La Roma soffre l’inverosimile per 95 minuti ma alla fine resiste all’assedio dell’Ajax, pareggia 1-1 la sfida di ritorno e vola in semifinale di Europa League grazie alla vittoria per 2-1 dell’andata in Olanda. I giallorossi affronteranno al prossimo turno il Manchester United, che nel frattempo ha eliminato agevolmente il Granada, con l’obiettivo di raggiungere la finale e di continuare a sognare il titolo e la qualificazione alla prossima Champions League.

Avvio di partita nel segno dell’Ajax, che impone un ritmo indiavolato al match mettendo in grande difficoltà la squadra allenata da Paulo Fonseca. Gli olandesi creano la prima vera grande palla gol al 13′ su un errore di Pau Lopez, ma Diawara è attento e riesce a murare la conclusione di Klaassen. Tadic e compagni continuano ad attaccare e schiacciano i giallorossi nella metà campo difensiva con un netto predominio nel possesso palla, ma all’intervallo il punteggio è fermo sullo 0-0.

Alla ripresa Ten Hag inserisce là davanti Brobbey per Anthony, ed è proprio il giovane neoentrato olandese a sbloccare la sfida in favore degli ospiti con un bel tocco sotto per scavalcare Pau Lopez in uscita. Avanti 1-0, l’Ajax deve segnare un altro gol per ribaltare il doppio confronto e ci va molto vicino già al 57′, con la rete di Tadic annullata grazie al VAR per un fallo su Mkhitaryan.

Giallorossi in affanno fino al 72′, dove un’iniziativa sulla fascia sinistra di Calafiori consente a Dzeko di spedire in rete la palla del fondamentale 1-1. I campioni in carica dell’Eredivisie sono comunque a un gol dai supplementari e provano l’assalto finale, ma la retroguardia capitolina tiene botta e congela il risultato fino al quinto e ultimo minuto di recupero. Finisce 1 a 1 la sfida di ritorno, ma la Roma passa il turno grazie al 2-1 dell’andata.

Foto: Lapresse