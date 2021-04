Calcio femminile, la Juventus sconfigge 3-2 la Roma, ma le giallorosse volano in Finale di Coppa Italia

La Juventus batte la Roma 3-2, ma sono le giallorosse a volare nella Finale della Coppa Italia 2021 di calcio femminile. Dopo aver vinto all’andata 2-1, le capitoline allenate da Betty Bavagnoli sono state sconfitte dalle bianconere, ma il ko è stato indolore per la regola dei gol in trasferta. Le marcature di Pedersen, Girelli e Gama non sono state sufficienti, quindi, alla Vecchia Signora per accedere all’atto conclusivo, decisive infatti le realizzazioni di Thomas e di Lazaro. Pertanto la Roma raggiunge il Milan nella Finale in programma il 30 maggio.

LA CRONACA

L’avvio è su ritmi alti e la prima occasione capita alla Juve: Hurting ottimamente servita da Cernoia non trova impreparata Ceasar che blocca senza problemi. Le ospiti rispondono immediatamente con Serturini che con un’iniziativa delle sue impegna Giuliani. La partita è molto bella da vedere e sono le padrone di casa a trovare la via della rete al 18′: Rosucci innesca Caruso, quest’ultima crossa dalla sinistra e Pedersen di testa porta in vantaggio la formazione di Rita Guarino. La Roma si rende pericolosa con Soffia che, ispirata da una grande giocata di Giugliano, va vicina al pari, ma è brava ancora Giuliani a metterci una pezza. Sul finire della prima frazione, Cernoia con un gran diagonale mancino impegna l’estremo difensore giallorosso.

Nella ripresa, al 56′, viene annullato un gol a Lazaro per posizione di fuorigioco. La Roma spinge ed è la francese Thomas al 77′ ad andare a segno. La Juve subisce il colpo e cinque minuti dopo, sugli sviluppi di un corner, le capitoline vanno in vantaggio con una splendida girata di Lazaro.

Negli ultimi minuti succede di tutto e arrivano le reti di Girelli e di Gama in pieno recupero. Sfortunatamente per le campionesse d’Italia, il 3-2 non basta per passare il turno e il conteggio dei gol tra andata e ritorno sorride alle ospiti.

Foto: Claudio Benedetto/LPS