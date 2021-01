Cari lettori di OA Sport, buon Anno da parte di tutta la redazione. L’augurio è dei più sinceri dopo gli ultimi dodici mesi che abbiamo vissuto, indiscutibilmente i più difficili e traumatici delle nostre esistenze. Un virus ha travolto le nostre vite e le ha letteralmente rivoluzionate, togliendoci tantissime sicurezze e facendoci piombare in un contesto asettico che fino a poco tempo fa ci sarebbe sembrato soltanto degno dei più psichedelici film dell’orrore. La pandemia ha scombussolato il mondo intero in un’annata semplicemente da dimenticare, che ci ha portato via per sempre alcuni parenti, amici, conoscenti.

Adesso è arrivato il momento di voltare pagina e di cercare di guardare con ottimismo il nuovo anno, incominciato giusto da qualche ora. Speriamo davvero che sia l’alba di una nuova era. L’auspicio più sentito è che il 2021 porti con sè una ritrovata normalità, che riesca a farci sorridere, a regalarci belle emozioni, a sorprenderci. Soprattutto che ci faccia rivivere, come abbiamo sempre fatto fino allo scorso marzo, quando una mano oscura ci ha preso alla gola e dalla cui morsa è difficile liberarsi. Ci auguriamo che lo sport torni a essere una parte integrante delle nostre vite: palestre e piscine sono ancora chiuse (e non si sa quando riapriranno), praticare l’attività motoria è stato molto difficile in questo periodo, ma fortunatamente i professionisti ci hanno tenuto compagnia, pur tra tantissime complicazioni.

Con stadi e palazzetti non aperti al pubblico (non si sa ancora per quanto), lo sport è diventato ancora di più qualcosa da vivere davanti a un televisore, a un computer, a un cellulare. Le competizioni non sono però mancate in questi mesi e il 2021 si preannuncia particolarmente ricco, se l’emergenza sanitaria darà una tregua ci sarà il modo di potersi gustare una sfilza di competizioni agonistiche e di riassaporare quella tanto agognata normalità che ci manca più che mai. Con il sogno di tornare ad assistere dal vivo ai vari eventi sportivi, come a concerti, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche.

I riflettori saranno puntati in particolar modo sulle Olimpiadi. Aspettiamo questo momento da cinque anni, l’emergenza sanitaria ha costretto al rinvio di dodici mesi e ora siamo davvero pronti per le due settimane (abbondanti) più amate dagli appassionati di sport: l’appuntamento è a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto. La capitale del Giappone sarà il teatro perfetto per la grande rinascita, mai come questa volta i Giochi avranno un elevato valore simbolico oltre a quello agonistico. Ovviamente il programma non prevede soltanto la rassegna a cinque cerchi, ma anche tantissimi altri eventi di primissimo piano.

Assolutamente da non perdere la America’s Cup di vela, in programma tra gennaio e marzo. Luna Rossa andrà a caccia del colpaccio nella baia di Auckland, il consorzio italiano sogna di agguantare il trofeo sportivo più antico al mondo, ben consapevole che sarà complicato (ma non impossibile) sconfiggere i detentori di Team New Zealand. Ci sarà poi da divertirsi con tantissimo ciclismo, che finalmente torna ad avere il tradizionale calendario: Classiche in primavera, Giro d’Italia a maggio, Tour de France tra giugno e luglio, Vuelta di Spagna tra agosto e settembre, Mondiali a fine settembre. Il tennis non ha ancora svelato tutto il suo programma per ovvi motivi, sicuramente ci saranno gli Australian Open (dall’8 febbraio) ma siamo ancora in attesa di scoprire quello che ci aspetterà da aprile in poi (si faranno Wimbledon, Roland Garros e US Open?).

Ricchissimo piatto per F1 e MotoGP, con due Mondiali mai così ricchi in termini di numeri di Gran Premi (addirittura 23 tappe per le quattro ruote). La 24 Ore di Le Mans tornerà nella sua collocazione di inizio estate, ci sarà anche la Dakar a inizio anno e non mancherà la 500 Miglia di Indianapolis. Curiosamente tanti sport proporranno anche i Mondiali in questa stagione olimpica, evento che non accade praticamente mai: pensiamo ad esempio a ginnastica artistica e ginnastica ritmica. Da seguire con grandissima attenzione anche tutti i vari tornei di qualificazione alle Olimpiadi e poi diversi Europei, tra cui spiccano sicuramente quelli di calcio. Appuntamento dall’11 giugno all’11 luglio, match inaugurale a Roma, l’Italia sogna in grande in una rassegna che sarà itinerante e girerà tutto il Vecchio Continente (semifinali e finale a Londra).

Gli appassionati non potranno dimenticarsi dei Mondiali di sci alpino in programma a Cortina d’Ampezzo, un vero e proprio preludio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Da segnalare anche la rassegna continentale di volley subito dopo i Giochi e i Mondiali di rugby femminile, oltre a tantissimi eventi di golf. Va appuntato che alcuni sport non hanno ancora svelato il proprio calendario, tra cui la scherma. Altre discipline hanno svelato il proprio programma soltanto parzialmente (pensiamo al già citato tennis e al beach volley).

Sarà comunque un 2021 da urlo e da non perdere. Come da tradizione, OA Sport ha realizzato per voi un CALENDARIO completo di tutti gli eventi sportivi dell’anno! Ne abbiamo selezionati circa 1100 per non perdersi davvero nulla, per ricordare ogni manifestazione che più vi interessa e che vorrete vivere da vicino. Sono presenti tutti i vari eventi: Mondiali, Europei e tappe di Coppa del Mondo di tutti gli sport olimpici; tutti i grandi eventi multisportivi dell’anno; i grandi Giri, le grandi Classiche di ciclismo, le tappe della Diamond League di atletica, tutti i tornei più importanti di tennis e di golf; le grandi manifestazioni di sport non olimpici; tutti i Gran Premi di Formula 1, MotoGP, Motocross, Superbike, Rally; tutti gli eventi imperdibili che si svolgeranno in Italia; gli appuntamenti clou della stagione invernale 2020-2021 (per quelli da ottobre in avanti bisognerà aspettare). E tanto altro ancora! Una guida completa tutta per voi, da scaricare e consultare comodamente ogni volta che vorrete, mese dopo mese, giorno dopo giorno.

DATE SPORT EVENTO SEDE Febbraio/marzo SNOWBOARD Mondiali: non è certo che l’evento si disputi Sede da definire Febbraio/marzo SCI FREESTYLE Mondiali: non è certo che l’evento si disputi Sede da definire Date da definire BOXE Mondiali maschili Belgrado (Serbia) Date da definire CICLISMO SU PISTA Europei Sede da definire Date da definire EQUITAZIONE Europei Varie sedi Date da definire EQUITAZIONE Global Champions Tour Varie sedi Date da definire EQUITAZIONE Nations Cup Varie sedi Date da definire TRIATHLON World Series Varie sedi Date da definire CALCIO FEMMINILE Coppa Italia – Finale Sede da definire (Italia) Date da definire FOOTBALL AMERICANO Campionato Italiano Varie sedi Date da definire BASEBALL Campionato Italiano Varie sedi Date da definire SOFTBALL Campionato Italiano Varie sedi Date da definire (seconda metà dell’anno) VOLLEY Supercoppa Italiana (maschile/femminile) Sede da definire Date da definire (seconda metà dell’anno) BASKET Supercoppa Italiana (maschile/femminile) Sede da definire GENNAIO 15 dicembre – 3 gennaio FRECCETTE Mondiali Londra (Gran Bretagna) 28 dicembre – 6 gennaio SALTO CON GLI SCI Tournée dei Quattro Trampolini Oberstdorf/Garmish/Innsbruck/Bischofshofen (Germania/Austria) 1° gennaio CICLOCROSS GP Sven Nys Baal (Belgio) 1-10 gennaio SCI DI FONDO Tour de Ski Val Mustair/Dobbiaco/Val di Fiemme (Svizzera/Italia) 3 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Perkpolder (Paesi Bassi) 3 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (slalom femminile) Zagabria (Croazia) 3-15 gennaio MOTORSPORT Dakar Arabia Saudita 5-10 gennaio TENNIS WTA 500 Abu Dhabi Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 5-13 gennaio TENNIS ATP 250 Delray Beach Delray Beach (USA) 6 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (slalom maschile) Zagabria (Croazia) 6-10 gennaio CALCIO FEMMINILE Supercoppa Italiana – Final Four Chiavari (Italia) 6-10 gennaio SLITTINO Coppa del Mondo (valida come Europei) Sigulda (Lettonia) 7 gennaio PALLAMANO Qualificazioni Europei maschili – Italia-Lettonia Chieti (Italia) 7-8 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (Big Air) Kreischberg (Austria) 7-9 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (Big Air) Kreischberg (Austria) 7-10 gennaio GOLF PGA Tour – Sentry Tournament of Champions Kapalua (USA) 7-10 gennaio BIATHLON Coppa del Mondo (sprint, inseguimento, staffette) Oberhof (Germania) 7-13 gennaio TENNIS ATP 250 Antalya Antalya (Turchia) 8 gennaio SKELETON Coppa del Mondo Winterberg (Germania) 8-10 gennaio PALLANUOTO World League – Fase europea Debrecen (Ungheria) 8-10 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (2 giganti e 1 slalom maschile) Adelboden (Svizzera) 8-10 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo Titisee-Neustadt (Germania) 8-10 gennaio CICLOCROSS Campionati Italiani Lecce (Italia) 9 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Scuol (Svizzera) 9-10 gennaio BOB Coppa del Mondo (valida come Europei) Winterberg (Germania) 9-10 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (discesa e superG femminile) St. Anton (Austria) 10 gennaio PALLAMANO Qualificazioni Europei maschili -Lettonia-Italia Sede da definire 10-13 gennaio TENNIS Qualificazioni Australian Open Doha (Qatar) 11-13 gennaio JUDO Masters Doha (Qatar) 12 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (slalom femminile) Flachau (Austria) 12-17 gennaio BADMINTON Asia Open I Sede da definire 13 gennaio CALCIO Coppa Italia, ottavi di finale Varie sedi 13-15 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Montafon (Austria) 13-17 gennaio SLITTINO Coppa del Mondo Koenigssee (Germania) 13-17 gennaio CICLISMO New Zealand Cycle Classic Nuova Zelanda 13-17 gennaio BIATHLON Coppa del Mondo (sprint, staffette, mass start) Oberhof (Germania) 13-31 gennaio PALLAMANO Mondiali maschili Egitto 14-16 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Montafon (Austria) 14-17 gennaio GOLF PGA Tour – Sony Open Honolulu (USA) 14-17 gennaio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Val di Fiemme (Italia) 15 gennaio SKELETON Coppa del Mondo St. Moritz (Svizzera) 15-17 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (2 discese e 1 slalom maschile) Wengen (Svizzera) 15-17 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo Zakopane (Polonia) 15-17 gennaio SHORT TRACK Europei Gdansk (Polonia) 15-17 gennaio SPEED SKATING Four Continents Calgary (Canada) 15 gennaio – 22 febbraio VELA Prada Cup Auckland (Nuova Zelanda) 16-17 gennaio BOB Coppa del Mondo St. Moritz (Svizzera) 16-17 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (2 giganti femminili) Maribor (Slovenia) 16-17 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (aerials) Yaroslavl (Russia) 16-17 gennaio SPEED SKATING Europei Heerenveen (Paesi Bassi) 17-24 gennaio CICLISMO Vuelta al Tachira Venezuela 17-24 gennaio PALLANUOTO Preolimpico femminile Trieste (Italia) 19-24 gennaio BADMINTON Asia Open II Sede da definire 19-28 gennaio SURF Sunset Open Oahu (USA) 20 gennaio CALCIO Supercoppa Italiana Reggio Emilia (Italia) 20 gennaio CALCIO Coppa Italia, ottavi di finale Varie sedi 20-23 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (slopestyle, halfpipe) Laax (Svizzera) 20-24 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Idre Fjall (Svezia) 20-24 gennaio SLITTINO Coppa del Mondo Lake Placid (USA) 21-23 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (slopestyle) Font Romeu (Francia) 21-24 gennaio RALLY Rally di Montecarlo Monaco (Monaco) 21-24 gennaio GOLF PGA Tour – The American Express La Quinta (USA) 21-24 gennaio GOLF European Tour – Abu Dhabi Championship Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 21-24 gennaio BIATHLON Coppa del Mondo (individuale, mass start, staffette) Anterselva (Italia) 22 gennaio SKELETON Coppa del Mondo Koenigssee (Germania) 22-24 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Bergamo (Italia) 22-24 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (superG, discesa, slalom maschile) Kitzbuehel (Austria) 22-24 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (2 discese e 1 superG femminili) Crans Montana (Svizzera) 22-24 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo Lahti (Finlandia) 22-24 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Ljubno (Slovenia) 22-24 gennaio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Lahti (Finlandia) 22-24 gennaio SPEED SKATING Coppa del Mondo Heerenveen (Paesi Bassi) 23 gennaio CICLOCROSS Flandriencross Hamme Belgio 23 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (aerials) Mosca (Russia) 23-24 gennaio BOB Coppa del Mondo Schonau am Konigssee (Germania) 23-24 gennaio EQUITAZIONE Coppa del Mondo dressage Salisburgo (Austria) 23-24 gennaio VOLLEY Coppa Italia (femminile) – Final Four Sede da definire (Italia) 23-24 gennaio SCI DI FONDO Coppa del Mondo (skiathlon, staffette) Lahti (Finlandia) 24 gennaio CICLISMO Clasica Comunitat Valenciana Spagna 24 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Overijsse (Paesi Bassi) 24-31 gennaio CICLISMO Vuelta a San Juan Argentina 24-31 gennaio BIATHLON Europei Duszniki Zdroj (Polonia) 26 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (slalom maschile) Schladming (Austria) 26 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (gigante femminile) Kronplatz (Italia) 26-28 gennaio SCI VELOCITA’ Mondiali Vars (Francia) 26-31 gennaio BOXE Campionati Italiani Avellino (Italia) 27 gennaio ATLETICA LEGGERA World Indoor Tour Cottbus (Germania) 27 gennaio CALCIO Coppa Italia, quarti di finale Varie sedi 27-31 gennaio BADMINTON World Tour Finals Sede da definire 28 gennaio CICLISMO Trofeo Calvia Spagna 28-31 gennaio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Seefeld (Austria) 28-31 gennaio GOLF PGA Tour – Farmers Insurance Open San Diego (USA) 28-31 gennaio GOLF European Tour – Dubai Desert Classic Dubai (Emirati Arabi Uniti) 28-31 gennaio MULTISPORT X-Games Aspen (USA) 28-31 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls, aerials) Calgary (Canada) 28-31 gennaio TUFFI Grand Prix Rostock (Germania) 29 gennaio ATLETICA LEGGERA World Indoor Tour Karlsruhe (Germania) 29 gennaio CICLISMO Trofeo Serra Tramuntana Spagna 29-31 gennaio SPEED SKATING Coppa del Mondo Heerenveen (Paesi Bassi) 29-31 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Feldberg (Germania) 29-31 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo Willingen (Germania) 29-31 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Titisee-Neustadt (Germania) 30 gennaio CICLISMO Trofeo Port d’Andratx Spagna 30 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PSL) Mosca (Russia) 30-31 gennaio CICLOCROSS Mondiali Ostenda (Belgio) 30-31 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (discesa e superG femminile) Garmisch (Germania) 30-31 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (2 slalom maschili) Chamonix (Francia) 30-31 gennaio SCI DI FONDO Coppa del Mondo (15/10 km tc; sprint tc) Falun (Svezia) 30-31 gennaio MOTORSPORT 24 Ore di Daytona Daytona (USA) 30-31 gennaio VOLLEY Coppa Italia (maschile) – Final Four Bologna (Italia) 31 gennaio CICLISMO Trofeo Palma Spagna 31 gennaio CICLISMO GP de la Marseillaise Francia 31 gennaio IPPICA Grand Prix d’Amerique Vincennes (Francia) 31 gennaio – 6 febbraio TENNIS ATP 250 Melbourne 1 Melbourne (Australia) 32 gennaio – 6 febbraio TENNIS ATP 250 Melbourne 2 Melbourne (Australia) FEBBRAIO Febbraio (date da definire) BASKET Coppa Intercontinentale Argentina (sede da definire) 1-5 febbraio TENNIS ATP Cup Melbourne (Australia) 1-6 febbraio TENNIS WTA 500 Melbourne 1 Melbourne (Australia) 1-6 febbraio TENNIS WTA 500 Melbourne 2 Melbourne (Australia) 1-11 febbraio CALCIO Mondiale per Club Qatar 1-14 febbraio BOB Mondiali Altenberg (Germania) 2 febbraio ATLETICA LEGGERA World Indoor Tour Banska Bystrica (Slovacchia) 2-6 febbraio CICLISMO Saudi Tour Arabia Saudita 2-7 febbraio SLITTINO Mondiali Whistler (Canada) 2-12 febbraio SURF Santa Cruz Pro Santa Cruz (USA) 3 febbraio CALCIO Coppa Italia, semifinali (andata) Varie sedi 3-6 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Mammoth Resort (USA) 3-6 febbraio SNOWBOARD Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Mammoth Resort (USA) 3-7 febbraio CICLISMO Etoile de Besseges Francia 3-7 febbraio CICLISMO Volta a la Comunitat Valenciana Spagna 4 febbraio BASKET FEMMINILE Qualificazioni Europei 2021 – Italia-Danimarca Sede da definire 4-6 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls, aerials) Deer Valley (USA) 4-7 febbraio GOLF PGA Tour – Waste Management Open Scottsdale (USA) 4-7 febbraio GOLF European Tour – Saudi International King Abdullah City (Arabia Saudita) 5-6 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (superG e discesa maschile) Garmisch (Germania) 5-7 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Bakuriani (Georgia) 5-7 febbraio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo Hinzenbach (Austria) 5-7 febbraio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Klingenthal (Germania) 5-7 febbraio TUFFI Coppa Tokyo Trieste (Italia) 5-8 febbraio CICLISMO FEMMINILE Dubai Women’s Tour Emirati Arabi Uniti 5-14 febbraio SKELETON Mondiali Altenberg (Germania) 6 febbraio BASKET FEMMINILE Qualificazioni Europei 2021 – Italia-Romania Sede da definire 6 febbraio ATLETICA LEGGERA World Indoor Tour Boston (USA) 6 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Serie A – Prima tappa Siena (Italia) 6 febbraio GINNASTICA RITMICA Serie A – Prima tappa Vicenza (Italia) 6 febbraio CICLOCROSS Noordzeecross Middelkerke Middelkerke (Belgio) 6-7 febbraio RUGBY Sei Nazioni – Prima giornata Varie sedi 6-7 febbraio SCI DI FONDO Coppa del Mondo (sprint tl; sprint a squadre) Ulricehamn (Svezia) 6-7 febbraio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS, PSL) Bannoye (Russia) 7 febbraio CICLOCROSS Krawatencross Lille Lille (Francia) 7 febbraio CICLISMO FEMMINILE Vuelta CV Feminas Spagna 7 febbraio FOOTBALL AMERICANO Super Bowl Tampa (USA) 7-21 febbraio PENTATHLON Mondiali U19/U17 Alessandria d’Egitto (Egitto) 8-14 febbraio SCI DI FONDO Mondiali Juniores/Under 23 Vuokatti (Finlandia) 8-21 febbraio SCI ALPINO Mondiali Cortina d’Ampezzo (Italia) 8-21 febbraio TENNIS Australian Open Melbourne (Australia) 9 febbraio ATLETICA LEGGERA World Indoor Tour Lievin (Francia) 9-14 febbraio CICLISMO Tour of Oman Oman 9-14 febbraio CICLISMO SU PISTA Sei Giorni di Berlino Berlino (Germania) 10 febbraio CALCIO Coppa Italia, semifinali (ritorno) Varie sedi 10-21 febbraio BIATHLON Mondiali Pokljuka (Slovenia) 11-14 febbraio BASKET Coppa Italia – Final Eight Sede da definire (Italia) 11-14 febbraio CICLISMO Tour de la Provence Francia 11-14 febbraio GOLF PGA Tour – AT&T Pebble Beach Pro-Am Pebble Beach (USA) 11-14 febbraio SPEED SKATING Mondiali Heerenveen (Paesi Bassi) 12-13 febbraio CICLISMO Vuelta a la Murcia Spagna 12-14 febbraio SLITTINO Europei juniores Laas (Italia) 13 febbraio ATLETICA LEGGERA World Indoor Tour New York (USA) 13 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (aerials) Raubichi (Bielorussia) 13-14 febbraio TRAMPOLINO ELASTICO Coppa del Mondo Baku (Azerbaijan) 13-14 febbraio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) PyeongChang (Corea del Sud) 13-14 febbraio RUGBY Sei Nazioni – Seconda giornata Varie sedi 14 febbraio CICLOCROSS Trofee Brussels Bruxelles (Belgio) 14 febbraio CICLISMO Clasica de Almeria Spagna 14 febbraio NASCAR Nascar Daytona (USA) 15-21 febbraio TENNIS WTA 250 Melbourne Melbourne (Australia) 16-17 febbraio CALCIO Champions League, ottavi di finale (andata) Varie sedi 17 febbraio ATLETICA LEGGERA World Indoor Tour Torun (Polonia) 17-21 febbraio CICLISMO Vuelta del Porvenir Argentina 17-21 febbraio CICLISMO Vuelta a Andalucia Spagna 17-21 febbraio CICLISMO Volta ao Algarve Portogallo 18 febbraio CALCIO Europa League, sedicesimi di finale (andata) Varie sedi 18 febbraio BASKET Qualificazioni Europei 2022 – Italia-Macedonia Perm (Russia) 18-20 febbraio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile/femminile) Rasnov (Romania) 18-21 febbraio GOLF PGA Tour – The Genesis Invitational Palisades (USA) 18-21 febbraio CICLISMO FEMMINILE Vuelta Comunitat Valenciana Spagna 18-31 febbraio EQUITAZIONE Coppa del Mondo dressage Neumuenster (Germania) 19 febbraio BASKET Qualificazioni Europei 2022 – Italia-Estonia Perm (Russia) 19-21 febbraio CICLISMO Tour des Alpes Maritimes Francia 19-21 febbraio MOTOGP Test 1 Sepang (Malesia) 19-21 febbraio TUFFI Campionati Italiani di categoria Bolzano (Italia) 19-21 febbraio SPEED SKATING Mondiali juniores Hachinohe (Giappone) 20 febbraio GINNASTICA RITMICA Serie A – Seconda tappa Desio (Italia) 20-21 febbraio ATLETICA LEGGERA Campionati Italiani Indoor Ancona (Italia) 20-21 febbraio SCI DI FONDO Coppa del Mondo (sprint tc; 10/15 km tl) Nove Mesto (Repubblica Ceca) 20-28 febbraio TENNIS ATP 250 Cordoba Cordoba (Argentina) 21 febbraio BASKET Qualificazioni Europei 2022 – Italia-Macedonia Perm (Russia) 21 febbraio NASCAR Nascar Daytona (USA) 21 febbraio CICLISMO GP Velo Alanya Turchia 21 febbraio CICLISMO FEMMINILE GP Velo Alanya Turchia 21-27 febbraio CICLISMO UAE Tour Emirati Arabi Uniti 21-28 febbraio CICLISMO Tour du Rwanda Rwanda 21-28 febbraio TENNIS ATP 250 Montpellier Montpellier (Francia) 22 febbraio – 5 marzo TIRO A VOLO Coppa del Mondo Il Cairo (Egitto) 22 febbraio – 7 marzo SCI DI FONDO Mondiali Oberstdorf (Germania) 22 febbraio – 7 marzo SALTO CON GLI SCI Mondiali Oberstdorf (Germania) 22 febbraio – 7 marzo COMBINATA NORDICA Mondiali Oberstdorf (Germania) 23-24 febbraio CALCIO Champions League, ottavi di finale (andata) Varie sedi 24 febbraio ATLETICA LEGGERA World Indoor Tour Madrid (Spagna) 24-28 febbraio SLITTINO Coppa del Mondo PyeongChang (Corea del Sud) 25 febbraio CALCIO Europa League, sedicesimi di finale (ritorno) Varie sedi 25-28 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo di specialità Cottbus (Germania) 25-28 febbraio GOLF World Golf Championship (Mexico Championship) Città del Messico (Messico) 25-28 febbraio GOLF PGA Tour – Puerto Rico Open Rio Grande (Porto Rico) 26-28 febbraio HOCKEY PISTA Coppa Italia – Final Eight Sede da definire (Italia) 26 febbraio – 8 marzo TIRO A SEGNO Europei 10 metri Lohja (Finlandia) 27 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Serie A – Seconda tappa Ancona (Italia) 27 febbraio CICLISMO Omloop Het Nieuwsblad Belgio 27 febbraio CICLISMO FEMMINILE Omloop Het Nieuwsblad Belgio 27 febbraio CICLISMO Royal Bernard Drrome Classic Francia 27-28 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (2 giganti maschili) Bansko (Bulgaria) 27-28 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (discesa e superG femminile) Val di Fassa (Italia) 27-28 febbraio NUOTO Meeting di Milano Milano (Italia) 27-28 febbraio RUGBY Sei Nazioni – Terza giornata Varie sedi 27 febbraio – 7 marzo BIATHLON Mondiali youth/junior Obertillach (Austria) 27 febbraio – 7 marzo TENNIS ATP 500 Rotterdam Rotterdam (Paesi Bassi) 27 febbraio – 7 marzo TENNIS ATP 250 Buenos Aires Buenos Aires (Argentina) 28 febbraio NASCAR Nascar Miami (USA) 28 febbraio CICLISMO Kuurne-Bruxelles-Kuurne Belgio 28 febbraio CICLISMO Faun-Ardèche Classic Francia 28 febbraio CICLISMO International Rhodes GP Grecia MARZO Marzo/Giugno SCACCHI Torneo dei Candidati Sede da definire 2 marzo CICLISMO Le Samyn Belgio 2 marzo CICLISMO FEMMINILE Le Samyn Belgio 2-4 marzo F1 Test Barcellona (Spagna) 3 marzo CICLISMO Trofeo Laigueglia Italia 3 marzo CICLISMO Trofej Umag Croazia 4-7 marzo GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo di specialità Baku (Azerbaijan) 4-7 marzo ATLETICA LEGGERA Europei Indoor Torun (Polonia) 4-7 marzo GOLF PGA Tour – Arnold Palmer Invitational Orlando (USA) 4-7 marzo GOLF European Tour – Oman Open Muscat (Oman) 4-7 marzo LOTTA Ranking Series Roma (Italia) 4-7 marzo BIATHLON Coppa del Mondo (staffette, sprint, inseguimento) Nove Mesto (Repubblica Ceca) 4-7 marzo NUOTO SINCRONIZZATO World Series Tokyo (Giappone) 5-7 marzo BASKET FEMMINILE Coppa Italia – Final Eight Sede da definire (Italia) 5-7 marzo CICLISMO International Tour of Rhodes Grecia 5-7 marzo TUFFI Campionati Italiani primaverili Torino (Italia) 5-7 marzo TUFFI World Series Sede da definire 5-14 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (halfpipe, Big Air, slopestyle) Calgary (Canada) 5-14 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle, Big Air) Calgary (Canada) 6 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Rogla (Slovenia) 6 marzo CICLISMO Strade Bianche Italia 6 marzo CICLISMO FEMMINILE Strade Bianche Italia 6 marzo GINNASTICA RITMICA Serie A – Terza tappa Fabriano (Italia) 6-7 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (discesa e superG maschile) Kvitfjell (Norvegia) 6-7 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (gigante e slalom femminile) Jasna (Slovacchia) 6-7 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls) Tazawako (Giappone) 6-13 marzo TENNIS ATP 250 Doha Doha (Qatar) 6-14 marzo TENNIS ATP 250 Santiago Santiago del Cile (Cile) 6-21 marzo VELA America’s Cup Auckland (Nuova Zelanda) 7 marzo INDYCAR Indycar St. Petersburg (USA) 7 marzo NASCAR Nascar Las Vegas (USA) 7 marzo CICLISMO GP Industria & Artigianato Italia 7 marzo CICLISMO Trofej Porec Croazia 7-13 marzo VELA Europei RS:X Viilamoura (Portogallo) 7-14 marzo CICLISMO Parigi-Nizza Francia 7-14 marzo TENNIS ATP Marsiglia Marsiglia (Francia) 8-13 marzo VELA Mondiali 470 Vilamoura (Portogallo) 9-10 marzo CALCIO Champions League, ottavi di finale (ritorno) Varie sedi 9-23 marzo BASEBALL World Classic Cina Taipei/Giappone/USA 10 marzo PALLAMANO Qualificazioni Europei maschili – Bielorussia-Italia Sede da definire 10-12 marzo MOTOGP Test 2 Losail (Qatar) 10-13 marzo GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo di specialità Doha (Qatar) 10-16 marzo CICLISMO Tirreno-Adriatico Italia 11 marzo CALCIO Europa League, ottavi di finale (andata) Varie sedi 11-14 marzo CICLISMO Istrian Spring Trophy Croazia 11-14 marzo GOLF PGA Tour – The Players Championship Ponte Vedra (USA) 11-14 marzo GOLF PGA Tour – Qatar Masters Doha (Qatar) 11-14 marzo COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Oslo (Norvegia) 11-14 marzo BIATHLON Coppa del Mondo (sprint, inseguimento, staffette) Nove Mesto (Repubblica Ceca) 11-14 marzo EQUITAZIONE Coppa del Mondo dressage s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) 12-13 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (2 slalom femminili) Are (Svezia) 12-13 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Sunny Valley (Russia) 12-14 marzo SCI DI FONDO Coppa del Mondo (sprint tc; 30/50 km) Oslo (Norvegia) 12-14 marzo SHORT TRACK Mondiali Rotterdam (Paesi Bassi) 12-21 marzo SALTO CON GLI SCI Raw Air Tournament (maschile) Oslo/Lillehammer/Trondheim/Vikersund (Norvegia) 12-21 marzo SALTO CON GLI SCI Raw Air Tournament (femminile) Norvegia/Russia 13 marzo CICLISMO Ronde van Drethe Paesi Bassi 13-14 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (gigante e slalom maschile) Kranjska Gora (Slovenia) 13-14 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls, aerials) Almaty (Kazakhstan) 13-14 marzo ATLETICA LEGGERA Coppa Europa di lanci invernali Leiria (Portogallo) 13-14 marzo RUGBY Sei Nazioni – Quarta giornata Varie sedi 13-20 marzo TENNIS ATP 500 Acapulco Acapulco (Messico) 13-20 marzo TENNIS ATP 500 Dubai Dubai (Emirati Arabi Uniti) 14 marzo RUGBY Coppa Italia – Finale Sede da definire 14 marzo CICLISMO Paris-Troyes Francia 14 marzo CICLISMO FEMMINILE Ronde van Drethe Paesi Bassi 14 marzo NASCAR Nascar Phoenix (USA) 14-18 marzo CICLISMO Tour de Taiwan Cina Taipei 16-17 marzo CALCIO Champions League, ottavi di finale (ritorno) Varie sedi 17 marzo CICLISMO Danilith Nokere Koerse Belgio 17 marzo CICLISMO FEMMINILE Danilith Nokere Koerse Belgio 17-21 marzo CICLISMO Olympia’s Tour Paesi Bassi 17-21 marzo CICLISMO Volta ao Alentejo Portogallo 17-21 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo – Finali Lenzerheide (Svizzera) 17 marzo – 3 aprile TENNISTAVOLO World Tour – Prima bolla Sede da definire (Medio Oriente) 18 marzo CALCIO Europa League, ottavi di finale (ritorno) Varie sedi 18 marzo CICLISMO GP de Denain Francia 18-19 marzo TIRO A VOLO Coppa del Mondo New Delhi (India) 18-21 marzo EQUITAZIONE Coppa del Mondo salto ostacoli Lipsia (Germania) 18-21 marzo GOLF PGA Tour – The Honda Classic Palm Beach Garden (USA) 18-21 marzo GOLF European Tour – Kenya Open Nairobi (Kenya) 18-21 marzo LOTTA Preolimpico Europeo Budapest (Ungheria) 18-21 marzo BIATHLON Coppa del Mondo (sprint, inseguimento, mass start) Oslo (Norvegia) 18-21 marzo NUOTO SINCRONIZZATO Campionati Italiani primaverili Riccione (Italia) 18-21 marzo LOTTA Torneo europeo qualificazione olimpica Budapest (Ungheria) 18-29 marzo TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Nuova Delhi (India) 19 marzo PALLAMANO Qualificazioni Mondiali femminili – Austria-Italia Sede da definire 19 marzo CICLISMO Bredene Koksije Classic Belgio 19-21 marzo F1 GP Australia Melbourne (Australia) 19-21 marzo COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Schonach (Germania) 19-21 marzo TUFFI World Series Kazan (Russia) 20 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Veysonnaz (Svizzera) 20 marzo CICLISMO Milano-Sanremo Italia 20 marzo GINNASTICA RITMICA Serie A – Finale Sede da definire (Italia) 20 marzo RUGBY Sei Nazioni – Quinta giornata Varie sedi 20-21 marzo TRIATHLON Coppa del Mondo Miyazaki (Giappone) 20-21 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (PSL) Berchtesgaden (Germania) 20-21 marzo GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo all-around Stoccarda (Germania) 20-28 marzo CURLING Mondiali femminili Schaffhausen (Svizzera) 21 marzo PALLAMANO Qualificazioni Mondiali femminili – Italia-Kosovo Sede da definire 21 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Veysonnaz (Svizzera) 21 marzo CICLISMO Ronde d’Aix Francia 21 marzo CICLISMO FEMMINILE Trofeo Alfredo Binda Italia 21 marzo NASCAR Nascar Atlanta (USA) 22-28 marzo CICLISMO Volta Ciclista a Catalunya Spagna 22-28 marzo CICLISMO Tour de Normandie Francia 22-28 marzo PATTINAGGIO ARTISTICO Mondiali Stoccolma (Svezia) 22 marzo – 4 aprile TENNIS ATP Masters 1000 Miami Miami (USA) 23 marzo VOLLEY CEV Cup (maschile) – Finale Sede da definire 23 marzo VOLLEY CEV Cup (femminile) – Finale Sede da definire 23-27 marzo CICLISMO Settimana Coppi e Bartali Italia 24 marzo CICLISMO AG Driedaagse Brugge-De Panne Belgio 24 marzo CICLISMO FEMMINILE AG Driedaagse Brugge-De Panne Belgio 24 marzo VOLLEY Challenge Cup (maschile) – Finale Sede da definire 24 marzo VOLLEY Challenge Cup (femminile) – Finale Sede da definire 24-25 marzo CALCIO Qualificazioni Mondiali 2022 Varie sedi 24-28 marzo PENTATHLON Coppa del Mondo Budapest (Ungheria) 24-28 marzo GOLF World Golf Championship (Dell Match Play) Austin (USA) 24-31 marzo CALCIO Europei Under 21 – Fase a gironi Ungheria/Slovenia 25-27 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (slopestyle) Silvaplana (Svizzera) 25-27 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (slopestyle) Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) 25-28 marzo GOLF PGA Tour – Corales Puntacana Championship Punta Cana (Repubblica Dominicana) 25-28 marzo SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo Planica (Slovenia) 26 marzo CICLISMO E3 Saxo Bank Classic Belgio 26-28 marzo SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Chaikovsky (Russa) 26-28 marzo F1 GP Bahrain Sakhir (Bahrain) 26-28 marzo MOTOGP GP Qatar Losail (Qatar) 26-28 marzo PARKOUR Mondiali Hiroshima (Mondiali) 26-28 marzo TUFFI World Series Montreal (Canada) 26 marzo – 3 aprile VELA Trofeo Princesa Sofia Palma (Spagna) 27 marzo CICLISMO Classic Loire Atlantique Francia 27 marzo GINNASTICA ARTISTICA Serie A – Terza tappa Napoli (Italia) 27 marzo GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo all-around Birmingham (Gran Bretagna) 27-28 marzo CALCIO Qualificazioni Mondiali 2022 Varie sedi 27-31 marzo NUOTO Campionati Italiani Riccione (Italia) 28 marzo CICLISMO Gand-Wevelgem Belgio 28 marzo CICLISMO FEMMINILE Gand-Wevelgem Belgio 28 marzo CICLISMO Cholet-Pays de la Loire Francia 28 marzo CICLISMO GP Adria Mobil Slovenia 28 marzo NASCAR Nascar Bristol (USA) 30-31 marzo CALCIO Qualificazioni Mondiali 2022 Varie sedi 31 marzo CICLISMO Dwars door Vlaanderen Belgio 31 marzo CICLISMO FEMMINILE Dwars door Vlaanderen Belgio 31 marzo – 3 aprile CICLISMO Giro di Sicilia Italia 31 marzo – 5 aprile EQUITAZIONE Coppa del Mondo salto ostacoli – Finali Goteborg (Svezia) 31 marzo – 5 aprile EQUITAZIONE Coppa del Mondo dressage – Finali Goteborg (Svezia) 31 marzo – 5 aprile HOCKEY PRATO Euro Hockey League maschile – Final 12 Sede da definire APRILE Aprile (date da definire) BOXE Mondiali giovanili Kielce (Polonia) Aprile (date da definire) HOCKEY GHIACCIO ICE Hockey League – Finale playoff Varie sedi Aprile (date da definire) HOCKEY GHIACCIO Alps League – Finale playoff Varie sedi Aprile/Maggio (date da definire) CALCIO A 5 Champions League – Final Eight Sede da definire Aprile/Maggio (date da definire) VOLLEY Finale Scudetto (maschile) Varie sedi (Italia) Aprile/Maggio (date da definire) VOLLEY Finale Scudetto (femminile) Varie sedi (Italia) Aprile/Maggio (date da definire) PALLANUOTO Finali Scudetto (maschile/femminile) Sede da definire (Italia) 1° aprile CALCIO Europa League, quarti di finale (andata) Varie sedi 1-4 aprile GOLF PGA Tour – Valero Texas Open San Antonio (USA) 1-4 aprile GOLF FEMMINILE ANA Inspiration Rancho Mirage (USA) 1-5 aprile HOCKEY PRATO Euro Hockey League femminile – Final 8 Sede da definire 1-6 aprile CICLISMO Cup Tour of Thailand Thailandia 1-11 aprile SURF Rip Curl Pro Bells Beach Bells Beach (Australia) 2 aprile CICLISMO La Route Adelie de Vitré Francia 3 aprile CICLISMO Volta Limburg Classic Paesi Bassi 3 aprile CICLISMO Gran Premio Miguel Indurain Spagna 3 aprile MOTOCROSS GP Oman Muscat (Oman) 3-11 aprile CURLING Mondiali maschili Ottawa (Canada) 3-11 aprile SOLLEVAMENTO PESI Europei Mosca (Russia) 4 aprile ATLETICA LEGGERA Maratona di Istanbul Istanbul (Turchia) 4 aprile CICLISMO Giro delle Fiandre Belgio 4 aprile CICLISMO FEMMINILE Giro delle Fiandre Belgio 5-7 aprile CANOTTAGGIO Qualificazioni olimpiche (Europa) Varese (Italia) 5-9 aprile CICLISMO SU PISTA Mondiali juniores Il Cairo (Egitto) 5-10 aprile CICLISMO Giro dei Paesi Baschi Spagna 6-7 aprile CALCIO Champions League, quarti di finale (andata) Varie sedi 6-9 aprile CICLISMO Circuit Cycliste Sarthe Francia 6-10 aprile CICLISMO Tour of Malaysia Malesia 7 aprile CICLISMO Scheldeprijs Belgio 7 aprile CICLISMO FEMMINILE Scheldeprijs Belgio 7-11 aprile PENTATHLON Coppa del Mondo Sofia (Bulgaria) 7-11 aprile HOCKEY PISTA Torneo di Montreux Montreux (Svizzera) 8-10 aprile CICLISMO FEMMINILE Cup Tour of Thailand Thailandia 8-11 aprile TAEKWONDO Europei Sofia (Bulgaria) 8-11 aprile CICLISMO Circuit des Ardennes International Francia 8-11 aprile GOLF Masters Tournament Augusta (USA) 9-11 aprile GINNASTICA RITMICA Coppa del Mondo Sofia (Bulgaria) 9-11 aprile MOTOGP GP Argentina Termas de Rio Hondo (Argentina) 9-11 aprile BASKET FEMMINILE Eurocup – Final Four Sede da definire 9-11 aprile F1 GP Cina Shanghai (Cina) 9-11 aprile CANOTTAGGIO Europei Varese (Italia) 10 aprile NASCAR Nascar Martinsville (USA) 11 aprile ATLETICA LEGGERA Maratona di Milano Milano (Italia) 11 aprile INDYCAR Indycar Barber Motorsports Park (USA) 11 aprile CICLISMO Klasika Primavera de Amorebieta Spagna 11 aprile CICLISMO Parigi-Roubaix Francia 11 aprile CICLISMO FEMMINILE Parigi-Roubaix Francia 11-18 aprile CICLISMO Giro di Turchia Turchia 13 aprile CICLISMO Paris-Camembert Francia 13-14 aprile CALCIO Champions League, quarti di finale (ritorno) Varie sedi 13 aprile – 16 maggio TENNISTAVOLO World Tour – Seconda bolla Sede da definire (Cina) 14 aprile CICLISMO Freccia del Brabante Francia 14 aprile CICLISMO FEMMINILE Freccia del Brabante Francia 14-18 aprile CICLISMO Tour du Loir et Cher Francia 15 aprile CALCIO Europa League, quarti di finale (ritorno) Varie sedi 15-18 aprile GOLF PGA Tour – RBC Heritage Head Island (USA) 15-18 aprile GOLF European Tour – Tenerife Open Tenerife (Spagna) 15-18 aprile PENTATHLON Coppa del Mondo Sofia (Bulgaria) 15-18 aprile PATTINAGGIO ARTISTICO ISU World Team Trophy Osaka (Giappone) 16-17 aprile ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Meiringen (Svizzera) 16-17 aprile PALLANUOTO Trofeo LEN femminile – Final Four Sede da definire 16-18 aprile MOTOGP GP Americhe Austin (USA) 16-18 aprile GINNASTICA RITMICA Coppa del Mondo Tashkent (Uzbekistan) 16-18 aprile BASKET FEMMINILE Eurolega – Final Four Sede da definire 16-27 aprile TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Changwon (Corea del Sud) 16-27 aprile TIRO A VOLO Coppa del Mondo Changwon (Corea del Sud) 17-18 aprile TRIATHLON Coppa del Mondo Huatulco (Messico) 17-24 aprile VELA Semaine Olympique Française Hyeres (Francia) 17 aprile – 3 maggio SNOOKER Mondiali Sheffield (Gran Bretagna) 18 aprile NASCAR Nascar Richmond (USA) 18 aprile CICLISMO FEMMINILE Grand Prix Feminin de Chambéry Francia 18 aprile CICLISMO Adriatic Race Montenegro 18 aprile CICLISMO Amstel Gold Race Paesi Bassi 18 aprile CICLISMO FEMMINILE Amstel Gold Race Paesi Bassi 18-23 aprile TUFFI Coppa del Mondo Tokyo (Giappone) 19-23 aprile CICLISMO Tour of the Alps Italia 19-25 aprile TIRO CON L’ARCO Coppa del Mondo Città del Guatemala (Guatemala) 19-25 aprile LOTTA Europei Varsavia (Polonia) 19-26 aprile SURF Boos Mobile Margaret River Pro River Pro (Australia) 21 aprile CICLISMO Freccia Vallone Belgio 21 aprile CICLISMO FEMMINILE Freccia Vallone Belgio 21-25 aprile GINNASTICA ARTISTICA Europei Basilea (Svizzera) 22-25 aprile CICLISMO SU PISTA Coppa del Mondo Newport (Gran Bretagna) 22-25 aprile RALLY Rally di Croazia Croazia 22-25 aprile GOLF PGA Tour – Zurich Classic New Orleans (USA) 22-25 aprile GOLF European Tour – Gran Canaria Open Sede da definire (Spagna) 22-26 aprile BOXE Preolimpico Europeo Londra (Gran Bretagna) 23-24 aprile TRAMPOLINO ELASTICO Coppa del Mondo Brescia (Italia) 23-25 aprile SUPERBIKE GP Olanda Assen (Paesi Bassi) 23-25 aprile BASKET Europe Cup – Final Four Sede da definire 23-25 aprile F1 GP da definire Sede da definire 24 aprile PALLANUOTO Eurocup – Finale d’andata Sede da definire 24-25 aprile MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (DHI) Maribor (Slovenia) 24 aprile – 1 maggio CURLING Mondiali doppio misto Sede da definire 25 aprile CICLISMO Liegi-Bastogne-Liegi Belgio 25 aprile CICLISMO FEMMINILE Liegi-Bastogne-Liegi Belgio 25 aprile MOTOCROSS GP d’Italia Sede da definire (Italia) 25 aprile NASCAR Nascar Talladega (USA) 25 aprile – 1 maggio CICLISMO Tour de Romandie Svizzera 26-30 aprile TIRO A SEGNO Test Event Olimpico Tokyo (Giappone) 26 aprile – 2 maggio PALLANUOTO World League femminile – Super Final Sede da definire 27-28 aprile CALCIO Champions League, semifinali (andata) Varie sedi 27 aprile – 5 maggio BASKET Eurocup – Finale (al meglio delle 3) Varie sedi 28 aprile PALLAMANO Qualificazioni Europei maschili – Italia-Bielorussia Sede da definire 28 aprile CICLISMO FEMMINILE Tour of the Gila USA 28 aprile – 1 maggio SQUASH Europei a squadre Helsinki (Finlandia) 28 aprile – 2 maggio CICLISMO Tour of the Gila USA 29 aprile CALCIO Europa League, semifinali (andata) Varie sedi 29 aprile – 2 maggio TRAMPOLINO ELASTICO Europei Sochi (Russia) 29 aprile – 2 maggio GOLF PGA Tour – Valspar Championship Palm Harbor (USA) 29 aprile – 2 maggio GOLF European Tour – Portugal Masters Vilamoura (Portogallo) 29 aprile – 9 maggio CANOA SLALOM Europei (validi come qualificazione olimpica) Ivrea (Italia) 30 aprile – 1 maggio PALLANUOTO Eurolega femminile – Final Four Sede da definire 30 aprile – 2 maggio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Wujiang (Cina) 30 aprile – 2 maggio MOTOGP GP Spagna Jerez de la Frontera (Spagna) 30 aprile -2 maggio CICLISMO Vuelta Asturia Spagna 30 aprile – 2 maggio CICLISMO Festival Elsy Jacobs Lussemburgo 30 aprile – 2 maggio TUFFI Grand Prix Windsor (Canada) 30 aprile – 2 maggio CANOTTAGGIO Coppa del Mondo Zagabria (Croazia) 30 aprile – 8 maggio VELA Europei 470 Hyeres (Francia) MAGGIO Maggio (date da definire) CALCIO Europei Under 17 Cipro Maggio (date da definire) CALCIO FEMMINILE Europei Under 17 Far Oer Maggio/Giugno (date da definire) CALCIO A 5 Finale Scudetto Varie sedi Maggio /Giugno (date da definire) BASKET Finale Scudetto Varie sedi 1° maggio CICLISMO Eschborn-Francoforte Germania 1° maggio VOLLEY Champions League (maschile) – Finale Sede da definire 1° maggio VOLLEY Champions League (femminile) – Finale Sede da definire 1-2 maggio ATLETICA LEGGERA Mondiali di staffette (World Relays) Chorzow (Polonia) 1-2 maggio INDYCAR Indycar Texas Motor Speedway (USA) 2 maggio ATLETICA LEGGERA Campionati Italiani 10000 metri Molfetta (Italia) 2 maggio NASCAR Nascar Kansas (USA) 2 maggio PALLAMANO Qualificazioni Europei maschili – Norvegia-Italia Sede da definire 3-13 maggio SURF Corona Open Gold Coast Gold Coast (Australia) 4 maggio GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo all-around Tokyo (Giappone) 4-5 maggio CALCIO Champions League, semifinali (ritorno) Varie sedi 4-8 maggio CICLISMO FEMMINILE Bretagne Ladies Tour Francia 4-9 maggio CICLISMO 4 Giorni di Dunkerque Francia 4-12 maggio VELA Finn Gold Cup Porto (Portogallo) 6 maggio CALCIO Europa League, semifinali (ritorno) Varie sedi 6-8 maggio CICLISMO FEMMINILE Tour of Chongming Island Cina 6-9 maggio CICLISMO Vuelta a la Comunidad de Madrid Spagna 6-9 maggio GOLF PGA Tour – Wells Fargo Championship Charlotte (USA) 6-9 maggio GOLF European Tour – Evento da definire Sede da definire 6-9 maggio BASKET Champions League – Final Eight Sede da definire 6-9 maggio LOTTA Qualificazione mondiale Olimpiadi Sofia (Bulgaria) 6-16 maggio BASKET FEMMINILE Finale Scudetto Varie sedi 7-8 maggio TAEKWONDO Torneo europeo di qualificazione olimpica Sofia (Bulgaria) 7-9 maggio CICLISMO CCC Tour Polonia 7-9 maggio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Seoul (Corea del Sud) 7-9 maggio GINNASTICA RITMICA Coppa del Mondo Baku (Azerbaijan) 7-9 maggio SUPERBIKE GP Portogallo Estoril (Portogallo) 7-9 maggio F1 GP Spagna Barcellona (Spagna) 7-17 maggio TIRO A VOLO Coppa del Mondo Lonato (Italia) 8 maggio PALLANUOTO Eurocup – Finale di ritorno Sede da definire 8-9 maggio TRIATHLON Coppa del Mondo Osaka (Giappone) 8-9 maggio GINNASTICA ARTISTICA Serie A – Finale Napoli (Italia) 8-9 maggio MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (XCO) Albstadt (Germania) 8-30 maggio CICLISMO Giro d’Italia Italia 9 maggio CICLISMO Freccia delle Ardenne Belgio 9 maggio ATLETICA LEGGERA Continental Tour Tokyo (Giappone) 9 maggio NASCAR Nascar Darlington (USA) 9-12 maggio CANOA VELOCITA’ Qualificazioni olimpiche Szeged (Ungheria) 10-14 maggio NUOTO SINCRONIZZATO Europei Budapest (Ungheria) 10-23 maggio NUOTO DI FONDO Europei Budapest (Ungheria) 10-23 maggio TUFFI Europei Budapest (Ungheria) 11 maggio ATLETICA LEGGERA Continental Tour Nanjing (Cina) 11 maggio – 10 giugno VOLLEY Nations League (femminile) – Fase preliminare Varie sedi 12-15 maggio GOLF European Tour – British Masters Sutton Coldfield (Gran Bretagna) 12-16 maggio CICLISMO Giro d’Ungheria Ungheria 13 maggio CICLISMO Circuit de Wallonie Belgio 13-16 maggio CICLISMO SU PISTA Coppa del Mondo Hong Kong (Cina) 13-16 maggio GOLF PGA Tour – AT&T Byron Nelson Ranch McKinney (USA) 13-16 maggio PENTATHLON Coppa del Mondo – Finali Seoul (Corea del Sud) 14 maggio – 13 giugno VOLLEY Nations League (maschile) – Fase preliminare Varie sedi 14-16 maggio CICLISMO FEMMINILE Itzulia Women Spagna 14-16 maggio MOTOGP GP Francia Le Mans (Francia) 14-16 maggio CANOA VELOCITA’ Coppa del Mondo Szeged (Ungheria) 14-21 maggio CANOA VELOCITA’ Qualificazioni olimpiche Barnaul (Russia) 15 maggio CICLISMO Minsk Cup Bielorussia 15 maggio INDYCAR Indycar Indianapolis (USA) 15-16 maggio MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (XCO) Nove Mesto (Repubblica Ceca) 15-16 maggio GINNASTICA RITMICA Campionati Italiani Sede da definire (Italia) 15-22 maggio VELA Europei Laser Varna (Bulgaria) 16 maggio ATLETICA LEGGERA Coppa Europa di marcia Podebrady (Repubblica Ceca) 16 maggio CALCIO FEMMINILE Champions League – Finale Goteborg (Svezia) 16 maggio MOTOCROSS GP Portogallo Agueda (Portogallo) 16 maggio NASCAR Nascar Dover (USA) 16 maggio CICLISMO Grand Prix Minsk Bielorussia 16 maggio CICLISMO Tro-Bro Léon Francia 16-18 maggio CANOTTAGGIO Qualificazione olimpica (finale) Lucerna (Svizzera) 17-23 maggio TIRO CON L’ARCO Coppa del Mondo Shanghai (Cina) 17-23 maggio NUOTO Europei Budapest (Ungheria) 18 maggio CICLISMO FEMMINILE Durango-Durango Spagna 19 maggio ATLETICA LEGGERA Continental Tour Ostrava (Repubblica Ceca) 19 maggio CALCIO Coppa Italia – Finale Roma (Italia) 19-24 maggio CICLISMO Giro di Norvegia Norvegia 20-23 maggio CICLISMO FEMMINILE Vuelta a Burgos Spagna 20-23 maggio GOLF PGA Championship Kiawah Island (USA) 20-23 maggio RALLY Rally di Portogallo Portogallo 20-23 maggio F1 GP Montecarlo Monaco (Monaco) 21 maggio RUGBY Challenge Cup – Finale Marsiglia (Francia) 21-23 maggio CANOA VELOCITA’ Coppa del Mondo Barnaul (Russia) 21-23 maggio GINNASTICA RITMICA World Challenge Cup Portimao (Portogallo) 21-23 maggio SUPERBIKE GP Aragon Aragon (Spagna) 21-23 maggio CANOTTAGGIO Coppa del Mondo Lucerna (Svizzera) 21 maggio – 6 giugno HOCKEY GHIACCIO Mondiali Minsk (Bielorussia)/Riga (Lettonia) 22 maggio RUGBY Champions Cup – Finale Marsiglia (Francia) 22 maggio CICLISMO Veenendaal Classic Paesi Bassi 22 maggio CICLISMO Tour du Finistère Francia 22-23 maggio CANOTTAGGIO Europei juniores Monaco (Germania) 22-23 maggio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Monaco (Germania) 22-23 maggio MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (DHI) Fort William (Gran Bretagna) 23 maggio ATLETICA LEGGERA Diamond League Rabat (Marocco) 23 maggio CALCIO Serie A, ultima giornata Varie sedi 23 maggio CALCIO FEMMINILE Serie A, ultima giornata Varie sedi 23 maggio MOTOCROSS GP Olanda Oss (Paesi Bassi) 23 maggio NASCAR Nascar Austin (USA) 23 maggio CICLISMO Sakai International Criterium Giappone 23-29 maggio VELA Mondiali RS:X Qinhuangdao (Cina) 23-30 maggio CICLISMO Giro del Giappone Giappone 23-31 maggio SOLLEVAMENTO PESI Mondiali juniores Jeddah (Arabia Saudita) 23 maggio – 6 giugno TIRO A SEGNO Europei Osijek (Croazia) 23 maggio – 6 giugno TIRO A VOLO Europei (validi come qualificazione olimpica) Osijek (Croazia) 24 maggio CICLISMO Ronde Van Limburg Belgio 25-30 maggio CICLISMO FEMMINILE Thuringen Ladies Tour Germania 25-30 maggio BASEBALL Champions Cup Ostrava (Repubblica Ceca) 25-30 maggio BASEBALL CEB Cup Sénart (Francia) 26 maggio CALCIO Europa League – Finale Gdansk (Polonia) 26-30 maggio BASKET 3X3 Torneo di qualificazione olimpica Graz (Austria) 26 maggio – 5 giugno HOCKEY PISTA Finale Scudetto Varie sedi 27-29 maggio GINNASTICA AEROBICA Mondiali Baku (Azerbaijan) 27-30 maggio GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Varna (Bulgaria) 27-30 maggio GOLF PGA Tour – Charles Schwab Challenge Fort Worth (USA) 27-30 maggio GOLF European Tour – Porsche European Open Amburgo (Germania) 27-30 maggio CICLISMO Boucles de la Mayenne Francia 27-30 maggio NUOTO SINCRONIZZATO Campionati Italiani estivi Riccione (Italia) 27 maggio – 30 giugno TENNISTAVOLO World Tour – Terza bolla Sede da definire (Europa) 28 maggio ATLETICA LEGGERA Diamond League Doha (Qatar) 28-30 maggio GINNASTICA RITMICA Coppa del Mondo Pesaro (Italia) 28-30 maggio MOTOGP GP Italia Mugello (Italia) 28-30 maggio BASKET Eurolega – Final Four Colonia (Germania) 29 maggio CALCIO Champions League – Finale Istanbul (Turchia) 29 maggio RUGBY Top10 – Finale Sede da definire 29-30 maggio TRIATHLON Coppa del Mondo Arzachena (Italia) 29 maggio – 6 giugno SURF World Surfing Games El Salvador 29 maggio – 6 giugno CICLISMO Tour of Taiyuan Cina 30 maggio RUGBY FEMMINILE Serie A – Finale Sede da definire 30 maggio CICLISMO FEMMINILE RideLondon Classique Gran Bretagna 30 maggio MOTORSPORT 500 Miglia di Indianapolis Indianapolis (USA) 30 maggio MOTOCROSS GP Germania Teutschenthal (Gerrmania) 30 maggio NASCAR Nascar Charlotte (USA) 30 maggio – 6 giugno CICLISMO Giro del Delfinato Francia 31 maggio – 6 giugno CALCIO Europei Under 21 – Fase finale Ungheria/Slovenia 31 maggio – 6 giugno TIRO CON L’ARCO Europei Antalya (Turchia) 31 maggio – 6 giugno CANOA SLALOM Coppa del Mondo Markleeberg (Germania) GIUGNO Giugno (date da definire) BOXE Preolimpico Mondiale Parigi (Francia) Giugno/Luglio (date da definire) BASKET 3X3 Torneo di qualificazione olimpica Budapest (Ungheria) 2-6 giugno VELA Medemblik Regatta Medemblik (Paesi Bassi) 3-4 giugno TRIATHLON Coppa del Mondo Haeundae (Corea del Sud) 3-5 giugno PALLANUOTO Champions League maschile – Final Eight Hannover (Germania) 3-6 giugno CICLISMO SU PISTA Coppa del Mondo Cali (Colombia) 3-6 giugno GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Il Cairo (Egitto) 3-6 giugno GOLF PGA Tour – Memorial Tournament Dublin (USA) 3-6 giugno GOLF FEMMINILE US Women’s Open San Francisco (USA) 3-6 giugno RALLY Rally d’Italia Italia 3-6 giugno CANOA VELOCITA’ Europei Duisburg (Germania) 3-12 giugno CICLISMO Giro d’Italia Under 23 Italia 4 giugno ATLETICA LEGGERA Diamond League Italia (sede da definire) 4-6 giugno MOTOGP GP Catalogna Barcellona (Spagna) 4-6 giugno F1 GP Azerbaijan Baku (Azerbaijan) 4-6 giugno TUFFI GP Atleti Azzurri d’Italia Trieste (Italia) 4-6 giugno CANOTTAGGIO Coppa del Mondo Sabaudia (Italia) 5 giugno ATLETICA LEGGERA Coppa Europa 10000 metri Londra (Gran Bretagna) 5 giugno ATLETICA LEGGERA Continental Tour Kingston (Giamaica) 5 giugno CICLISMO Tacx Pro Classic Paesi Bassi 5-6 giugno CICLISMO FEMMINILE Giro di Svizzera Svizzera 6 giugno ATLETICA LEGGERA Continental Tour Hengelo (Paesi Bassi) 6 giugno NASCAR Nascar Sonoma (USA) 6-13 giugno CICLISMO Giro di Svizzera Svizzera 7-12 giugno CICLISMO FEMMINILE Women’s Tour Gran Bretagna 7-13 giugno CANOA SLALOM Coppa del Mondo Praga (Repubblica Ceca) 8 giugno CICLISMO Mont Ventoux Challenge Francia 8 giugno ATLETICA LEGGERA Continental Tour Turku (Finlandia) 8-13 giugno LOTTA Ranking Series Varsavia (Polonia) 9-13 giugno GINNASTICA RITMICA Europei Varna (Bulgaria) 9-13 giugno CICLISMO Giro del Belgio Belgio 9-13 giugno CICLISMO ZLM Tour Paesi Bassi 9-13 giugno CICLISMO Giro di Slovenia Slovenia 9-16 giugno VELA Europei Laser Under 21 Tivat (Montenegro) 10 giugno ATLETICA LEGGERA Diamond League Oslo (Norvegia) 10-13 giugno CICLISMO La Rout d’Occitanie Francia 10-13 giugno GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Osijek (Croazia) 10-13 giugno GOLF PGA Tour – RBC Canadian Open Etobicoke (Canada) 10-13 giugno GOLF European Tour – Scandinavian Mixed Goteborg (Svezia) 11-13 giugno ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Salt Lake City (USA) 11-13 giugno SUPERBIKE GP Emilia Romagna Misano (Italia) 11-13 giugno F1 GP Canada Montreal (Canada) 11-20 giugno SURF Oi Rio Pro Saquarema (Brasile) 11 giugno – 10 luglio CALCIO Copa America Argentina/Colombia 11 giugno – 11 luglio CALCIO Europei Varie sedi (Europa, tra cui Italia) 12-13 giugno TRAMPOLINO ELASTICO Campionati Italiani Sede da definire (Italia) 12-13 giugno ATLETICA LEGGERA Campionati Italiani di Società Sede da definire (Italia) 12-13 giugno MOTORSPORT 24 Ore di Le Mans Le Mans (Francia) 12-13 giugno INDYCAR Indycar Belle Isle (USA) 12-13 giugno MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (XCO-DHI) Leogang (Austria) 13 giugno MOTOCROSS GP Russia Orlyonok (Russia) 14-18 giugno CICLISMO Adriatica Ionica Race Italia 17-20 giugno GOLF US Open San Diego (USA) 17-20 giugno GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Mersin (Turchia) 17-26 giugno CICLISMO Campionati Nazionali Varie sedi 17-27 giugno BASKET FEMMINILE Europei Valencia (Spagna)/Strasburgo (Francia) 18-20 giugno MOTOGP GP Germania Sachsenring (Germania) 18-20 giugno GINNASTICA ACROBATICA Mondiali Ginevra (Svizzera) 19-20 giugno ATLETICA LEGGERA Coppa Europa Chorzow (Polonia) 20 giugno MOTOCROSS GP Lettonia Kegums (Lettonia) 20 giugno INDYCAR Indycar Road America (USA) 20 giugno NASCAR Nascar Nashville (USA) 21 giugno – 1 luglio TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Baku (Azerbaijan) 21 giugno – 2 luglio TIRO A VOLO Coppa del Mondo Baku (Azerbaijan) 22-27 giugno TIRO CON L’ARCO Coppa del Mondo (torneo pre-olimpico) Parigi (Francia) 22-27 giugno TUFFI Europei juniores Sede da definire 23-27 giugno VOLLEY Nations League (maschile) – Final Six Torino (Italia) 23-27 giugno VOLLEY Nations League (femminile) – Final Six Cina (sede da definire) 23-27 giugno VELA Kieler Woche Kiel (Germania) 24 giugno CICLISMO Giro dell’Appennino Italia 24-27 giugno CICLISMO FEMMINILE Lotto Belgium Tour Belgio 24-27 giugno ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Innsbruck (Austria) 24-27 giugno GOLF PGA Tour – Travelers Championship Cromwell (USA) 24-27 giugno GOLF European Tour – BMW International Open Monaco (Germania) 24-27 giugno GOLF Women’s PGA Championship Johns Creek (USA) 24-27 giugno RALLY Rally del Kenya Kenya 25-27 giugno ATLETICA LEGGERA Campionati Italiani Sede da definire (Italia) 25-27 giugno NUOTO Trofeo Settecolli Roma (Italia) 25-27 giugno GINNASTICA ARTISTICA Campionati Italiani Napoli (Italia) 25-27 giugno MOTOGP GP Olanda Assen (Paesi Bassi) 25-27 giugno F1 GP Francia Le Castellet (Francia) 25 giugno – 9 luglio SURF Corona Open J Bay Jeffreys Bay (Sudafrica) 26-27 giugno TRAMPOLINO ELASTICO Coppa del Mondo Coimbra (Portogallo) 26-27 giugno NASCAR Nascar Pocono (USA) 26 giugno – 1 luglio CICLISMO Giro d’Austria Austria 26 giugno – 2 luglio PALLANUOTO World League maschile – Super Final Tbilisi (Georgia) 26 giugno – 3 luglio VELA Europei Laser Radial Youth Kastela (Croazia) 26 giugno – 18 luglio CICLISMO Tour de France Francia 27 giugno CICLISMO FEMMINILE La Course by Le Tour de France Francia 27 giugno CICLISMO GP Città di Lugano Svizzera 27 giugno – 3 luglio SOFTBALL Europei Friuli Venezia Giulia (Italia) 29 giugno – 4 luglio BASKET Tornei di qualificazione olimpica Varie sedi 30 giugno ATLETICA LEGGERA Continental Tour Szekesfehervar (Ungheria) 30 giugno – 4 luglio CICLISMO Giro di Bulgaria Bulgaria 30 giugno – 5 luglio CICLISMO SU PISTA Sei Giorni delle Rose Fiorenzuola (Italia) LUGLIO Luglio (date da definire) HOCKEY PISTA Europei Sede da definire Luglio (date da definire) CALCIO Europei Under 19 Romania Luglio (date da definire) CALCIO FEMMINILE Europei Under 19 Bielorussia 1-3 luglio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Villars (Svizzera) 1-4 luglio GOLF PGA Tour – Rocket Mortgage Classic Detroit (USA) 1-4 luglio GOLF European Tour – Irish Open Thomastown (Irlanda) 1-5 luglio SQUASH Mondiali di doppio Gold Coast (Australia) 2-4 luglio GINNASTICA RITMICA World Challenge Cup Minsk (Bielorussia) 2-4 luglio SUPERBIKE GP Gran Bretagna Donington (Gran Bretagna) 2-4 luglio F1 GP Austria Spielberg (Austria) 2-4 luglio TUFFI Grand Prix Bolzano (Italia) 2-11 luglio CICLISMO FEMMINILE Giro d’Italia Italia 3-4 luglio MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (XCO-DHI) Les Gets (Francia) 3-6 luglio CICLISMO Sibiu Cycling Tour Romania 3-11 luglio BASKET Mondiali Under 19 Sede da definire 3-11 luglio BASKET FEMMINILE Europei Under 20 Sede da definire 4 luglio ATLETICA LEGGERA Diamond League Stoccolma (Svezia) 4 luglio MOTOCROSS GP Jakarta Jakarta (Indonesia) 4 luglio INDYCAR Indycar Mid-Ohio (USA) 4 luglio NASCAR Nascar Road America (USA) 4-11 luglio PENTATHLON Europei Nizhniy Novgorod (Russia) 4-11 luglio CICLISMO Tour of Qinghai Lake Cina 4-11 luglio CICLISMO Vuelta Ciclista a Venezuela Venezuela 5-11 luglio BASEBALL Europei Under 18 Macerata (Italia) 5-11 luglio VELA Mondiali juniores 49er, 49er FX, Nacra 17 Gdynia (Polonia) 6 luglio CICLISMO Trofeo Città di Brescia Italia 6-11 luglio NUOTO Europei juniores Sede da definire 7-11 luglio CANOTTAGGIO Mondiali Under 23 Racice (Repubblica Ceca) 8-11 luglio ATLETICA LEGGERA Europei Under 23 Bergen (Norvegia) 8-11 luglio GOLF PGA Tour – John Deere Classic Run Silvis (USA) 8-11 luglio GOLF European Tour – Scottish Open North Berwick (Gran Bretagna) 8-11 luglio CICLISMO FEMMINILE Baloise Ladies Tour Belgio 8-22 luglio BASKET NBA – Finals Varie sedi 9 luglio CICLISMO Chrono Kristin Armstrong USA 9 luglio CICLISMO FEMMINILE Chrono Kristin Armstrong USA 9 luglio ATLETICA LEGGERA Diamond League Monaco (Monaco) 9-11 luglio GINNASTICA RITMICA World Challenge Cup Mosca (Russia) 9-11 luglio MOTOGP GP Finlandia KymiRing (Finlandia) 9-11 luglio TUFFI Campionati Italiani estivi Sede da definire (Italia) 10 luglio – 1° agosto CALCIO Gold Cup Sede da definire 11 luglio MOTOCROSS GP Indonesia Semarang (Indonesia) 11 luglio INDYCAR Indycar Toronto (Canada) 11 luglio NASCAR Nascar Atlanta (USA) 11 luglio CICLISMO Giro del Medio Brenta Italia 11-18 luglio VELA Mondiali 470 juniores Sanremo (Italia) 12-13 luglio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Chamonix (Francia) 13 luglio ATLETICA LEGGERA Diamond League Londra (Gran Bretagna) 13-18 luglio CICLISMO Giro della Valle d’Aosta Italia 15-18 luglio ATLETICA LEGGERA Europei Under 20 Tallinn (Estonia) 15-18 luglio GOLF The Open Championship Kent (Gran Bretagna) 15-18 luglio GOLF PGA Tour – Barbasol Championship Nicholasville (USA) 15-18 luglio RALLY Rally d’Estonia Estonia 16-18 luglio F1 GP Gran Bretagna Silverstone (Gran Bretagna) 17-18 luglio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Briançon (Francia) 17-25 luglio BASKET Europei Under 20 Sede da definire 18 luglio NASCAR Nascar New Hampshire (USA) 19-24 luglio SOFTBALL Europei Under 18 Repubblica Ceca 20-24 luglio CICLISMO Tour de Wallonie Belgio 20-24 luglio CICLISMO SU PISTA 5 Sere Internazionale Pordenone Pordenone (Italia) 22-25 luglio GOLF PGA Tour – 3M Open Blaine (USA) 22-25 luglio GOLF European Tour – Wales Open Newport (Gran Bretagna) 22-25 luglio GOLF FEMMINILE The Evian Championship Evian-les-Bains (Francia) 23-31 luglio VELA Mondiali Laser Radial youth Lago di Garda (Italia) 23 luglio – 8 agosto MULTISPORT Olimpiadi Tokyo (Giappone) 24-31 luglio VELA Europei 470 junior Formia (Italia) 24 luglio – 1 agosto BASKET FEMMINILE Europei Under 18 Heraklion (Grecia) 25 luglio MOTOCROSS GP Repubblica Ceca Loket (Repubblica Ceca) 25 luglio CICLISMO Grand Prix Cerami Belgio 25 luglio CICLISMO Prueba Villafranca Spagna 25 luglio CICLISMO Sparkassen Giro Germania 26 luglio – 1 agosto CICLISMO The Larry Tour of Utah USA 27-29 luglio CICLISMO Vuelta a Castilla y Leon Spagna 29-31 luglio CICLISMO Tour de l’Ain Francia 29 luglio – 1 agosto RALLY Rally di Finlandia Finlandia 29 luglio – 1 agosto GOLF European Tour – Evento da definire Sede da definire (Gran Bretagna) 30 luglio – 1 agosto F1 GP Ungheria Hungaroring (Ungheria) 31 luglio CICLISMO Clasica San Sebastian Spagna 31 luglio – 8 agosto BASKET Europei Under 18 Konya (Turchia) AGOSTO Agosto/Settembre (date da definire) VOLLEY Europei (maschili) Repubblica Ceca/Finlandia/Estonia/Polonia Agosto/Settembre (date da definire) VOLLEY Europei (femminili) Serbia/Croazia/Romania/Bulgaria Agosto (data da definire) CALCIO Supercoppa Europea Belfast (Irlanda del Nord) Agosto (date da definire) FOOTBALL AMERICANO Europei – Semifinali Sede da definire 1° agosto MOTOCROSS GP Belgio Lommel (Belgio) 1° agosto CICLISMO Circuito de Getxo Belgio 3-7 agosto CICLISMO Vuelta a Burgos Spagna 3-8 agosto CICLISMO FEMMINILE Tour d’Occitanie Francia 3-8 agosto BASEBALL Europei Under 23 Sede da definire 4-15 agosto CICLISMO FEMMINILE Volta a Portugal Portogallo 5-8 agosto CICLISMO Arctic Race of Norway Norvegia 5-8 agosto CICLISMO Le Tour de Savoie Mont Blanc Francia 5-8 agosto GOLF World Golf Championship (FedEx St. Jude) Memphis (USA) 5-8 agosto GOLF PGA Tour – Barracuda Championship Truckee (USA) 5-8 agosto GOLF European Tour – Hero Open St. Andrews (Gran Bretagna) 6-14 agosto BASKET FEMMINILE Europei Under 16 Matosinhos (Portogallo) 7-8 agosto CICLISMO FEMMINILE Vargarda WestSweden Svezia 7-15 agosto BASKET FEMMINILE Mondiali Under 19 Sede da definire 8 agosto MOTOCROSS GP Svezia Uddevalla (Svezia) 8 agosto INDYCAR Indycar Nashville (USA) 8 agosto NASCAR Nascar Watkins Glen International (USA) 9-15 agosto CICLISMO Giro di Polonia Polonia 10-14 agosto CICLISMO Giro di Danimarca Danimarca 11-15 agosto BEACH VOLLEY Europei Vienna (Austria) 11-15 agosto CANOTTAGGIO Mondiali juniores Plovdiv (Bulgaria) 12-15 agosto CICLISMO FEMMINILE Ladies Tour of Norway Norvegia 12-15 agosto SURF Surf Ranch Pro Surf Ranch (USA) 12-15 agosto GOLF PGA Tour – Wyndham Championship Greensboro (USA) 12-15 agosto GOLF European Tour – English Open Sede da definire (Gran Bretagna) 13-15 agosto MOTOGP GP Austria Spielberg (Austria) 13-21 agosto BASKET Europei Under 16 Skopje (Macedonia del Nord) 13-22 agosto CICLISMO Vuelta a Colombia Colombia 13-22 agosto CICLISMO Tour de l’Avenir Francia 14 agosto ATLETICA LEGGERA Diamond League Shanghai (Cina) 14 agosto INDYCAR Indycar Indianapolis (USA) 14 agosto – 5 settembre CICLISMO Vuelta di Spagna Spagna 15 agosto NASCAR Nascar Indianapolis (USA) 16-21 agosto SOFTBALL European Premier Cup Buttrio (Italia) 16-21 agosto SOFTBALL European Cup Dupntsa (Bulgaria) 16-21 agosto SOFTBALL European Cup Winners Cup Saronno (Italia) 17-20 agosto CICLISMO Tour du Limousin Francia 17-22 agosto ATLETICA LEGGERA Mondiali Under 20 Nairobi (Kenya) 18-22 agosto GOLF PGA Tour – The Northern Trust Jersey City (USA) 18-29 agosto MULTISPORT Universiadi Chengdu (Cina) 19-22 agosto GOLF European Tour – Czech Masters Praga (Repubblica Ceca) 19-22 agosto GOLF FEMMINILE Women’s Open Carnoustie (Gran Bretagna) 19-22 agosto RALLY Rally del Regno Unito Gran Bretagna 19-27 agosto VELA Mondiali Laser Under 21 Portland (Gran Bretagna) 19-29 agosto BEACH SOCCER Mondiali Russia 21 agosto INDYCAR Indycar World Wide Raceway (USA) 21 agosto ATLETICA LEGGERA Diamond League Eugene (USA) 22 agosto ATLETICA LEGGERA Diamond League Cina (sede da definire) 22 agosto MOTOCROSS GP Finlandia Iitti-KymiRing (Finlandia) 22 agosto NASCAR Nascar Michigan (USA) 22 agosto CICLISMO Johan Museeuw Classic Belgio 22 agosto CICLISMO Classica di Amburgo Germania 23 agosto – 2 settembre SURF Outerknown Tahiti Pro Teahupo’o (Tahiti) 24 agosto CICLISMO Druivenkoers-Overijse Belgio 24-27 agosto CICLISMO Tour Poitou-Chanteres Francia 24-29 agosto CICLISMO FEMMINILE Boels Ladies Tour Paesi Bassi 24 agosto – 5 settembre MULTISPORT Paralimpiadi Tokyo (Giappone) 25-29 agosto MOUNTAIN BIKE Mondiali Val di Sole (Italia) 26 agosto ATLETICA LEGGERA Diamond League Losanna (Svizzera) 26-29 agosto ATLETICA LEGGERA Europei Under 18 Rieti (Italia) 26-29 agosto GOLF PGA Tour – BMW Championship Owings Mills (USA) 26-29 agosto GOLF European Tour – Omega European Masters Crans Montana (Svizzera) 26-29 agosto CICLISMO FEMMINILE Colorado Classic USA 26-29 agosto CICLISMO Giro di Germania Germania 27-29 agosto CICLISMO FEMMINILE Giro di Toscana Italia 27-29 agosto MOTOGP GP Gran Bretagna Silverstone (Gran Bretagna) 27-29 agosto F1 GP Belgio Spa-Francorchamps (Belgio) 28 agosto ATLETICA LEGGERA Diamond League Parigi (Francia) 28 agosto NASCAR Nascar Daytona (USA) 29 agosto MOTOCROSS GP Igora Drive Igora Drive (Russia) 29 agosto CICLISMO Bretagne Classic Francia 30 agosto CICLISMO FEMMINILE GP di Plouay Francia 30 agosto – 5 settembre CICLISMO FEMMINILE Ceratizit Challenge by La Vuelta Spagna 30 agosto – 5 settembre CANOA SLALOM Coppa del Mondo La Seu d’Urgell (Spagna) SETTEMBRE 1-2 settembre CALCIO Qualificazioni Mondiali 2022 Varie sedi 1-2 settembre TIRO CON L’ARCO Coppa del Mondo – Finali Sede da definire 1-11 settembre TIRO A SEGNO Gran Prix Jakarta (Indonesia) 2-5 settembre GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Koper (Slovenia) 2-5 settembre GOLF PGA Tour – Tour Championship Atlanta (USA) 2-5 settembre GOLF European Tour – Open d’Italia Roma (Italia) 3 settembre ATLETICA LEGGERA Diamond League Bruxelles (Belgio) 3-5 settembre SUPERBIKE GP Francia Magny-Cours (Francia) 3-5 settembre F1 GP Olanda Zandvoort (Paesi Bassi) 4-5 settembre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Lubiana (Slovenia) 4-5 settembre CALCIO Qualificazioni Mondiali 2022 Varie sedi 4-5 settembre MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (XCO-DHI) Lenzerheide (Svizzera) 4-5 settembre CANOTTAGGIO Europei Under 23 Kruszwica (Polonia) 4-6 settembre GOLF FEMMINILE Solheim Cup Toledo (USA) 4-8 settembre VELA Europei 49er, 49er FX, Nacra 17 juniores Lipno (Repubblica Ceca) 5 settembre ATLETICA LEGGERA Continental Tour Chorzow (Polonia) 5 settembre NASCAR Nascar – Playoff Darlington (USA) 5 settembre CICLISMO Maryland Cycling Classic USA 5-12 settembre CICLISMO Tour of Britain Gran Bretagna 6-12 settembre CANOA SLALOM Coppa del Mondo Pau (Francia) 7-8 settembre CALCIO Qualificazioni Mondiali 2022 Varie sedi 8-9 settembre ATLETICA LEGGERA Diamond League – Finali Zurigo (Svizzera) 8-12 settembre CICLISMO Europei Trento (Italia) 8-14 settembre CICLISMO FEMMINILE Tour de l’Ardèche Francia 8-17 settembre SURF WSL Finals Trestles (USA) 9-12 settembre GOLF European Tour – BMW PGA Championship Virginia Water (Gran Bretagna) 9-12 settembre RALLY Rally del Cile Cile 9-16 settembre VELA Mondiali Laser Standard Barcellona (Spagna) 10 settembre CICLISMO GP de Quebec Canada 10-12 settembre MOTOGP GP Aragon Aragon (Spagna) 10-12 settembre F1 GP Italia Monza (Italia) 11 settembre NASCAR Nascar – Playoff Richmond (USA) 11-12 settembre TRIATHLON Coppa del Mondo Karlovy Vary (Repubblica Ceca) 11-19 settembre BASEBALL Europei Torino/Avigliana/S.mo Torinese (Italia) 12 settembre CICLISMO GP de Montreal Montreal (Canada) 12 settembre MOTOCROSS GP Turchia Afyonkarahisar (Turchia) 12 settembre – 3 ottobre CALCIO A 5 Mondiali Lituania 12 settembre INDYCAR Indycar Portland (USA) 14 settembre ATLETICA LEGGERA Continental Tour Zagabria (Croazia) 14-18 settembre CICLISMO Giro di Slovacchia Slovacchia 14-18 settembre CICLISMO Giro di Lussemburgo Lussemburgo 15 settembre CICLISMO GP de Wallonie Belgio 15 settembre CICLISMO Giro della Toscana Italia 15-19 settembre CANOA VELOCITA’ Mondiali (specialità non olimpiche) Copenhagen (Danimarca) 15-21 settembre ARRAMPICATA SPORTIVA Mondiali Mosca (Russia) 16 settembre CICLISMO Coppa Sabatini Italia 16-19 settembre GOLF European Tour – KLM Open Cromvoirt (Paesi Bassi) 16-26 settembre CANOA SLALOM Mondiali (specialità non olimpiche) Cunovo (Slovacchia) 17-19 settembre MOTOGP GP San Marino Misano (Italia) 17-19 settembre SUPERBIKE GP Catalogna Barcellona (Spagna) 17 settembre – 16 ottobre RUGBY FEMMINILE Mondiali Nuova Zelanda 18 settembre ATLETICA LEGGERA Continental Tour Nairobi (Kenya) 18 settembre NASCAR Nascar – Playoff Bristol (USA) 18 settembre CICLISMO Memorial Marco Pantani Italia 18 settembre CICLISMO Primus Classic Belgio 18-19 settembre MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (XCO-DHI) Snowshoe (USA) 19 settembre ATLETICA LEGGERA Maratona di Roma Roma (Italia) 19 settembre CICLISMO GP d’Isbergues Francia 19 settembre CICLISMO Trofeo Matteotti Italia 19 settembre CICLISMO FEMMINILE GP d’Isbergues Francia 19 settembre MOTOCROSS GP Cina Sede da definire (Cina) 19 settembre INDYCAR Indycar Laguna Seca (USA) 19-26 settembre CICLISMO Mondiali Fiandre (Belgio) 19-26 settembre TIRO CON L’ARCO Mondiali Yankton (USA) 20-29 settembre SOLLEVAMENTO PESI Mondiali Youth Tashkent (Uzbekistan) 24-26 settembre GINNASTICA AEROBICA Europei Pesaro (Italia) 24-26 settembre CICLISMO Tour de Hokkaido Giappone 24-26 settembre F1 GP Russia Sochi (Russia) 24-26 settembre SUPERBIKE GP Spagna Jerez de la Frontera (Spagna) 24-26 settembre GOLF Ryder Cup Wisconsin (USA) 25-26 settembre TRIATHLON Coppa del Mondo Weihai (Cina) 25 settembre – 10 ottobre TIRO A SEGNO Mondiali juniores Las Palmas (Perù) 26 settembre ATLETICA LEGGERA Maratona di Berlino Berlino (Germania) 26 settembre ATLETICA LEGGERA Maratona di Madrid Madrid (Spagna) 26 settembre MOTOCROSS Motocross delle Nazioni Imola (Italia) 26 settembre NASCAR Nascar – Playoff Las Vegas (USA) 26 settembre INDYCAR Indycar Long Beach (USA) 26 settembre CICLISMO Classique Paris-Chauny Francia 28 settembre – 3 ottobre TENNISTAVOLO Europei individuali Cluj-Napoca (Romania) 29 settembre CICLISMO Coppa Agostoni Italia 30 settembre – 2 ottobre CICLISMO SU PISTA Tre Giorni di Aigle Aigle (Svizzera) 30 settembre – 3 ottobre GOLF European Tour – Alfred Dunhill Championship Carnoustie (Gran Bretagna) OTTOBRE Ottobre (date da definire) FOOTBALL AMERICANO Europei – Finale Sede da definire Ottobre/Novembre (date da definire) SUPERBIKE GP Australia Phillip Island (Australia) Ottobre/Dicembre (date da definire) SCACCHI Mondiale – Magnus Carlsen vs Sfidante Sede da definire 1-3 ottobre MOTOGP GP Giappone Motegi (Giappone) 1-3 ottobre SUPERBIKE GP Portogallo Portimao (Portogallo) 1-3 ottobre F1 GP Singapore Marina Bay (Singapore) 2 ottobre CICLISMO Giro dell’Emilia Italia 2-10 ottobre LOTTA Mondiali (specialità non olimpiche) Oslo (Norvegia) 3 ottobre CICLISMO GP Beghelli Italia 3 ottobre CICLISMO FEMMINILE GP Beghelli Italia 3 ottobre CICLISMO Piccolo Lombardia Italia 3 ottobre ATLETICA LEGGERA Maratona di Londra Londra (Gran Bretagna) 3 ottobre CICLISMO Ardenne Classic Belgio 4 ottobre CICLISMO Coppa Bernocchi Italia 4-10 ottobre TIRO CON L’ARCO Mondiali giovanili Perth (Australia) 5 ottobre CICLISMO Tre Valli Varesine Italia 5 ottobre CICLISMO FEMMINILE Binche-Chmay-Binche Belgio 5 ottobre CICLISMO FEMMINILE Tre Valli Varesine Italia 6 ottobre CICLISMO Milano-Torino Italia 6-10 ottobre GINNASTICA ACROBATICA Europei Pesaro (Italia) 6-10 ottobre CALCIO Nations League – Final Four Milano/Torino (Italia) 7 ottobre CICLISMO Paris-Bourges Francia 7 ottobre CICLISMO Gran Piemonte Italia 7-10 ottobre GOLF European Tour – Open di Spagna Madrid (Spagna) 8 ottobre NASCAR Nascar – Playoff Talladega (USA) 8-9 ottobre CALCIO Qualificazioni Mondiali 2022 Varie sedi 8-10 ottobre MOTOGP GP Thailandia Buriram (Thailandia) 8-10 ottobre F1 GP Giappone Suzuka (Giappone) 9 ottobre CICLISMO Giro di Lombardia Italia 9-12 ottobre CICLISMO Tour of Taihu Lake Cina 10 ottobre CICLISMO Memorial Rik Van Steenbergen Belgio 10 ottobre CICLISMO Parigi-Tours Francia 10 ottobre ATLETICA LEGGERA Maratona di Chicago Chicago (USA) 10 ottobre MOTOCROSS GP Francia Saint Jean d’Angely (Francia) 10 ottobre NASCAR Nascar – Playoff Charlotte (USA) 10-17 ottobre VELA Mondiali Laser Radial Shoreacres (USA) 11-12 ottobre CALCIO Qualificazioni Mondiali 2022 Varie sedi 12-16 ottobre CICLISMO Giro di Sardegna Italia 13-17 ottobre CICLISMO SU PISTA Mondiali Ashgabat (Turkmenistan) 14-17 ottobre GOLF European Tour – Andalucia Masters Sotogrande (Spagna) 14-17 ottobre RALLY Rally di Spagna Spagna 14-19 ottobre CICLISMO Tour of Guangxi Cina 15-17 ottobre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Xiamen (Cina) 15-17 ottobre SUPERBIKE GP Argentina San Juan Villicum (Argentina) 16 ottobre CICLISMO Japan Cup Criterium Giappone 17 ottobre CICLISMO Crono delle Nazioni Sede da definire (Francia) 17 ottobre ATLETICA LEGGERA Maratona di Tokyo Tokyo (Giappone) 17 ottobre ATLETICA LEGGERA Maratona di Parigi Parigi (Francia) 17 ottobre MOTOCROSS GP Spagna Intu Xanadù (Spagna) 17 ottobre NASCAR Nascar – Playoff Texas (USA) 17-24 ottobre CANOTTAGGIO Mondiali (specialità non olimpiche) Shanghai (Cina) 18-24 ottobre GINNASTICA ARTISTICA Mondiali Kitakyushu (Giappone) 19 ottobre CICLISMO FEMMINILE Tour of Guangxi Cina 21-24 ottobre GOLF European Tour – Trophee Hassan II Rabat (Marocco) 22-24 ottobre MOTOGP GP Australia Phillip Island (Australia) 22-24 ottobre F1 GP USA Austin (USA) 23-24 ottobre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Jakarta (Indonesia) 23-24 ottobre TRIATHLON Coppa del Mondo Miyazaki (Giappone) 24 ottobre ATLETICA LEGGERA Maratona di Venezia Venezia (Italia) 24 ottobre NASCAR Nascar – Playoff Kansas (USA) 27-31 ottobre GINNASTICA RITMICA Mondiali Kitakyushu (Giappone) 28-31 ottobre GOLF World Golf Championship (HSBC Champions) Shanghai (Cina) 28-31 ottobre GOLF European Tour – Hero Indian Open Sede da definire 29-31 ottobre MOTOGP GP Malesia Sepang (Malesia) 29-31 ottobre F1 GP Messico Città del Messico (Messico) 30-31 ottobre TRIATHLON Coppa del Mondo Tongyeong (Corea del Sud) 31 ottobre MOTOCROSS GP da definire Sede da definire 31 ottobre NASCAR Nascar – Playoff Martinsville (USA) NOVEMBRE Novembre (date da definire) SOLLEVAMENTO PESI Mondiali Lima (Perù) 2-7 novembre NUOTO Europei in vasca corta Kazan (Russia) 4-7 novembre GOLF European Tour – Volvo China Open Shenzhen (Cina) 7 novembre ATLETICA LEGGERA Maratona di Barcellona Barcellona (Spagna) 7 novembre ATLETICA LEGGERA Maratona di New York New York (USA) 7 novembre NASCAR Nascar – Playoff Phoenix (USA) 11-13 novembre CALCIO Qualificazioni Mondiali 2022 Varie sedi 11-14 novembre RALLY Rally del Giappone Giappone 11-14 novembre GOLF European Tour – Nedbank Golf Challenge Sun City (Sudafrica) 11-14 novembre TRAMPOLINO ELASTICO Mondiali Baku (Azerbaijan) 12-14 novembre MOTOGP GP Valencia Valencia (Spagna) 12-14 novembre F1 GP Brasile San Paolo (Brasile) 12-14 novembre SUPERBIKE GP Indonesia Mandalika (Indonesia) 14 novembre MOTOCROSS GP Argentina Neuquen (Argentina) 14-16 novembre CALCIO Qualificazioni Mondiali 2022 Varie sedi 16-21 novembre VELA Mondiali 49er, 49er FX, Nacra 17 Oman 18-21 novembre GOLF European Tour – World Tour Championship Dubai (Emirati Arabi Uniti) 20-27 novembre CURLING Europei Lillehammer (Norvegia) 26-28 novembre F1 GP Arabia Saudita Jeddah (Arabia Saudita) 28 novembre ATLETICA LEGGERA Maratona di Firenze Firenze (Italia) 28 novembre – 5 dicembre TUFFI Mondiali juniores Kiev (Ucraina) DICEMBRE Dicembre (date da definire) VOLLEY Mondiale per Club (maschile/femminile) Sede da definire 3-5 dicembre F1 GP Abu Dhabi Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 5 dicembre ATLETICA LEGGERA Maratona di Valencia Valencia (Spagna) 9-19 dicembre PALLAMANO Mondiali femminili Spagna 11-21 dicembre MULTISPORT Universiadi Invernali Lucerna (Svizzera) 12 dicembre ATLETICA LEGGERA Europei Cross Dublino (Irlanda) 13-19 dicembre SQUASH Mondiali a squadre maschili Tauranga (Nuova Zelanda) 15-19 dicembre TIRO A SEGNO Gran Prix Osijek (Croazia) 15-19 dicembre NUOTO Mondiali in vasca corta Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

