Giocare a porte chiuse, in stadi dove il fattore campo non esiste, potrebbe portare a un’accelerazione sulla discussione relativa alla valenza dei gol in trasferta nelle sfide ad eliminazione diretta delle coppe europee.

E’ questa l’indiscrezione che rimbalza dagli ambienti vicini alla UEFA. Come riporta il Sun infatti, il governo continentale del pallone sarebbe pronto a mettere le mani su un meccanismo che “avrebbe fatto il suo tempo” e che peraltro toglie spettacolo.

Calcio, UEFA: competizioni europee, cambio sulla la regola dei gol in trasferta?

La regola attualmente è strutturata in maniera tale che se due squadre abbiano pareggiato con il medesimo punteggio sia all’andata sia al ritorno (un doppio 1-1, per esempio), i supplementari si giochino comunque con la regola del gol in trasferta dal valore doppio a favore della squadra ospite, che quindi beneficerebbe di 30 minuti in più per trovare una rete che poi dovrebbe essere superata in due occasioni dai padroni di casa.

Un qualcosa che ormai sta molto stretto ai club, sotto tutti i punti di vista, che ne chiedono – per ora sottotraccia, ma non è da escludere in futuro una posizione ufficiale in merito a questo – l’eliminazione o quantomeno la revisione che, con tutta probabilità, otterranno.

Per citare un caso recente e che ha riguardato da vicino le squadre italiane, si può fare riferimento al match Juventus-Porto: con la revisione della regola, visto il 2-1 dell’andata a favore dei lusitani, il 2-1 del ritorno nei 90′ regolamentari a favore dei bianconeri e il 3-2 complessivo dopo i supplementari sempre a favore degli uomini di Pirlo, sarebbe andata ai calci di rigore.

FOTO: Lapresse