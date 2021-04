Calendario Mondiale Superbike 2021: 13 GP previsti, si correrà in Repubblica Ceca e non in Australia

Si è finalmente completato il calendario del Mondiale 2021 di Superbike. Dopo una lunga attesa e diversi confronti tra le varie sedi per trovare un accordo in contesto pandemico molto complicato, il campionato delle derivate di serie su due-ruote inizierà nel weekend del 21-23 maggio ad Aragón (Spagna).

Saranno tredici gli appuntamenti previsti e con l’Italia che avrà il fine-settimana di Misano, sul circuito “Marco Simoncelli”, dall’11 al 13 giugno (terzo GP dell’anno). La novità è rappresentata dal GP della Repubblica Ceca a Most, che di fatto sostituirà la prova di Phillip Island (Australia). Sul circuito ceco si correrà dal 6 all’8 agosto. L’accordo tra la categoria e gli organizzatori cechi sarà valido per cinque anni, come riferisce il sito ufficiale della Superbike.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’Autodrom Most nel nostro calendario per le prossime cinque stagioni. L’annuncio di oggi con il WorldSBK che è pronto a tornare in Repubblica Ceca per la prima volta dal 2018 rispecchia la continua popolarità del campionato tra gli appassionati di questo Paese. Considerando i team e i piloti cechi presenti nel paddock, si tratta di una grande opportunità per la Repubblica Ceca in termini di esposizione a livello internazionale e sono molto fiducioso che l’Autodrom Most ospiterà appuntamenti fantastici in futuro. Per ciò che concerne l’Australia, tutte le parti coinvolte hanno deciso che – analizzando gli ultimi cambiamenti in tutti gli eventi delle maggiori competizioni motoristiche e anche considerando l’incertezza attuale legata alla pandemia – la miglior soluzione fosse quella di spostare il round nella nostra collocazione ordinaria di inizio stagione per il 2022. Non vediamo l’ora di tornare lì nel 2022, il Round di Australia è un evento chiave del campionato”, le dichiarazioni del Direttore Esecutivo del WorldSBK Gregorio Lavilla.

Di seguito il calendario 2021 del Mondiale Superbike:

CALENDARIO MONDIALE SUPERBIKE 2021

21-23 maggio Spain MotorLand Aragón

28-30 maggio Portugal Circuito Estoril

11-13 giugno Italy Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

02-04 luglio United Kingdom Donington Park

23-25 luglio The Netherlands TT Circuit Assen

06-08 agosto Czech Republic Autodrom Most

20–22 agosto Spain Circuito de Navarra

03-05 settembre France Circuit de Nevers Magny-Cours

17-19 settembre Spain Circuit de Barcelona-Catalunya

24-26 settembre Spain Circuito de Jerez – Ángel Nieto

01-03 ottobre Portugal Autódromo Internacional do Algarve

15–17 ottobre Argentina Circuito San Juan Villicum

12–14 novembre Indonesia Mandalika International Street Circuit***

*** Soggetto a omologazione

