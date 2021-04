Il Manchester City di Pep Guardiola espugna il Parco dei Principi di Parigi. La squadra inglese batte il PSG 2-1 tra le mura amiche nella semifinale d’andata della Champions League 2021 e pone un mattoncino importante per la qualificazione all’atto conclusivo, tenuto conto della pesantezza dei gol in trasferta. I padroni di casa avevano sbloccato per primi il risultato con Marquinhos al 15′, ma poi nella ripresa De Bruyne e Mahrez hanno ribaltato la situazione. L’espulsione di Gueye al 77′ ha costretto i parigini a chiudere in dieci l’ultima parte del confronto.

PRIMO TEMPO – Pochettino vara un 4-2-3-1 con Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé. Guardiola risponde con il classico 4-3-3: Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. Match subito dai ritmi molto elevati e al 15′ sono i francesi a passare in vantaggio: corner di Di Maria sul primo palo e perfetto stacco di Marquinhos che gira alla grande e non dà scampo a Ederson. Al 21′ il City risponde: gran palla dentro di Cancelo per Bernardo Silva, se la cava in qualche modo Keylor Navas. Verratti al 34′ prova a illuminare la scena in mezzo al campo, innescando Mbappé che controlla male e la chance non si concretizza. Sul finire della prima frazione di gioco, gli ospiti sfiorano il pari: conclusione mancina di Foden molto interessante, bravo Navas a dire di no.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa il City spinge ed è De Bruyne il più ispirato. Non è un caso che al 64′ arrivi il pari e sia proprio il centrocampista belga a realizzarlo: giro palla fantastico della formazione di Guardiola, tiro-cross da fuori e Navas si fa sorprendere in maniera evidente. Il PSG subisce il colpo e al 71′ c’è il raddoppio dei Citizens: punizione perfetta di Mahrez che attraversa la barriera e beffa il portiere. Piove sul bagnato in casa PSG, con l’espulsione di Gueye: fallo duro su Gundogan ed espulsione diretta. Termina dunque così l’incontro al Parco dei Principi e il 2-1 sorride alla compagine di Guardiola in vista del ritorno in Inghilterra.

Foto: LaPresse