 18.45 Inter-Sassuolo

Diretta tv: DAZN1

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse