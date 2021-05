Calendario Mondiale Superbike 2021: programma, orari, tv. Le date dei 13 GP

Il Mondiale 2021 di Superbike sta per cominciare. Dopo una lunga attesa e diversi confronti tra le varie sedi per trovare un accordo in contesto pandemico molto complicato, il campionato delle derivate di serie su due-ruote inizierà nel weekend del 21-23 maggio ad Aragón (Spagna).

Saranno tredici gli appuntamenti previsti e con l’Italia che avrà il fine-settimana di Misano, sul circuito “Marco Simoncelli”, dall’11 al 13 giugno (terzo GP dell’anno). La novità è rappresentata dal GP della Repubblica Ceca a Most, che di fatto sostituirà la prova di Phillip Island (Australia). Sul circuito ceco si correrà dal 6 all’8 agosto. L’accordo tra la categoria e gli organizzatori cechi sarà valido per cinque anni.

Di seguito il calendario 2021 del Mondiale Superbike:

CALENDARIO MONDIALE SUPERBIKE 2021

21-23 maggio Spain MotorLand Aragón

Venerdì 21 maggio

ore 9.45-10.15, Supersport 300, Prove libere 1

ore 10.30-11.15, Superbike, Prove libere 1

ore 11.25-12.10, Supersport, Prove libere 1

ore 14.15-14.45, Supersport 300, Prove libere 2

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2

ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2

Sabato 22 maggio

ore 9.00-9.30, Superbike, Prove libere 3

ore 9.45-10.05, Supersport 300, Superpole

ore 10.25-10.45, Supersport, Superpole

ore 11.10-11.25, Superbike, Superpole

ore 12.45, Supersport 300, Gara 1

ore 14.00, Superbike, Gara 1

ore 15.15, Supersport, Gara 1

Domenica 23 maggio

ore 9.00-9.15, Superbike, Warm up

ore 9.25-9.40, Supersport, Warm up

ore 9.50-10.05, Supersport 300, Warm up

ore 11.00, Superbike, Superpole Race

ore 12.30, Supersport, Gara 2

ore 14.00, Superbike, Gara 2

ore 15.15, Supersport 300, Gara 2

28-30 maggio Portugal Circuito Estoril

Venerdì 28 maggio

ore 10.30-11.15, Superbike, Prove libere 1

ore 11.25-12.10, Supersport, Prove libere 1

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2

ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2

Sabato 29 maggio

ore 9.00-9.30, Superbike, Prove libere 3

ore 10.25-10.45, Supersport, Superpole

ore 11.10-11.25, Superbike, Superpole

ore 14.00, Superbike, Gara 1

ore 15.15, Supersport, Gara 1

Domenica 30 maggio

ore 9.00-9.15, Superbike, Warm up

ore 9.25-9.40, Supersport, Warm up

ore 11.00, Superbike, Superpole Race

ore 12.30, Supersport, Gara 2

ore 14.00, Superbike, Gara 2

11-13 giugno Italy Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

Venerdì 11 giugno

ore 9.45-10.15, Supersport 300, Prove libere 1

ore 10.30-11.15, Superbike, Prove libere 1

ore 11.25-12.10, Supersport, Prove libere 1

ore 14.15-14.45, Supersport 300, Prove libere 2

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2

ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2

Sabato 12 giugno

ore 9.00-9.30, Superbike, Prove libere 3

ore 9.45-10.05, Supersport 300, Superpole

ore 10.25-10.45, Supersport, Superpole

ore 11.10-11.25, Superbike, Superpole

ore 12.45, Supersport 300, Gara 1

ore 14.00, Superbike, Gara 1

ore 15.15, Supersport, Gara 1

Domenica 13 giugno

ore 9.00-9.15, Superbike, Warm up

ore 9.25-9.40, Supersport, Warm up

ore 9.50-10.05, Supersport 300, Warm up

ore 11.00, Superbike, Superpole Race

ore 12.30, Supersport, Gara 2

ore 14.00, Superbike, Gara 2

ore 15.15, Supersport 300, Gara 2

02-04 luglio United Kingdom Donington Park

Venerdì 2 luglio

ore 11.30-12.15, Superbike, Prove libere 1

ore 16.00-16.45, Superbike, Prove libere 2

Sabato 3 luglio

ore 10.45-11.15, Superbike, Prove libere 3

ore 12.10-12.25, Superbike, Superpole

ore 15.00, Superbike, Gara 1

Domenica 4 luglio

ore 10.00-10.15, Superbike, Warm up

ore 12.00, Superbike, Superpole Race

ore 15.00, Superbike, Gara 2

23-25 luglio The Netherlands TT Circuit Assen

Venerdì 23 luglio

ore 9.45-10.15, Supersport 300, Prove libere 1

ore 10.30-11.15, Superbike, Prove libere 1

ore 11.25-12.10, Supersport, Prove libere 1

ore 14.15-14.45, Supersport 300, Prove libere 2

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2

ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2

Sabato 24 luglio

ore 9.00-9.30, Superbike, Prove libere 3

ore 9.45-10.05, Supersport 300, Superpole

ore 10.25-10.45, Supersport, Superpole

ore 11.10-11.25, Superbike, Superpole

ore 12.45, Supersport 300, Gara 1

ore 14.00, Superbike, Gara 1

ore 15.15, Supersport, Gara 1

Domenica 25 luglio

ore 9.00-9.15, Superbike, Warm up

ore 9.25-9.40, Supersport, Warm up

ore 9.50-10.05, Supersport 300, Warm up

ore 11.00, Superbike, Superpole Race

ore 12.30, Supersport, Gara 2

ore 14.00, Superbike, Gara 2

ore 15.15, Supersport 300, Gara 2

06-08 agosto Czech Republic Autodrom Most

Venerdì 6 agosto

ore 9.45-10.15, Supersport 300, Prove libere 1

ore 10.30-11.15, Superbike, Prove libere 1

ore 11.25-12.10, Supersport, Prove libere 1

ore 14.15-14.45, Supersport 300, Prove libere 2

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2

ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2

Sabato 7 agosto

ore 9.00-9.30, Superbike, Prove libere 3

ore 9.45-10.05, Supersport 300, Superpole

ore 10.25-10.45, Supersport, Superpole

ore 11.10-11.25, Superbike, Superpole

ore 12.45, Supersport 300, Gara 1

ore 14.00, Superbike, Gara 1

ore 15.15, Supersport, Gara 1

Domenica 8 agosto

ore 9.00-9.15, Superbike, Warm up

ore 9.25-9.40, Supersport, Warm up

ore 9.50-10.05, Supersport 300, Warm up

ore 11.00, Superbike, Superpole Race

ore 12.30, Supersport, Gara 2

ore 14.00, Superbike, Gara 2

ore 15.15, Supersport 300, Gara 2

20–22 agosto Spain Circuito de Navarra

Venerdì 20 agosto

ore 10.30-11.15, Superbike, Prove libere 1

ore 11.25-12.10, Supersport, Prove libere 1

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2

ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2

Sabato 21 agosto

ore 9.00-9.30, Superbike, Prove libere 3

ore 10.25-10.45, Supersport, Superpole

ore 11.10-11.25, Superbike, Superpole

ore 14.00, Superbike, Gara 1

ore 15.15, Supersport, Gara 1

Domenica 22 agosto

ore 9.00-9.15, Superbike, Warm up

ore 9.25-9.40, Supersport, Warm up

ore 11.00, Superbike, Superpole Race

ore 12.30, Supersport, Gara 2

ore 14.00, Superbike, Gara 2

03-05 settembre France Circuit de Nevers Magny-Cours

Venerdì 3 settembre

ore 9.45-10.15, Supersport 300, Prove libere 1

ore 10.30-11.15, Superbike, Prove libere 1

ore 11.25-12.10, Supersport, Prove libere 1

ore 14.15-14.45, Supersport 300, Prove libere 2

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2

ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2

Sabato 4 settembre

ore 9.00-9.30, Superbike, Prove libere 3

ore 9.45-10.05, Supersport 300, Superpole

ore 10.25-10.45, Supersport, Superpole

ore 11.10-11.25, Superbike, Superpole

ore 12.45, Supersport 300, Gara 1

ore 14.00, Superbike, Gara 1

ore 15.15, Supersport, Gara 1

Domenica 5 settembre

ore 9.00-9.15, Superbike, Warm up

ore 9.25-9.40, Supersport, Warm up

ore 9.50-10.05, Supersport 300, Warm up

ore 11.00, Superbike, Superpole Race

ore 12.30, Supersport, Gara 2

ore 14.00, Superbike, Gara 2

ore 15.15, Supersport 300, Gara 2

17-19 settembre Spain Circuit de Barcelona-Catalunya

Venerdì 17 settembre

ore 9.45-10.15, Supersport 300, Prove libere 1

ore 10.30-11.15, Superbike, Prove libere 1

ore 11.25-12.10, Supersport, Prove libere 1

ore 14.15-14.45, Supersport 300, Prove libere 2

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2

ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2

Sabato 18 settembre

ore 9.00-9.30, Superbike, Prove libere 3

ore 9.45-10.05, Supersport 300, Superpole

ore 10.25-10.45, Supersport, Superpole

ore 11.10-11.25, Superbike, Superpole

ore 12.45, Supersport 300, Gara 1

ore 14.00, Superbike, Gara 1

ore 15.15, Supersport, Gara 1

Domenica 19 settembre

ore 9.00-9.15, Superbike, Warm up

ore 9.25-9.40, Supersport, Warm up

ore 9.50-10.05, Supersport 300, Warm up

ore 11.00, Superbike, Superpole Race

ore 12.30, Supersport, Gara 2

ore 14.00, Superbike, Gara 2

ore 15.15, Supersport 300, Gara 2

24-26 settembre Spain Circuito de Jerez – Ángel Nieto

Venerdì 24 settembre

ore 9.45-10.15, Supersport 300, Prove libere 1

ore 10.30-11.15, Superbike, Prove libere 1

ore 11.25-12.10, Supersport, Prove libere 1

ore 14.15-14.45, Supersport 300, Prove libere 2

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2

ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2

Sabato 25 settembre

ore 9.00-9.30, Superbike, Prove libere 3

ore 9.45-10.05, Supersport 300, Superpole

ore 10.25-10.45, Supersport, Superpole

ore 11.10-11.25, Superbike, Superpole

ore 12.45, Supersport 300, Gara 1

ore 14.00, Superbike, Gara 1

ore 15.15, Supersport, Gara 1

Domenica 26 settembre

ore 9.00-9.15, Superbike, Warm up

ore 9.25-9.40, Supersport, Warm up

ore 9.50-10.05, Supersport 300, Warm up

ore 11.00, Superbike, Superpole Race

ore 12.30, Supersport, Gara 2

ore 14.00, Superbike, Gara 2

ore 15.15, Supersport 300, Gara 2

01-03 ottobre Portugal Autódromo Internacional do Algarve

Venerdì 1° ottobre

ore 9.45-10.15, Supersport 300, Prove libere 1

ore 10.30-11.15, Superbike, Prove libere 1

ore 11.25-12.10, Supersport, Prove libere 1

ore 14.15-14.45, Supersport 300, Prove libere 2

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2

ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2

Sabato 2 ottobre

ore 9.00-9.30, Superbike, Prove libere 3

ore 9.45-10.05, Supersport 300, Superpole

ore 10.25-10.45, Supersport, Superpole

ore 11.10-11.25, Superbike, Superpole

ore 12.45, Supersport 300, Gara 1

ore 14.00, Superbike, Gara 1

ore 15.15, Supersport, Gara 1

Domenica 3 ottobre

ore 9.00-9.15, Superbike, Warm up

ore 9.25-9.40, Supersport, Warm up

ore 9.50-10.05, Supersport 300, Warm up

ore 11.00, Superbike, Superpole Race

ore 12.30, Supersport, Gara 2

ore 14.00, Superbike, Gara 2

ore 15.15, Supersport 300, Gara 2

15–17 ottobre Argentina Circuito San Juan Villicum

Venerdì 15 ottobre

ore 15.30-16.15, Superbike, Prove libere 1

ore 16.25-17.10, Supersport, Prove libere 1

ore 20.00-20.45, Superbike, Prove libere 2

ore 21.00-21.45, Supersport, Prove libere 2

Sabato 17 ottobre

ore 15.00-15.30, Superbike, Prove libere 3

ore 16.25-16.45, Supersport, Superpole

ore 17.10-17.25, Superbike, Superpole

ore 18.30, Supersport, Gara 1

ore 20.00, Superbike, Gara 1

Domenica 18 ottobre

ore 15.00-15.15, Superbike, Warm up

ore 15.25-15.40, Supersport, Warm up

ore 17.00, Superbike, Superpole Race

ore 18.30, Supersport, Gara 2

ore 20.00, Superbike, Gara 2

12–14 novembre Indonesia Mandalika International Street Circuit***

Venerdì 12 novembre

ore 04.00-04.45, Supersport, Prove libere 1

ore 05.00-05.45, Superbike, Prove libere 1

ore 08.00-08.45, Supersport, Prove libere 2

ore 09.00-09.45, Superbike, Prove libere 2

Sabato 13 novembre

ore 03.00-03.30, Superbike, Prove libere 3

ore 04.25-04.45, Supersport, Superpole

ore 05.10-05.25, Superbike, Superpole

ore 07.30, Supersport, Gara 1

ore 09.00, Superbike, Gara 1

Domenica 14 novembre

ore 03.00-03.15, Superbike, Warm up

ore 03.25-03.40, Supersport, Warm up

ore 05.00, Superbike, Superpole Race

ore 07.30, Supersport, Gara 2

ore 09.00, Superbike, Gara 2

*** Soggetto a omologazione

MONDIALE SUPERBIKE IN TV

l Mondiale Superbike sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, con il canale Sky Sport MotoGP come riferimento. In streaming si potrà seguire su SkyGo e Now. Vi sarà anche la copertura in CHIARO di TV8 gara-1 e gara-2, mentre la Superpole Race sarà trasmessa in differita.

