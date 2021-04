Dopo una stagione in cui non si sono disputati, tornano in scena i playoff di Eurolega, o meglio i quarti di finale, dato che sono questi gli anelli di collegamento tra la regular season, lunga 34 giornate, e le Final Four di Colonia, di scena il 28 e il 30 maggio.

Come vedremo poco più in basso, abbiamo ancora una sfida incerta, ed è quella tra prima e ottava. Alle Final Four di Colonia, l’accoppiamento sarà con la sfida tra Olimpia Milano e Bayern Monaco, che risulta essere un vero e proprio derby italiano in panchina con Ettore Messina e Andrea Trinchieri sui due fronti. Dall’altra parte del tabellone, invece, ci sono due sfide tutte da gustare: Anadolu Efes-Real Madrid (con quest’ultimo che ha appena perso, per via NBA, Gabriel Deck) e CSKA Mosca-Fenerbahce, già finale assoluta nel 2016.

Le date esatte dei playoff non sono ancora conosciute, poiché deve ancora essere determinata l’ultima qualificata, che può essere lo Zenit San Pietroburgo se vincerà il recupero del 12 aprile con il Panathinaikos oppure il Valencia se i russi perderanno. L’ottava, ad ogni modo, sfiderà il Barcellona. Di seguito gli accoppiamenti con inizio e fine dei quarti di finale, i cui giorni e orari saranno resi noti verosimilmente la prossima settimana da Euroleague Basketball. Eurosport offrirà una serie di dirette tv, mentre quelle streaming saranno affidate a Eurosport Player e DAZN, ove i canali principali di Eurosport sono disponibili.

QUARTI DI FINALE EUROLEGA: PROGRAMMA E TABELLONE

DA MARTEDÌ 20 APRILE A MARTEDÌ 4 MAGGIO (date esatte da comunicare)

Barcellona-Zenit San Pietroburgo/Valencia

Olimpia Milano-Bayern Monaco

Anadolu Efes-Real Madrid

CSKA Mosca-Fenerbahce

QUARTI DI FINALE EUROLEGA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport (calendario da comunicare)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo