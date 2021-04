Calendario Olimpiadi Tokyo 2021: date e orari giorno per giorno. Programma finali e medaglie

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si disputeranno dal 23 luglio all’8 agosto. Dopo il rinvio di dodici mesi dovuto all’emergenza sanitaria, la capitale del Giappone ospiterà la XXXII edizione dei Giochi Estivi. Ci aspettano più di due settimane di grande sport, l’evento sportivo più importante arriva dopo un lustro di digiuno. La rassegna a cinque cerchi offrirà prestazioni di altissimo livello, regalerà storie da brivido, consegnerà personaggi alla leggenda, farà sognare i tanti appassionati, farà esultare gli atleti e tutti i fan, gioieremo e piangeremo in un susseguirsi di gare davvero no stop.

Il calendario delle Olimpiadi di Tokyo 2021 è infatti davvero fittissimo, ogni giorno ci sarà da divertirsi senza un attimo di tregua: si partirà attorno alla mezzanotte italiane e si andrà avanti fino alle 17.00 circa, gli appassionati veri saranno costretti a un cambio di fuso orario visto che in Giappone saranno avanti sette ore rispetto a noi.

Alle Olimpiadi 2020 sono presenti 33 sport per un totale di 49 discipline e 339 eventi da medaglia! Si sono infatti aggiunti arrampicata sportiva, baseball/softball, surf, skateboard, karate rispetto a Rio 2016 e anche nuove gare di sport storici come nuoto e atletica leggera. La Cerimonia d’Apertura è prevista per venerdì 23 luglio ma si inizierà a gareggiare nei due giorni precedenti all’accensione del braciere con le partite preliminari di calcio, baseball e softball.

I diritti televisivi dei Giochi sono stati acquistati da Eurosport che trasmetterà le competizioni in diretta tv sui suoi canali a pagamento, ma la legge prevede che ci sia un pacchetto di ore anche in chiaro e sarà la Rai a incaricarsi dell’onere della trasmissione gratuita per i fruitori.

CALENDARIO SPORTIVO 2021: TUTTE LE DATE GIORNO PER GIORNO DI TUTTI GLI SPORT

Di seguito il calendario completo delle Olimpiadi di Tokyo 2021 con tutte le date, gli orari, il programma dettagliato di tutte le gare dei Giochi che andranno in scena nella capitale del Giappone dal 23 luglio all’8agosto. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono avanti di sette ore rispetto a noi). Sono stati riportati gli orari di inizio e quelli stimati di conclusione per ogni singolo eventi, non si conoscono ancora le programmazioni dettagliate di alcuni sport perché la definizione dei vari gironi deve essere ancora effettuata (sono ancora in corso di svolgimento le qualificazioni, pensiamo ad esempio al basket).

CALENDARIO OLIMPIADI TOKYO 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

Mercoledì 21 Luglio

02:00-10:00 : Softball : Girone (3 match)

09:30-15:30 : Calcio : Gironi F (6 match)

Giovedì 22 Luglio

02:00-10:00 : Softball : Girone (3 match)

09:30-15:30 : Calcio : Gironi M (8 match)

Venerdì 23 Luglio

01:30-05:10 : Canottaggio: Batterie (Singolo M, Singolo F, Doppio M, Doppio F,

Quattro di Coppia M, Quattro di Coppia F)

02:00-04:00 : Tiro Arco : Ranking Round F

06:00-08:00 : Tiro Arco : Ranking Round M

13:00-16:00 : Cerimonia d`Apertura

Sabato 24 Luglio : 11 ORI

01:30-05:30 : Canottaggio : Batterie (2 senza F, 2 senza M, Doppio pl F, Doppio pl M, 4 senza F, 4 senza M), Ripescaggi (Singolo M, Singolo F, Doppio F, Doppio M)

01:30-09:30 : Tiro a Segno : Qualificazioni & Finali (Carabina 10m F, Pistola 10m M)

02:00-05:30 : Pallamano : Gironi M (2 match)

02:00-05:45 : Tennis Tavolo : Preliminari (Singolare M, Singolare F), Ottavi di Finale (Doppio Mx)

02:00-05:50 : Beach Volley : Gironi M/F (4 match)

02:00-05:50 : Pallavolo : Gironi M (2 match)

02:00-07:30 : Badminton : Gironi (Singolare F, Singolare M, Doppio F, Doppio M, Doppio Mx)

02:00-08:40 : Scherma : 64esimi, 32esimi, Ottavi e Quarti di Finale (Spada F, Sciabola M)

02:20-04:30 : Sollevamento Pesi : Gruppo B (-49kg F)

02:30-06:45 : Hockey Prato : Gironi M/F (4 match)

02:30-05:05 : Tiro Arco : Ottavi di Finale Recurve Squadra Mx

03:00-05:30 : Ginnastica Artistica : Qualificazioni M

03:00-09:30 : Softball : Girone (2 match)

03:00-10:00 : Taekwondo : Ottavi, Quarti & Semifinali (-58kg M, -49kg F)

03:15-05:25 : Basket 3×3 : Gironi F (2 match), Gironi M (2 match)

03:30-07:30 : Judo : Eliminatorie & Quarti di Finale (-48kg F, -60kg M)

04:00-07:30 : Pugilato : Sedicesimi di Finale (-57kg F, -69kg M, -81kg M), Ottavi (-91kg M)

04:00-11:15 : Ciclismo Strada : Prova in Linea M

04:00-13:00 : Tennis : Primo Turno (Singolare F, Singolare M, Doppio F, Doppio M)

05:50:08:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo A (-49kg F)

07:00-08:50 : Basket 3×3 : Gironi F (2 match), Gironi M (2 match)

07:00-09:40 : Pallanuoto : Gironi F (2 match)

07:15-10:15 : Tennis Tavolo : Round 1 (Singolare F, Singolare M)

07:15-10:25 : Tiro Arco : Quarti, Semifinali e Finali Recurve Squadra Mx

07:15-10:45 : Pallamano : Gironi M (2 match)

07:20-11:20 : Pallavolo : Gironi M (2 match)

07:30-10:00 : Ginnastica Artistica : Qualificazioni M

08:00-10:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

09:30-15:30 : Calcio : Gironi F (6 match)

10:00-12:40 : Judo : Ripescaggi, Semifinali & Finali (-48kg F, -60kg M)

10:00-13:30 : Pugilato : Sedicesimi di Finale (-57kg F, -69kg M, -81kg M), Ottavi (-91kg M)

10:00-15:00 : Equitazione : Qualificazione (Dressage Indviduale & Squadra)

10:30-12:30 : Basket 3×3 : Gironi F (2 match), Gironi M (2 match)

10:30-14:30 : Scherma : Semifinali & Finali (Spada F, Sciabola M)

11:00-15:00 : Badminton : Gironi (Singolare F, Singolare M, Doppio F, Doppio M, Doppio Mx)

11:20-14:00 : Pallanuoto : Gironi F (2 match)

11:30-15:45 : Hockey Prato : Gironi M/F (4 match)

12:00-14:30 : Nuoto : Batterie (400m misti M, 100m farfalla F, 400m stile libero M, 400m misti F, 100m rana M, 4x100m stile libero F)

12:00-15:40 : Taekwondo : Ripescaggi & Finali (-58kg M, -49kg F)

12:30-15:00 : Ginnastica Artistica : Qualificazioni M

12:30-15:30 : Tennis Tavolo : Round 1 (Singolare F, Singolare M)

12:30-16:00 : Pallamano : Gironi M (2 match)

12:40-16:30 : Pallavolo : Gironi M (2 match)

13:00-15:00 : Softball : Girone (1 match)

13:00-15:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

14:00-15:50 : Basket 3×3 : Gironi F (2 match), Gironi M (2 match)

Domenica 25 Luglio : 18 ORI

00:00-09:20 : Surf* : Round 1, Round 2 M & F

01:30-04:10 : Canottaggio : Batterie (8 con F, 8 con M), Ripescaggi (2 senza F, 2 senza M, Doppio pl M, Doppio pl F, Quattro di Coppia F, Quattro di Coppia M)

02:00-05:30 : Pallamano : Gironi F (2 match)

02:00-05:50 : Beach Volley : Gironi M/F (4 match)

02:00-05:50 : Pallavolo : Gironi F (2 match)

02:00-06:55 : Skateboard : Qualificazioni & Finale (Street M)

02:00-09:00 : Tiro a Volo : Qualificazioni (Skeet F, Skeet M)

02:00-09:20 : Scherma : 64esimi, 32esimi, Ottavi e Quarti di Finale (Fioretto F, Spada M)

02:00-09:30 : Tiro a Segno : Qualificazioni & Finali (Carabina 10m M, Pistola 10m F)

02:30-04:05 : Tiro Arco : Ottavi di Finale Recurve Squadra F

02:30-06:05 : Ginnastica Artistica : Qualificazioni F

02:30-06:45 : Hockey Prato : Gironi M/F (4 match)

03:00-05:00 : Basket : Gironi M

03:00-05:00 : Tennis Tavolo : Quarti di Finale Doppio Mx

03:00-05:40 : Pallanuoto : Gironi M (2 match)

03:00-08:30 : Badminton : Gironi (Singolare F, Singolare M, Doppio F, Doppio M, Doppio Mx)

03:00-09:30 : Softball : Girone (2 match)

03:00-10:00 : Taekwondo : Ottavi, Quarti & Semifinali (-68kg M, -57kg F)

03:15-05:25 : Basket 3×3 : Gironi F (2 match), Gironi M (2 match)

03:30-05:30 : Nuoto : Semifinali (100m farfalla F, 100m rana M), Finali (400m misti M, 400m stile libero M, 400m misti F, 4x100m stile libero F)

03:30-07:30 : Judo : Eliminatorie & Quarti di Finale (-52kg F, -66kg M)

04:00-07:45 : Pugilato : Sedicesimi di Finale (-51kg F, -69kg F, -75kg M), Ottavi (+91kg M)

04:00-13:00 : Tennis : Primo Turno (Singolare F, Singolare M, Doppio F, Doppio M)

04:50-07:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo B (-61kg M, -67kg M)

05:00-11:00 : Vela : Regate Eliminatorie (RS:X M, RS:X F, Laser M, Laser Radial F)

06:00-09.45 : Canoa Slalom : Batterie C1 M & K1 F

06:00-10:35 : Ciclismo Strada : Prova in Linea F

06:40-08:40 : Basket : Gironi M

06:45-10:25 : Tiro Arco : Quarti, Semifinali e Finali Recurve Squadra F

07:00-08:50 : Basket 3×3 : Gironi F (2 match), Gironi M (2 match)

07:00-10:45 : Tennis Tavolo : Round 2 (Singolare F, Singolare M)

07:10-09:50 : Pallanuoto : Gironi M (2 match)

07:15-10:45 : Pallamano : Gironi F (2 match)

07:20-11:20 : Pallavolo : Gironi F (2 match)

08:00-09:00 : Tuffi : Trampolino 3m Sincro F

08:00-10:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

08:10-11:45 : Ginnastica Artistica : Qualificazioni F

09:30-15:30 : Calcio : Gironi M (8 match)

10:00-12:40 : Judo : Ripescaggi, Semifinali & Finali (-52kg F, -66kg M)

10:00-13:45 : Pugilato : Sedicesimi di Finale (-51kg F, -69kg F, -75kg M), Ottavi (+91kg M)

10:00-15:00 : Equitazione : Qualificazione (Dressage Indviduale & Squadra)

10:20-12:20 : Basket : Gironi M

10:30-12:30 : Basket 3×3 : Gironi F (2 match), Gironi M (2 match)

11:00-14:30 : Badminton : Gironi (Singolare F, Singolare M, Doppio F, Doppio M, Doppio Mx)

11:00-15:20 : Scherma : Semifinali & Finali (Fioretto F, Spada M)

11:20-14:00 : Pallanuoto : Gironi M (2 match)

11:30-15:45 : Hockey Prato : Gironi M/F (4 match)

12:00-14:30 : Nuoto : Batterie (100m dorso F, 200m stile libero M, 100m rana F, 100m dorso M, 400m stile libero F, 4x100m stile libero M)

12:00-15:40 : Taekwondo : Ripescaggi & Finali (-68kg M, -57kg F)

12:30-16:00 : Pallamano : Gironi F (2 match)

12:40-16:30 : Pallavolo : Gironi F (2 match)

12:50-15:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo A (-61kg M, -67kg M)

13:00-15:00 : Softball : Girone (1 match)

13:00-15:00 : Tennis Tavolo : Semifinali Doppio Mx

13:00-15:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

13:30-15:00 : Ginnastica Artistica : Qualificazioni F

14:00-15:50 : Basket 3×3 : Gironi F (2 match), Gironi M (2 match)

14:00-16:00 : Basket : Gironi M

Lunedì 26 Luglio : 21 ORI

00:00-10:40 : Surf* : Round 3 M & F

00:30-02:50 : Triathlon : Singolo M

01:30-03:50 : Canottaggio : Quarti di Finale (Singolo M, Singolo F), Semifinali (Doppio F, Doppio M) & Ripescaggi (4 senza F, 4 senza M)

02:00-05:00 : Rugby 7 : Gironi M (3 match)

02:00-05:30 : Pallamano : Gironi M (2 match)

02:00-05:50 : Beach Volley : Gironi M/F (4 match)

02:00-05:50 : Pallavolo : Gironi M (2 match)

02:00-06:55 : Skateboard : Qualificazioni & Finale (Street F)

02:00-09:20 : Scherma : 64esimi, 32esimi, Ottavi e Quarti di Finale (Sciabola F, Fioretto M)

02:00-10:00 : Tiro a Volo : Qualificazioni & Finali (Skeet F, Skeet M)

02:30-04:05 : Tiro Arco : Ottavi di Finale Recurve Squadra M

02:30-06:45 : Hockey Prato : Gironi M/F (4 match)

03:00-05:00 : Basket : Gironi F

03:00-06:00 : Tennis Tavolo : Round 2 (Singolare F, Singolare M)

03:00-08:30 : Badminton : Gironi (Singolare F, Singolare M, Doppio F, Doppio M, Doppio Mx)

03:00-09:30 : Softball : Girone (2 match)

03:00-10:00 : Taekwondo : Ottavi, Quarti & Semifinali (-80kg M, -67kg F)

03:15-05:25 : Basket 3×3 : Gironi F (2 match), Gironi M (2 match)

03:30:05:30 : Nuoto : Semifinali (200m stile libero M, 100m rana F, 100m dorso M, 100m dorso F), Finali (100m farfalla F, 100m rana M, 400m stile libero F, 4x100m stile Libero M)

03:30-07:30 : Judo : Eliminatorie & Quarti di Finale (-57kg F, -73kg M)

04:00-07:45 : Pugilato : Sedicesimi di Finale (-57kg M), Ottavi di Finale (-69kg M, -57kg F)

04:00-13:00 : Tennis : Secondo Turno (Singolare F, Singolare M, Doppio F, Doppio M)

05:00-11:00 : Vela : Regate Eliminatorie (RS:X M, RS:X F, Laser M, Laser Radial F)

06:40-08:40 : Basket : Gironi M

06:45-10:25 : Tiro Arco : Quarti, Semifinali e Finali Recurve Squadra M

06:50-09:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo B (-55kg F)

07:00-08:50 : Basket 3×3 : Gironi F (2 match), Gironi M (2 match)

07:00-09:40 : Pallanuoto : Gironi F (2 match)

07:00-09:45 : Canoa Slalom : Semifinale & Finale C1 M

07:15-10:45 : Pallamano : Gironi M (2 match)

07:20-11:20 : Pallavolo : Gironi M (2 match)

07:30-10:30 : Tennis Tavolo : Round 3 (Singolare F, Singolare M)

08:00-09:00 : Tuffi : Piattaforma 10m Sincro M

08:00-10:00 : Ciclismo MTB : Cross Country M

08:00-10:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

09:30-12:30 : Rugby 7 : Gironi M (3 match)

10:00-12:40 : Judo : Ripescaggi, Semifinali & Finali (-57kg F, -73kg M)

10:00-13:45 : Pugilato : Sedicesimi di Finale (-57kg M), Ottavi di Finale (-69kg M, -57kg F)

10:20-12:20 : Basket : Gironi F

10:30-12:30 : Basket 3×3 : Gironi F (2 match), Gironi M (2 match)

11:00-14:30 : Badminton : Gironi (Singolare F, Singolare M, Doppio F, Doppio M, Doppio Mx)

11:00-15:20 : Scherma : Semifinali & Finali (Sciabola F, Fioretto M)

11:20-14:00 : Pallanuoto : Gironi F (2 match)

11:30-15:45 : Hockey Prato : Gironi M/F (4 match)

12:00-14:30 : Nuoto : Batterie (200m stile libero F, 200m farfalla M, 200m misti F, 1500m stile libero F)

12:00-15:00 : Ginnastica Artistica : Finale All-Around Squadra M

12:00-15:40 : Taekwondo : Ripescaggi & Finali (-80kg M, -67kg F)

12:30-16:00 : Pallamano : Gironi M (2 match)

12:40-16:30 : Pallavolo : Gironi M (2 match)

12:50-15:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo A (-55kg F)

13:00-15:00 : Softball : Girone (1 match)

13:00-15:10 : Tennis Tavolo : Finali Doppio Mx

13:00-15:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

14:00-15:50 : Basket 3×3 : Gironi F (2 match), Gironi M (2 match)

14:00-16:00 : Basket : Gironi M

Martedì 27 Luglio : 22 ORI

00:00-08:00 : Surf* : Quarti di Finale, Semifinali M & F

00:30-03:00 : Triathlon : Singolo F

01:30-04:55 : Canottaggio : Semifinali (2 senza F, 2 senza M, Doppio pl F, Doppio pl M), Finali (Quattro di Coppia F, Quattro di Coppia M)

02:00-05:00 : Rugby 7 : Gironi M (3 match)

02:00-05:30 : Pallamano : Gironi F (2 match)

02:00-05:50 : Beach Volley : Gironi M/F (4 match)

02:00-05:50 : Pallavolo : Gironi F (2 match)

02:00-09:30 : Tiro a Segno : Qualificazioni & Finali (Carabina 10m Mx, Pistola 10m Mx)

02:30-06:45 : Hockey Prato : Gironi M (4 match)

02:30-06:25 : Tiro Arco : 32esimi e 16esimi Recurve Singolo M & F

03:00-05:00 : Basket : Gironi F

03:00-05:40 : Pallanuoto : Gironi M (2 match)

03:00-06:00 : Tennis Tavolo : Round 3 (Singolare F, Singolare M)

03:00-08:30 : Badminton : Gironi (Singolare F, Singolare M, Doppio F, Doppio M, Doppio Mx)

03:00-08:50 : Scherma : Ottavi, Quarti e Semifinali (Spada a Squadre F)

03:00-10:00 : Taekwondo : Ottavi, Quarti & Semifinali (+80kg M, +67kg F)

03:30-05:30 : Nuoto : Semifinali (200m stile libero F, 200m misti F, 200m farfalla M), Finali (200m stile libero M, 100m dorso F, 100m dorso M, 100m rana F)

03:30-07:30 : Judo : Eliminatorie & Quarti di Finale (-63kg F, -81kg M)

04:00-07:45 : Pugilato : Sedicesimi di Finale (-63kg M), Ottavi di Finale (-81kg M, -69kg F)

04:00-13:00 : Tennis : Secondo Turno (Singolare M), Terzo Turno (Singolare F), Quarti di Finale (Doppio F, Doppio M)

04:50-07:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo B (-59kg F, -64kg F)

05:00-11:00 : Vela : Regate Eliminatorie (Laser M, Laser Radial F, Finn M, 49er M, 49er FX F)

06:00-08:00 : Softball : Finale Bronzo

06:30-08:30 : Basket 3×3 : Gironi F (2 match), Gironi M (2 match)

06:40-08:40 : Basket : Gironi F

07:00-10:00 : Canoa Slalom : Semifinale & Finale K1 F

07:10-09:50 : Pallanuoto : Gironi M (2 match)

07:15-10:45 : Pallamano : Gironi F (2 match)

07:20-11:20 : Pallavolo : Gironi F (2 match)

07:30-10:30 : Tennis Tavolo : Round 3 & Ottavi di Finale (Singolare F, Singolare M)

08:00-09:00 : Tuffi : Piattaforma 10m Sincro F

08:00-10:00 : Ciclismo MTB : Cross Country F

08:00-10:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

08:50-11:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo A (-59kg F)

09:00-12:55 : Tiro Arco : 32esimi e 16esimi Recurve Singolo M & F

09:30-12:30 : Rugby 7 : Quarti di Finale M

10:00-11:50 : Basket 3×3 : Gironi F (2 match), Gironi M (2 match)

10:00-12:40 : Judo : Ripescaggi, Semifinali & Finali (-63kg F, -81kg M)

10:00-13:45 : Pugilato : Sedicesimi di Finale (-63kg M), Ottavi di Finale (-81kg M, -69kg F)

10:00-15:30 : Calcio : Gironi F (6 match)

10:20-12:20 : Basket : Gironi F

10:30-15:40 : Equitazione : Finale Dressage Squadra

11:00-14:30 : Badminton : Gironi (Singolare F, Singolare M, Doppio F, Doppio M, Doppio Mx)

11:20-14:00 : Pallanuoto : Gironi M (2 match)

11:30-13:35 : Scherma : Finali (Spada a Squadre F)

11:30-15:15 : Hockey Prato : Gironi M (2 match)

12:00-14:30 : Nuoto : Batterie (100m stile libero M, 200m farfalla F, 200m rana M, 800m stile libero M, 4x200m stile libero M)

12:00-15:40 : Taekwondo : Ripescaggi & Finali (+80kg M, +67kg F)

12:30-15:30 : Tennis Tavolo : Ottavi di Finale (Singolare F, Singolare M)

12:30-16:00 : Pallamano : Gironi F (2 match)

12:40-16:30 : Pallavolo : Gironi F (2 match)

12:45-15:00 : Ginnastica Artistica : Finale All-Around Squadra F

12:50-15:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo A (-64kg F)

13:00-15:30 : Softball : Finale

13:00-15:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

13:30-15:50 : Basket 3×3 : Quarti di Finale F & M

14:00-16:00 : Basket : Gironi F

Mercoledì 28 Luglio : 23 ORI

01:00-06:00 : Surf* : Finali (Singolo F, Singolo M)

01:30-04:55 : Canottaggio : Semifinali (Singolo F, Singolo M), Ripescaggi (8 con F, 8 con M), Finali (Doppio F, Doppio M, 4 senza F, 4 senza M)

02:00-04:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

02:00-05:00 : Rugby 7 : Semifinali M

02:00-05:30 : Pallamano : Gironi M (2 match)

02:00-05:50 : Pallavolo : Gironi M (2 match)

02:00-07:30 : Badminton : Gironi (Singolare F, Singolare M), Quarti di Finale (Doppio Mx)

02:00-09:00 : Tiro a Volo : Qualificazioni (Trap F, Trap M)

02:30-06:25 : Tiro Arco : 32esimi e 16esimi Recurve Singolo M & F

02:30-06:45 : Hockey Prato : Gironi M/F (4 match)

03:00-05:00 : Basket : Gironi M

03:00-06:00 : Tennis Tavolo : Quarti di Finale (Singolare F, Singolare M)

03:00-08:50 : Scherma : Ottavi, Quarti e Semifinali (Sciabola a Squadre M)

03:30-05:30 : Nuoto : Semifinali (100m stile libero M, 200m farfalla F, 200m rana M), Finali (200m stile libero F, 200m farfalla M, 200m misti F, 1500m stile libero F, 4x200m stile libero M)

03:30-07:30 : Judo : Eliminatorie & Quarti di Finale (-70kg F, -90kg M)

04:00-07:45 : Pugilato : Sedicesimi di Finale (-52kg M,-60kg F), Ottavi (-75kg F), Quarti (-57kg F)

04:00-13:00 : Tennis : Primo Turno (Doppio Mx), Terzo Turno (Singolare M), Quarti di Finale (Singolare F, Doppio F), Semifinali (Doppio M)

04:30-10:20 : Ciclismo Strada : Cronometro F & Cronometro M

05:00-08:00 : Baseball : Opening Round

05:00-11:00 : Vela : Regate Eliminatorie (RS:X M, RS:X F, Finn M, 470 M, 470 F, 49er M, 49er FX F, Nacra 17 Mx)

06:00-09:45 : Canoa Slalom : Batterie C1 F & K1 M

06:40-08:40 : Basket : Gironi M

06:50-09:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo B (-73kg M)

07:00-09:40 : Pallanuoto : Gironi F (2 match)

07:15-10:45 : Pallamano : Gironi M (2 match)

07:20-11:20 : Pallavolo : Gironi M (2 match)

08:00-09:00 : Tuffi : Trampolino 3m Sincro M

08:00-09:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

08:00-11:00 : Tennis Tavolo : Quarti di Finale (Singolare F, Singolare M)

09:00-11:40 : Tiro Arco : 32esimi e 16esimi Recurve Singolo M & F

09:30-12:00 : Rugby 7 : Finali Squadra M

10:00-12:10 : Basket 3×3 : Semifinali F & M

10:00-12:40 : Judo : Ripescaggi, Semifinali & Finali (-70kg F, -90kg M)

10:00-13:45 : Pugilato : Sedicesimi di Finale (-52kg M,-60kg F), Ottavi (-75kg F), Quarti (-57kg F)

10:00-15:30 : Calcio : Gironi M (8 match)

10:20-12:20 : Basket : Gironi M

10:30-14:25 : Equitazione : Finale Dressage Individuale

11:00-14:30 : Badminton : Gironi (Singolare M)

11:20-14:00 : Pallanuoto : Gironi F (2 match)

11:30-13:35 : Scherma : Finali (Sciabola a Squadre M)

11:30-15:45 : Hockey Prato : Gironi M/F (4 match)

12:00-14:30 : Nuoto : Batterie (100m stile libero F, 200m dorso M, 200m rana F, 200m misti M, 4x200m stile libero F)

12:15-15:00 : Ginnastica Artistica : Finale All-Around Individuale M

12:30-16:00 : Pallamano : Gironi M (2 match)

12:40-16:30 : Pallavolo : Gironi M (2 match)

12:50-15:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo A (-73kg M)

13:00-15:00 : Tennis Tavolo : Quarti di Finale (Singolare M)

13:00-15:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

13:45-16:25 : Basket 3×3 : Finali (Squadra F & Squadra M)

14:00-16:00 : Basket : Gironi M

Giovedì 29 Luglio : 17 ORI

00:30-08:30 : Golf : Primo Giro M

01:30-04:55 : Canottaggio : Finali (2 senza F, 2 senza M, Doppio pl F, Doppio pl M)

02:00-04:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

02:00-05:00 : Rugby 7 : Gironi F (3 match)

02:00-05:30 : Pallamano : Gironi F (2 match)

02:00-05:45 : Tiro a Segno : Qualificazioni Pistola 25m F (Precision Stage)

02:00-05:50 : Pallavolo : Gironi F (2 match)

02:00-08:30 : Badminton : Semifinali (Doppio Mx), Quarti di Finale (Doppio M), Ottavi di Finale (Singolare F)

02:00-09:45 : Scherma : Ottavi, Quarti e Semifinali (Fioretto a Squadre F)

02:00-10:00 : Tiro a Volo : Qualificazioni & Finali (Trap F, Trap M)

02:30-06:25 : Tiro Arco : 32esimi e 16esimi Recurve Singolo M & F

02:30-06:45 : Hockey Prato : Gironi M/F (4 match)

03:00-05:00 : Basket : Gironi F

03:00-05:00 : Ciclismo BMX : Quarti di Finale (Racing F & Racing M)

03:00-05:40 : Pallanuoto : Gironi M (2 match)

03:30-05:30 : Nuoto : Semifinali (100m stile libero F, 200m dorso M, 200m rana F, 200m misti M), Finali (800m stile libero M, 200m rana M, 200m farfalla F, 100m stile libero M, 4x200m stile libero F)

03:30-07:30 : Judo : Eliminatorie & Quarti di Finale (-78kg F, -100kg M)

04:00-06:00 : Tennis Tavolo : Semifinali Singolare F

04:00-07:10 : Pugilato : Ottavi di Finale (-57kg M,-75kg M, -51kg F)

04:00-13:00 : Tennis : Quarti (Singolare M, Doppio Mx), Semifinali (Doppio F, Singolare F)

05:00-11:00 : Vela : Regate Eliminatorie (RS:X M, RS:X F, Finn M, 470 M, 470 F, Laser M, Laser Radial F, Nacra 17 Mx)

06:40-08:40 : Basket : Gironi M

07:00-09:45 : Canoa Slalom : Semifinale & Finale C1 F

07:10-09:50 : Pallanuoto : Gironi M (2 match)

07:15-10:45 : Pallamano : Gironi F (2 match)

07:20-11:20 : Pallavolo : Gironi F (2 match)

08:00-10:00 : Tennis Tavolo : Semifinali Singolare M

08:00-10:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

09:00-11:40 : Tiro Arco : 32esimi e 16esimi Recurve Singolo M & F

09:30-12:30 : Rugby 7 : Gironi F (3 match)

10:00-12:40 : Judo : Ripescaggi, Semifinali & Finali (-78kg F, -100kg M)

10:00-13:10 : Pugilato : Ottavi di Finale (-57kg M,-75kg M, -51kg F)

10:00-15:00 : Badminton : Ottavi di Finale (Singolare M), Quarti di Finale (Doppio F)

10:20-12:20 : Basket : Gironi F

11:20-14:00 : Pallanuoto : Gironi M (2 match)

11:30-14:25 : Scherma : Finali (Fioretto a Squadre F)

11:30-15:45 : Hockey Prato : Gironi M/F (4 match)

12:00-14:30 : Nuoto : Batterie (800m stile libero F, 100m farfalla M, 200m dorso F, 4x100m mista Mx)

12:00-15:00 : Baseball : Opening Round

12:30-16:00 : Pallamano : Gironi F (2 match)

12:40-16:30 : Pallavolo : Gironi F (2 match)

12:50-15:00 : Ginnastica Artistica : Finale All-Around Individuale F

13:00-15:10 : Tennis Tavolo : Finali Singolare F

13:00-15:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

14:00-16:00 : Basket : Gironi M

Venerdì 30 Luglio : 22 ORI

00:30-08:30 : Golf : Secondo Giro M

01:00-04:10 : Equitazione : Completo Individuale & Squadra (Dressage)

02:00-04:10 : Canottaggio : Finali (Singolo F, Singolo M, 8 con F, 8 con M)

02:00-04:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

02:00-05:00 : Rugby 7 : Gironi F (3 match)

02:00-05:30 : Atletica : Round 1 (3000m siepi M, 800m F, 400hs M, 100m F), Qualificazione (Alto M, Disco M)

02:00-05:30 : Badminton : Quarti di Finale (Singolare F), Finale Bronzo (Doppio Mx)

02:00-05:30 : Pallamano : Gironi M (2 match)

02:00-05:50 : Pallavolo : Gironi M (2 match)

02:00-08:00 : Tiro a Segno : Qualificazioni Pistola 25m F (Rapid Stage) & Finale (Pistola 25m F)

02:30-04:15 : Tiro Arco : Ottavi di Finale Recurve Singolo F

02:30-06:45 : Hockey Prato : Gironi M/F (4 match)

03:00-05:00 : Basket : Gironi F

03:00-05:20 : Ciclismo BMX : Semifinali e Finali (Racing F & Racing M)

03:00-08:50 : Scherma : Ottavi, Quarti e Semifinali (Spada a Squadre M)

03:30-05:30 : Nuoto : Semifinali (200m dorso F, 100m farfalla M), Finali (200m rana F, 200m dorso M, 200m misti M, 100m stile libero F)

03:30-07:30 : Judo : Eliminatorie & Quarti di Finale (+78kg F, +100kg M)

04:00-07:10 : Pugilato : Ottavi di Finale (-60kg F), Quarti di Finale (-69kg F, -69kg M, -81kg M, -91kg M)

05:00-08:00 : Baseball : Opening Round

05:00-11:00 : Vela : Regate Eliminatorie (470 M, 470 F, 49er M, 49er FX F, Laser M, Laser Radial F)

05:00-13:00 : Tennis : Semifinali (Singolare M, Doppio Mx), Finali (Doppio M)

06:00-08:25 : Ginnastica Trampolino : Qualificazioni & Finale F

06:40-08:40 : Basket : Gironi F

07:00-09:40 : Pallanuoto : Gironi F (2 match)

07:00-10:00 : Canoa Slalom : Semifinale & Finale K1 M

07:15-10:45 : Pallamano : Gironi M (2 match)

07:20-11:20 : Pallavolo : Gironi M (2 match)

07:45-10:20 : Tiro Arco : Quarti, Semifinali e Finali Recurve Singolo F

08:00-10:30 : Tuffi : Preliminari Trampolino 3m F

08:00-10:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

08:30-14:30 : Badminton : Finale (Doppio Mx), Semifinali (Doppio M), Quarti di Finale (Singolare F)

09:30-12:30 : Rugby 7 : Quarti di Finale F

10:00-12:40 : Judo : Ripescaggi, Semifinali & Finali (+78kg F, +100kg M)

10:00-13:10 : Pugilato : Ottavi di Finale (-60kg F), Quarti di Finale (-69kg F, -69kg M, -81kg M, -91kg M)

10:00-16:00 : Calcio : Quarti di Finale F

10:20-12:20 : Basket : Gironi F

10:30-13:55 : Equitazione : Completo Individuale & Squadra (Dressage)

11:20-14:00 : Pallanuoto : Gironi F (2 match)

11:30-13:35 : Scherma : Finali (Spada a Squadre M)

11:30-15:45 : Hockey Prato : Gironi M/F (4 match)

12:00-14:10 : Atletica : Round 1 (5000m F, 4x400m Mx), Qualificazione (Triplo F, Peso F), Finali (10000m M)

12:00-14:30 : Nuoto : Batterie (50m stile libero M, 50m stile libero F, 1500m stile libero M, 4x100m mista F, 4x100m mista M)

12:00-15:00 : Baseball : Opening Round

12:30-16:00 : Pallamano : Gironi M (2 match)

12:40-16:30 : Pallavolo : Gironi M (2 match)

13:00-15:10 : Tennis Tavolo : Finali Singolare M

13:00-15:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

14:00-16:00 : Basket : Gironi F

Sabato 31 Luglio : 21 ORI

00:30-08:30 : Golf : Terzo Giro M

01:00-04:10 : Equitazione : Completo Individuale & Squadra (Dressage)

01:30-03:30 : Triathlon : Staffetta Mx

02:00-04:50 : Beach Volley : Gironi M/F (3 match)

02:00-05:00 : Atletica : Round 1 (400hs F, 800m M, 100hs F), Preliminari 100m M, Qualificazione (Disco F, Asta M)

02:00-05:00 : Rugby 7 : Semifinali F

02:00-05:30 : Pallamano : Gironi F (2 match)

02:00-05:50 : Pallavolo : Gironi F (2 match)

02:00-07:45 : Tiro a Volo : Qualificazioni & Finali (Trap Mx)

02:00-09:00 : Badminton : Semifinali (Doppio F), Quarti di Finale (Singolare M)

02:30-04:15 : Tiro Arco : Ottavi di Finale Recurve Singolo M

02:30-06:45 : Hockey Prato : Gironi F (4 match)

03:00-05:00 : Basket : Gironi M

03:00-05:40 : Pallanuoto : Gironi M (2 match)

03:00-08:50 : Scherma : Ottavi, Quarti e Semifinali (Sciabola a Squadre F)

03:10-05:20 : Ciclismo BMX : Seeding Round (Park F & Park M)

03:30-05:30 : Nuoto : Semifinali (50m stile libero M, 50m stile libero F), Finali (100m farfalla M, 200m dorso F, 800m stile libero F, 4x100m mista Mx)

03:30-07:30 : Judo : Eliminatorie, Quarti & Semifinali (Squadra Mx)

04:00-06:55 : Pugilato : Ottavi di Finale (-52kg M, -63kg M), Quarti di Finale (-75kg F), Semifinali (-57kg F)

04:50-07:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo B (-81kg M, -96kg M)

05:00-08:00 : Baseball : Opening Round

05:00-10:10 : Tiro a Segno : Qualificazioni & Finale (Carabina 50m 3posizioni F)

05:00-11:00 : Vela : Regate Eliminatorie (Finn M, 49er M, 49er FX F, Nacra 17 Mx), Finali (RS:X F, RS:X M)

05:00-13:00 : Tennis : Finali Bronzo (Singolare M, Doppio F, Doppio Mx), Finali (Singolare F)

06:00-08:25 : Ginnastica Trampolino : Qualificazioni & Finale M

06:40-08:40 : Basket : Gironi M

07:10-09:50 : Pallanuoto : Gironi M (2 match)

07:15-10:45 : Pallamano : Gironi F (2 match)

07:20-11:20 : Pallavolo : Gironi F (2 match)

07:45-10:20 : Tiro Arco : Quarti, Semifinali e Finali Recurve Singolo M

08:00-09:30 : Tuffi : Semifinale Trampolino 3m F

08:00-10:50 : Beach Volley : Gironi M/F (2 match), Lucky Loser Match M/F (1 match)

08:50-11:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo A (-81kg M)

09:30-12:00 : Rugby 7 : Finali Squadra F

10:00-12:30 : Judo : Finali (Squadra Mx)

10:00-12:55 : Pugilato : Ottavi di Finale (-52kg M, -63kg M), Quarti di Finale (-75kg F), Semifinali (-57kg F)

10:00-16:00 : Calcio : Quarti di Finale M

10:20-12:20 : Basket : Gironi M

11:00-16:00 : Badminton : Semifinali (Singolare F), Finali (Doppio M)

11:20-14:00 : Pallanuoto : Gironi M (2 match)

11:30-13:35 : Scherma : Finali (Sciabola a Squadre F)

11:30-15:15 : Hockey Prato : Gironi F (2 match)

12:00-14:55 : Atletica : Qualificazione (Lungo M), Round 1 (100m M),

Semifinali (100m F, 800m F), Finali (Disco M, 100m F, 4x400m Mx)

12:00-15:00 : Baseball : Opening Round

12:30-16:00 : Pallamano : Gironi F (2 match)

12:40-16:30 : Pallavolo : Gironi F (2 match)

12:50-15:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo A (-96kg M)

13:00-15:50 : Beach Volley : Lucky Loser Match M/F (3 match)

14:00-16:00 : Basket : Gironi M

Domenica 1° Agosto : 26 ORI

23:00-05:00 : Atletica : Round 1 (3000m siepi F, 400m M), Qualificazione (Martello F, Lungo F), Finali (Peso F, Maratona F)

00:30-09:00 : Golf : Quarto Giro M

01:30-04:55 : Equitazione : Completo Individuale & Squadra (Cross Country)

01:30-06:15 : Tiro a Segno : Qualificazioni Pistola automatica 25m M (Stage 1)

02:00-03:50 : Beach Volley : Ottavi di Finale M/F (2 match)

02:00-05:30 : Pallamano : Gironi M (2 match)

02:00-05:50 : Pallavolo : Gironi M (2 match)

02:00-09:30 : Scherma : Ottavi, Quarti e Semifinali (Fioretto a Squadre M)

02:30-06:45 : Hockey Prato : Quarti di Finale M

03:00-05:00 : Basket : Gironi F

03:00-06:00 : Tennis Tavolo : Ottavi di Finale (Squadra F, Squadra M)

03:10-05:45 : Ciclismo BMX : Finali (Park F & Park M)

03:30-05:30 : Nuoto : Finali (50m stile libero F, 50m stile libero M, 1500m stile libero M, 4x100m mista F, 4x100m mista M)

04:00-06:00 : Lotta : Ottavi & Quarti di Finale (GrecoRomana -60kg M, GrecoRomana -130kg M, Libera -76kg F)

04:00-06:40 : Pugilato : Quarti di Finale (-51kg F, -57kg M, -75kg M, +91kg M), Semifinali (-69kg M, -81kg M)

05:00-08:00 : Baseball : Eliminazione Diretta

05:00-11:00 : Vela : Regate Eliminatorie (Finn M, 470 M, 470 F, Nacra 17 Mx), Finali (Laser Radial F, Laser M)

05:00-13:00 : Tennis : Finali (Singolare M, Doppio F, Doppio Mx)

06:00-07:50 : Beach Volley : Ottavi di Finale M/F (2 match)

06:00-09:00 : Badminton : Semifinali (Singolare M)

06:40-08:40 : Basket : Gironi M

06:50-09:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo B (-76kg F)

07:00-09:40 : Pallanuoto : Gironi F (2 match)

07:15-10:45 : Pallamano : Gironi M (2 match)

07:20-11:20 : Pallavolo : Gironi M (2 match)

07:30-10:30 : Tennis Tavolo : Ottavi di Finale (Squadra F, Squadra M)

08:00-09:30 : Tuffi : Trampolino 3m F

10:00-11:50 : Beach Volley : Ottavi di Finale M/F (2 match)

10:00-12:40 : Pugilato : Quarti di Finale (-51kg F, -57kg M, -75kg M, +91kg M), Semifinali (-69kg M, -81kg M)

10:00-13:00 : Ginnastica Artistica : Finali (Corpo Libero M, Volteggio F, Cavallo con Maniglie M, Parallele Asimmetriche F)

10:20-12:20 : Basket : Gironi M

11:15-12:15 : Lotta : Semifinali (GrecoRomana -60kg M, GrecoRomana -130kg M, Libera -76kg F)

11:20-14:00 : Pallanuoto : Gironi F (2 match)

11:30-14:15 : Scherma : Finali (Fioretto a Squadre M)

11:30-15:45 : Hockey Prato : Quarti di Finale M

12:00-14:55 : Atletica : Semifinali (100m M, 100hs F, 800m M, 400hs M), Finali (Alto M, Triplo F, 100m M)

12:00-15:00 : Baseball : Eliminazione Diretta

12:30-15:30 : Tennis Tavolo : Ottavi di Finale (Squadra F, Squadra M)

12:30-16:00 : Pallamano : Gironi M (2 match)

12:40-16:30 : Pallavolo : Gironi M (2 match)

12:50-15:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo A (-76kg F)

13:30-16:00 : Badminton : Finali (Singolare F)

14:00-15:50 : Beach Volley : Ottavi di Finale M/F (2 match)

14:00-16:00 : Basket : Gironi F

Lunedì 2 Agosto : 22 ORI

01:30-11:00 : Tiro a Segno : Qualificazioni (Pistola automatica 25m M (Stage 2), Carabina 50m 3 pos M), Finali (Pistola automatica 25m M, Carabina 50m 3 posizioni M)

02:00-03:50 : Beach Volley : Ottavi di Finale M/F (2 match)

02:00-04:55 : Atletica : Round 1 (1500m F, 200m F), Qualificazione (Martello M), Finali (Lungo M, 100hs F)

02:00-05:30 : Pallamano : Gironi F (2 match)

02:00-05:50 : Pallavolo : Gironi F (2 match)

02:30-06:00 : Canoa Sprint : Batterie & Quarti di Finale (K1 200m F, C2 1000m M, K1 1000m M, K2 500m F)

02:30-06:45 : Hockey Prato : Quarti di Finale F

03:00-05:00 : Basket : Gironi F

03:00-05:40 : Pallanuoto : Gironi M (2 match)

03:00-06:00 : Tennis Tavolo : Ottavi di Finale (Squadra F, Squadra M)

04:00-06:30 : Lotta : Ripescaggi (GrecoRomana -60kg M, GrecoRomana -130kg M, Libera -76kg F), Ottavi & Quarti di Finale (GrecoRomana -77kg M, GrecoRomana -97kg M, Libera -68kg F)

04:50-07:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo B (-87kg F, +87kg F)

05:00-08:00 : Baseball : Eliminazione Diretta

05:00-11:00 : Vela : Regate Eliminatorie (470 M, 470 F), Finali (49er FX F, 49er M)

06:00-07:50 : Beach Volley : Ottavi di Finale M/F (2 match)

06:00-08:30 : Badminton : Finali (Doppio F)

06:40-08:40 : Basket : Gironi F

07:10-09:50 : Pallanuoto : Gironi M (2 match)

07:15-10:45 : Pallamano : Gironi F (2 match)

07:20-11:20 : Pallavolo : Gironi F (2 match)

07:30-10:30 : Tennis Tavolo : Quarti di Finale (Squadra F, Squadra M)

08:00-10:30 : Tuffi : Preliminari Trampolino 3m M

08:30-11:30 : Ciclismo Pista : Qualificazioni (Sprint a Squadre F, Inseguimento a Squadre M & F), First Round e Finali (Sprint a Squadre F)

08:50-11:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo A (-87kg F)

10:00-11:50 : Beach Volley : Ottavi di Finale M/F (2 match)

10:00-12:15 : Ginnastica Artistica : Finali (Anelli M, Corpo Libero F, Volteggio M)

10:00-13:00 : Calcio : Semifinale F

10:00-15:25 : Equitazione : Completo Individuale & Squadra (Salto Ostacoli)

10:20-12:20 : Basket : Gironi F

11:15-15:00 : Lotta : Semifinali (GrecoRomana -77kg M, GrecoRomana -97kg M, Libera -68kg F),

Finali (GrecoRomana -60kg M, GrecoRomana -130kg M, Libera -76kg F)

11:20-14:00 : Pallanuoto : Gironi M (2 match)

11:30-15:45 : Hockey Prato : Quarti di Finale F

12:00-15:00 : Atletica : Qualificazione (Asta F), Semifinali (200m F, 400m M, 400hs F)

Finali (Disco F, 3000m siepi M, 5000m F)

12:00-15:00 : Baseball : Eliminazione Diretta

12:30-14:30 : Nuoto Sincro : Preliminari Duo Libero F

12:30-15:30 : Tennis Tavolo : Quarti di Finale (Squadra F, Squadra M)

12:30-16:00 : Pallamano : Gironi F (2 match)

12:40-16:30 : Pallavolo : Gironi F (2 match)

12:50-15:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo A (+87kg F)

13:00-16:00 : Badminton : Finali (Singolare M)

13:00-16:00 : Calcio : Semifinale F

14:00-15:50 : Beach Volley : Ottavi di Finale M/F (2 match)

14:00-16:00 : Basket : Gironi F

Martedì 3 Agosto : 24 ORI

02:00-03:50 : Beach Volley : Quarti di Finale F (2 match)

02:00-04:00 : Pallavolo : Quarti di Finale M

02:00-05:35 : Atletica : Round 1 (1500m M, 400m F, 200m M), Qualificazione (Giavellotto F, Triplo M), Finali (Lungo F, 400hs M)

02:30-04:30 : Pallamano : Quarti di Finale M

02:30-06:00 : Canoa Sprint : Semifinali & Finali (K1 200m F, C2 1000m M, K1 1000m M, K2 500m F)

03:00-04:30 : Tuffi : Semifinale Trampolino 3m M

03:00-05:00 : Basket : Quarti di Finale M

03:00-06:00 : Tennis Tavolo : Quarti di Finale (Squadra F, Squadra M)

03:30-05:15 : Hockey Prato : Semifinale M

04:00-06:30 : Lotta : Ripescaggi (GrecoRomana -77kg M, GrecoRomana -97kg M, Libera -68kg F), Ottavi & Quarti di Finale (GrecoRomana -67kg M, GrecoRomana -87kg M, Libera -62kg F)

04:00-06:35 : Pugilato : Quarti di Finale (-52kg M, -63kg M, -60kg F), Semifinali (-57kg M, -91kg M), Finali (-57kg F)

06:00-08:00 : Pallavolo : Quarti di Finale M

06:15-08:15 : Pallamano : Quarti di Finale M

06:40-08:40 : Basket : Quarti di Finale M

06:50-09:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo B (-109kg M)

07:00-09:40 : Pallanuoto : Quarti di Finale F (2 match)

07:30-09:50 : Vela : Finali (Finn M, Nacra 17 Mx)

07:30-10:30 : Tennis Tavolo : Quarti di Finale (Squadra F, Squadra M)

08:00-09:30 : Tuffi : Trampolino 3m M

08:30-11:10 : Ciclismo Pista : Qualificazioni (Sprint a Squadre M), First Round (Inseguimento a Squadre F & M, Sprint a Squadre M), Finali (Sprint a Squadre M, Inseguimento a Squadre F)

10:00-12:00 : Pallamano : Quarti di Finale M

10:00-12:00 : Pallavolo : Quarti di Finale M

10:00-12:15 : Ginnastica Artistica : Finali (Parallele Simmetriche M, Trave F, Sbarra M)

10:00-12:35 : Pugilato : Quarti di Finale (-52kg M, -63kg M, -60kg F), Semifinali (-57kg M, -91kg M), Finali (-69kg M)

10:00-13:00 : Calcio : Semifinale M

10:00-15:40 : Arrampicata : Qualificazioni Combined M (Bouldering, Lead, Speed)

10:20-12:20 : Basket : Quarti di Finale M

11:15-15:00 : Lotta : Semifinali (GrecoRomana -67kg M, GrecoRomana -87kg M, Libera -62kg F), Finali (GrecoRomana -77kg M, GrecoRomana -97kg M, Libera -68kg F)

11:20-14:00 : Pallanuoto : Quarti di Finale F (2 match)

12:00-13:45 : Hockey Prato : Semifinale M

12:00-14:55 : Atletica : Round 1 (5000m M, 110hs M), Qualificazione (Peso M),

Semifinali (200m M), Finali (Asta M, Martello F, 800m F, 200m F)

12:00-15:00 : Baseball : Eliminazione Diretta

12:00-15:45 : Equitazione : Qualificazione Salto Ostacoli

12:30-14:00 : Nuoto Sincro : Duo Tecnico F

12:30-15:30 : Tennis Tavolo : Semifinale Squadra F

12:50-15:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo A (-109kg M)

13:00-16:00 : Calcio : Semifinale M

13:45-15:45 : Pallamano : Quarti di Finale M

14:00-15:50 : Beach Volley : Quarti di Finale F (2 match)

14:00-16:00 : Basket : Quarti di Finale M

14:30-16:30 : Pallavolo : Quarti di Finale M

Mercoledì 4 Agosto : 17 ORI

00:00-03:00 : Nuoto Fondo : 10km F

00:30-08:30 : Golf : Primo Giro F

02:00-03:50 : Beach Volley : Quarti di Finale M (2 match)

02:00-04:00 : Pallavolo : Quarti di Finale F

02:00.05:15 : Atletica : Qualificazione (Giavellotto M), Finale (400hs F), Decathlon (100m, Lungo, Peso) M, Eptathlon (100hs, Alto) F

02:00-06:45 : Skateboard : Qualificazioni & Finale (Park F)

02:30-04:30 : Pallamano : Quarti di Finale F

02:30-06:00 : Canoa Sprint : Batterie & Quarti di Finale (K1 200m M, C1 200m F, K1 500m F, K2 1000m M)

03:00-05:00 : Basket : Quarti di Finale F

03:00-05:00 : Tennis Tavolo : Semifinale Squadra F

03:30-05:15 : Hockey Prato : Semifinale F

04:00-06:30 : Lotta : Ripescaggi (GrecoRomana -67kg M, GrecoRomana -87kg M, Libera -62kg F), Ottavi & Quarti di Finale (Libera -57kg M, Libera -86kg M, Libera -57kg F)

05:00-08:00 : Baseball : Eliminazione Diretta

06:00-08:00 : Pallavolo : Quarti di Finale F

06:15-08:15 : Pallamano : Quarti di Finale F

06:40-08:40 : Basket : Quarti di Finale F

06:50-09:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo B (+109kg M)

07:00-09:05 : Pugilato : Semifinali (-51kg F, -69kg F, +91kg M), Finali (-81kg M)

07:00-09:40 : Pallanuoto : Quarti di Finale M (2 match)

07:30-09:50 : Vela : Finali (470 F, 470 M)

07:30-10:30 : Tennis Tavolo : Semifinale Squadra M

08:00-10:30 : Tuffi : Preliminari Piattaforma 10m F

08:30-12:00 : Ciclismo Pista : Qualificazioni, 32esmi & 16esimi (Sprint M), Round 1 (Keirin F), Finali (Inseguimento a Squadre M)

10:00-12:00 : Pallamano : Quarti di Finale F

10:00-12:00 : Pallavolo : Quarti di Finale F

10:00-15:40 : Arrampicata : Qualificazioni Combined F (Bouldering, Lead, Speed)

10:20-12:20 : Basket : Quarti di Finale F

11:15-15:00 : Lotta : Semifinali (Libera -57kg M, Libera -86kg M, Libera -52kg F), Finali (GrecoRomana -67kg M, GrecoRomana -87kg M, Libera -62kg F)

11:20-14:00 : Pallanuoto : Quarti di Finale M (2 match)

11:30-15:00 : Atletica : Semifinali (1500m F, 400m F), Decathlon (Alto, 400m) M, Eptathlon (Peso, 200m), Finali (3000m siepi F, Martello M, 800m M, 200m M)

12:00-13:45 : Hockey Prato : Semifinale F

12:00-14:40 : Equitazione : Finale Salto Ostacoli Individuale

12:00-15:00 : Baseball : Semifinale

12:30-14:00 : Nuoto Sincro : Duo Libero F

12:30-15:30 : Tennis Tavolo : Semifinale Squadra M

12:50-15:00 : Sollevamento Pesi : Gruppo A (+109kg M)

13:45-15:45 : Pallamano : Quarti di Finale F

14:00-15:50 : Beach Volley : Quarti di Finale M (2 match)

14:00-16:00 : Basket : Quarti di Finale F

14:30-16:30 : Pallavolo : Quarti di Finale F

Giovedì 5 Agosto : 25 ORI

00:00-03:00 : Nuoto Fondo : 10km M

00:30-08:30 : Golf : Secondo Giro F

02:00-03:50 : Beach Volley : Semifinali M/F (2 match)

02:00-06:45 : Skateboard : Qualificazioni & Finale (Park M)

02:00-07:50 : Atletica : Qualificazione (Alto F), Round 1 (4x100m F, 4x100m M), Decathlon (110hs, Disco, Asta) M, Eptathlon (Lungo, Giavellotto) F, Finali (Triplo M, Peso M, 110hs M)

02:30-06:05 : Canoa Sprint : Semifinali & Finali (K1 200m M, C1 200m F, K1 500m F, K2 1000m M)

03:00-04:30 : Tuffi : Semifinale Piattaforma 10m F

03:00-07:35 : Karate : Eliminatorie (Kata F, Kumite -67kg M)

03:30-05:15 : Hockey Prato : Finale Bronzo M

04:00-06:30 : Lotta : Ripescaggi (Libera -57kg M, Libera -86kg M, Libera -57kg F), Ottavi & Quarti di Finale (Libera -74kg M, Libera -125kg M, Libera -53kg F)

04:00-07:00 : Tennis Tavolo : Finale Bronzo Squadra F

06:00-08:00 : Pallavolo : Semifinale M

06:00-12:30 : Pentathlon Moderno : Scherma Ranking Round M & F

06:15-08:15 : Basket : Semifinale M

07:00-09:05 : Pugilato : Semifinali (-60kg F, -52kg M, -75kg M), Finali (-57kg M)

07:00-09:40 : Pallanuoto : Semifinale F & Semifinale 5-8 posto F

08:00-09:30 : Tuffi : Piattaforma 10m F

08:30-11:50 : Ciclismo Pista : Ottavi, Quarti & Finali 5-8 posto (Sprint M), 2 Turno – 3 Turno & Finali (Keirin F), Omnium M (Scratch, Tempo Race, Elimination, Corsa a Punti)

09:00-11:05 : Atletica : 20km Marcia M

10:00-12:00 : Pallamano : Semifinale M

10:00-13:00 : Calcio : Finale Bronzo F

10:00-14:30 : Karate : Eliminatorie (Kumite -55kg F),

Semifinali & Finali (Kata F, Kumite -55kg F, Kumite -67kg M)

10:30-15:20 : Arrampicata : Finale Combined M

11:15-15:00 : Lotta : Semifinali (Libera -74kg M, Libera -125kg M, Libera -53kg F), Finali (Libera -57kg M, Libera -86kg M, Libera -57kg F)

11:20-14:00 : Pallanuoto : Semifinale F & Semifinale 5-8 posto F

12:00-14:30 : Hockey Prato : Finale M

12:00-14:45 : Atletica : Round 1 (4x400m F), Decathlon (Giavellotto, 1500m) M, Eptathlon (800m) F, Semifinali (1500m M), Finali (Asta F, 400m M)

12:00-15:00 : Baseball : Semifinale

12:30-15:40 : Tennis Tavolo : Finale Squadra F

13:00-15:00 : Basket : Semifinale M

14:00-15:50 : Beach Volley : Semifinali M/F (2 match)

14:00-16:00 : Pallamano : Semifinale M

14:00-16:00 : Pallavolo : Semifinale M

Venerdì 6 Agosto : 22 ORI

23:00-00:35 : Atletica : 20km Marcia F

00:30-08:30 : Golf : Terzo Giro F

02:30-04:40 : Canoa Sprint : Batterie & Quarti di Finale (C2 500m F, C1 1000m M, K4 500m F, K4 500m M)

03:00-05:50 : Beach Volley : Finali F

03:00-07:35 : Karate : Eliminatorie (Kata M, Kumite -61kg F)

03:20-06:15 : Ginnastica Ritmica : Qualificazione All-Around Individuale F

03:30-05:15 : Hockey Prato : Finale Bronzo F

04:00-06:30 : Lotta : Ripescaggi (Libera -74kg M, Libera -125kg M, Libera -53kg F), Ottavi & Quarti di Finale (Libera -65kg M, Libera -97kg M, Libera -50kg F)

04:00-07:00 : Calcio : Finale F

04:00-07:00 : Tennis Tavolo : Finale Bronzo Squadra M

06:00-08:00 : Pallavolo : Semifinale F

06:15-08:15 : Basket : Semifinale F

07:00-08:35 : Pugilato : Semifinali (-75kg F, -63kg M), Finali (-91kg M)

07:00-09:40 : Pallanuoto : Semifinale M & Semifinale 5-8 posto M

07:30-13:30 : Pentathlon Moderno : Finale Singolo F (Scherma Bonus Round, Nuoto, Equitazione, Combined)

07:50-10:45 : Ginnastica Ritmica : Qualificazione All-Around Individuale F

08:00-10:30 : Tuffi : Preliminari Piattaforma 10m M

08:30-12:15 : Ciclismo Pista : Qualificazioni, 32esimi & 16esimi (Sprint F), Finali (Sprint M, Madison F)

10:00-12:00 : Pallamano : Semifinale F

10:00-14:30 : Karate : Eliminatorie (Kumite -75kg M), Semifinali & Finali (Kata M, Kumite -61kg F, Kumite -75kg M)

10:30-15:20 : Arrampicata : Finale Combined F

11:15-15:00 : Lotta : Semifinali (Libera -65kg M, Libera -97kg M, Libera -50kg F), Finali (Libera -74kg M, Libera -125kg M, Libera -53kg F)

11:20-14:00 : Pallanuoto : Semifinale M & Semifinale 5-8 posto M

12:00-14:30 : Hockey Prato : Finale F

12:00-15:05 : Equitazione : Primo Round Salto Ostacoli a Squadre

12:30-14:30 : Nuoto Sincro : Squadra Tecnico F

12:30-15:40 : Tennis Tavolo : Finale Squadra M

13:00-15:00 : Basket : Semifinale F

13:00-15:55 : Atletica : Round 1 (4x400m M), Finali (Giavellotto F, 5000m M, 400m F, 1500m F, 4x100m F, 4x100m M)

13:00-16:00 : Calcio : Finale Bronzo M

14:00-16:00 : Pallamano : Semifinale F

14:00-16:00 : Pallavolo : Semifinale F

Sabato 7 Agosto : 34 ORI

22:30-03:00 : Atletica : 50km Marcia M

00:30-08:30 : Golf : Quarto Giro F

02:30-05:10 : Pallanuoto : Finali 5-8 posto F

02:30-05:50 : Canoa Sprint : Semifinali & Finali (C2 500m F, C1 1000m M, K4 500m F, K4 500m M)

03:00-04:30 : Tuffi : Semifinale Piattaforma 10m M

03:00-05:40 : Ginnastica Ritmica : Qualificazione All-Around Squadra F

03:00-05:50 : Beach Volley : Finali M

04:30-06:30 : Basket : Finale M

05:00-08:00 : Baseball : Finale Bronzo

06:30-08:30 : Pallavolo : Finale Bronzo M

06:40-08:00 : Pallanuoto : Finale Bronzo F

07:00-09:00 : Pugilato : Finali (-52kg M, -75kg M, -51kg F, -69kg F)

07:00-13:15 : Karate : Eliminatorie, Semifinali & Finali (Kumite +61kg F, Kumite +75kg M)

07:30-13:30 : Pentathlon Moderno : Finale Singolo M (Scherma Bonus Round, Nuoto, Equitazione, Combined)

08:00-09:30 : Tuffi : Piattaforma 10m M

08:20-10:50 : Ginnastica Ritmica : Finale All-Around Individuale F

08:30-11:25 : Ciclismo Pista : Ottavi & Quarti di Finale (Sprint F), Round 1 (Keirin M), Finali (Madison M)

09:00-11:00 : Basket : Finale Bronzo F

09:30-11:20 : Pallanuoto : Finale F

10:00-12:00 : Pallamano : Finale Bronzo M

10:30-13:30 : Calcio : Finale M

11:45-15:00 : Lotta : Ripescaggi & Finali (Libera -65kg M, Libera -97kg M, Libera -50kg F)

12:00-14:20 : Equitazione : Finale Salto Ostacoli a Squadre

12:00-15:20 : Atletica : Finali (Alto F, 10000m F, Giavellotto M, 1500m M, 4x400m F, 4x400m M)

12:00-15:00 : Baseball : Finale

12:30-14:00 : Nuoto Sincro : Squadra Libero F

13:00-15:30 : Basket : Finale Bronzo M

14:00-16:30 : Pallamano : Finale M

14:15-16:30 : Pallavolo : Finale M

Domenica 8 Agosto : 13 ORI

23:00-01:45 : Atletica : Maratona M

02:00-04:00 : Pallavolo : Finale Bronzo F

02:30-05:10 : Pallanuoto : Finali 5-8 posto M

03:00-06:15 : Ciclismo Pista : Semifinali e Finali (Sprint F), 2 Turno – 3 Turno

& Finali (Keirin F), Omnium F (Scratch, Tempo Race,

Elimination, Corsa a Punti)

04:00-05:45 : Ginnastica Ritmica : Finale All-Around Squadra F

04:00-06:00 : Pallamano : Finale Bronzo F

04:30-07:00 : Basket : Finale F

06:30-09:00 : Pallavolo : Finale F

06:40-08:00 : Pallanuoto : Finale Bronzo M

07:00-09:00 : Pugilato : Finali (-60kg F, -75kg F, -63kg M, +91kg M)

08:00-10:30 : Pallamano : Finale F

09:30-11:20 : Pallanuoto : Finale M

13-16 : Cerimonia di Chiusura

